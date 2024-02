Ya no podrás seguir compartiendo tu cuenta de Disney Plus con amigos y familiares

Disney Plus ha dado un paso decisivo en su lucha contra el intercambio de contraseñas entre usuarios al confirmar oficialmente que ya no permitirá compartir cuentas en su plataforma con familiares o amigos. Lo que alguna vez fueron rumores persistentes ahora se ha materializado en un cambio significativo en los términos de servicio de la plataforma de streaming.

Los suscriptores estadounidenses de Disney Plus han comenzado a recibir correos electrónicos que detallan estos nuevos cambios en los términos de servicio. Estas modificaciones, según los informes, están diseñadas para dificultar que las personas accedan al servicio utilizando credenciales de inicio de sesión que no son propias. Este movimiento sigue a medidas similares implementadas por Disney Plus en Canadá y a notificaciones recientes de Hulu sobre cambios en sus propios términos de servicio, indicando su intención de dejar de permitir el intercambio de contraseñas en las próximas semanas.

Nuevos términos de servicio

Los cambios en los términos de servicio de Disney Plus entraron en vigencia para nuevos clientes el 25 de enero, con una fecha de implementación para los suscriptores existentes el 14 de marzo. Entre las nuevas restricciones se encuentra la limitación de compartir cuentas fuera del hogar, y la plataforma ha comunicado a sus usuarios que evaluará el cumplimiento de estas restricciones. Sin embargo, no se proporcionan detalles específicos sobre cómo se llevará a cabo este proceso de evaluación.

En los correos electrónicos enviados a los suscriptores, Disney explica que analizará el uso de las cuentas para determinar si se están cumpliendo las nuevas reglas. Aunque la compañía no ha revelado explícitamente cómo identificará a aquellos que intenten eludir estas restricciones, se espera que empleen métodos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de los términos de servicio actualizados.

Además, Disney ha señalado que los detalles adicionales sobre esta política se pueden encontrar en su centro de ayuda en línea, aunque por el momento solo se proporciona una definición clara de cómo la empresa define un “hogar”. Esta falta de información detallada sobre los procedimientos de cumplimiento puede generar incertidumbre entre los usuarios que se preguntan cómo se verán afectadas sus prácticas de visualización y compartición de cuentas.

Disney quiere mayores ingresos

Este movimiento de Disney Plus refleja un esfuerzo por parte de la plataforma para proteger sus ingresos y fomentar la suscripción individual, en lugar de depender del intercambio de contraseñas entre usuarios. Si bien puede generar molestias entre aquellos que han estado compartiendo cuentas con amigos o familiares, también podría resultar en un aumento en los ingresos de la compañía a medida que más personas se suscriban de forma individual.

En última instancia, este cambio en la política de compartir cuentas en Disney Plus subraya la importancia cada vez mayor que tienen los servicios de transmisión para garantizar la viabilidad económica a largo plazo y mantener la equidad entre los usuarios que pagan por sus servicios.

Sigue leyendo:

– Dile adiós a compartir tu clave de Disney Plus

– Esto es lo que ocurrirá si Disney Plus detecta que estás utilizando un bloqueador de anuncios

– Disney Plus empieza a prohibir que sus usuarios puedan compartir sus cuentas