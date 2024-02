Cómo encontrar el colchón perfecto para ti

¿Te despiertas cansado y adolorido? Aquí te explicamos cómo elegir un colchón que te ayude a descansar por las noche para que te sientas con energía durante el día.

Así como no podemos juzgar un libro por su portada, un colchón no puede elegirse sólo por su apariencia, es necesario dedicarles tiempo.

By Joanne Chen

Amo mi colchón; de verdad, me encanta. Abraza mi cuerpo sin hacerme sentir atrapada como en arenas movedizas, el soporte es estable y sin rebotes. También, puedo sentarme en la orilla del colchón sin resbalarme.

Así como amo mi colchón (detalles más adelante), también amo dormir bien, algo que debería ser el objetivo de toda persona que quiere comprar un colchón. Después de todo, un colchón de alta calidad te brinda soporte y comodidad, lo que, a su vez, puede ayudarte a que te despiertes sintiéndote descansado y sin dolor.

Es muy probable que también puedas enamorarte de tu colchón. La clave está en saber cómo comprar uno, desde entrar a la tienda con confianza hasta salir con la certeza de haber encontrado uno a buen precio y que durará mucho tiempo. A continuación, compartiré información, con consejos de Chris Regan, ingeniero líder de pruebas de colchones en CR, así como de expertos del sueño y en ropa de cama, sobre cómo poder lograrlo.

Antes de comprar un colchón

Los colchones son una compra “a ciegas”: todos se ven iguales por fuera, pero su verdadero valor se esconde en su interior. Por lo que es natural sentir incertidumbre, especialmente considerando los precios altos que tienen.

La manera en que logré sentirme más segura para poder tomar la mejor decisión, fue explorando el mundo de los colchones y familiarizándome más con el tema. Mi sugerencia es que dediques aproximadamente media hora a investigar en casa y después tomes el tiempo necesario para probar los colchones en la tienda. “No estás siendo justo contigo mismo si dedicas menos de ese tiempo para tomar una decisión en algo que usarás para dormir durante los próximos 10 años”, dice Mike O’Donnell, un vendedor de colchones que ha trabajado en Charles P. Rogers, Mattress Firm, y Mattress Warehouse.

Antes de poner un pie en la tienda, es importante que sepas exactamente lo que quieres en cuanto a características básicas. Estas incluyen la sensación de la superficie (principalmente dictada por el tipo de colchón), tamaño, grosor, firmeza y costo. Para obtener detalles sobre estos criterios, consulta nuestra guía de compra de colchones.

Desde un principio, yo sabía que quería un colchón de muelles (un tipo de resortes helicoidales) o un híbrido, un modelo que combina resortes con una capa gruesa de espuma. También sabía que quería que esa espuma fuera de látex, que te brinda una sensación acolchada sin sentir que te hundes demasiado.

Aunque mi decisión se estaba inclinando por un colchón de firmeza media a media-firme, tenía claro que no sabría con seguridad cuál sería la combinación perfecta hasta que lo probara en persona.

Imaginaba un colchón de tamaño matrimonial (full) o tamaño queen (un tamaño king no cabe en mi cuarto), pero algo bonito y con un buen grosor, de al menos 12 pulgadas. Además estaba dispuesta a gastar en él entre $2,000 y $2,500 (por un tamaño Queen).

Claro, es posible que encuentres un colchón que te brinde un buen nivel de soporte y alivio de presión por entre $900 y $1200. “Esa es la opción ideal”, dice Regan de CR. Pero hacía mucho tiempo que no compraba un colchón, y quería darme el gusto de tener materiales de mejor calidad, como una cubierta más gruesa, espuma más densa y resortes más gruesos (y en mayor cantidad).

Haz tu lista

Una vez que tengas una idea básica de lo que estás buscando, puedes consultar nuestras calificaciones detalladas de colchones para hacer una lista. Tu lista debe enfocarse en los modelos que ofrezcan el mejor soporte para tu tamaño y posición para dormir (por ejemplo, una persona de estatura baja que duerme boca arriba o una grande que duerme de lado). Es posible que estos colchones no tengan la puntuación general más alta, un promedio que favorece a aquellos colchones que obtienen buenos resultados en las pruebas de desempeño para todo tipo de personas. Sin embargo, todo lo que necesitas es un colchón que se adapte bien a tus necesidades.

Después, revisa el nivel de firmeza. Hemos calificado cada colchón en una escala del 1 al 10, siendo 1 el más suave y 10 el más firme. De esta manera, puedes comparar colchones de diferentes marcas.

¿Sueles sentir calor mientras duermes? Consulta la columna de “retención de calor”. ¿Te despiertas fácilmente cuando tu pareja o mascota se mueve? Revisa la puntuación de estabilidad, que indica qué tan bien un colchón puede aislar el movimiento.

Haz una lista de aproximadamente seis colchones. Visita los sitios web de las marcas para obtener información sobre los materiales. (Por ejemplo, los expertos me han dicho que, en términos generales, la espuma viscoelástica de menor densidad puede ser más propensa a las impresiones corporales que la espuma viscoelástica de mayor densidad, y que la mayoría de los colchones de buena calidad tienen una densidad de espuma viscoelástica de al menos 3 libras por pie cúbico.) También toma nota de los precios, las garantías y las políticas de devolución, que pueden variar según el lugar de compra. Si no encuentras la información que necesitas, puedes preguntar en un chat o llamar al departamento de servicio de atención al cliente.

Dónde y cómo comprar un colchón

El amor por tu colchón no sólo depende de la compañía que lo fabricó, sino también de quién te lo vendió. Después de todo, es el minorista quien te guía mientras estás buscando. En lugar de visitar todas las salas de exposición de tu área, se selectivo. “Mientras más visites, más confundido podrías estar”, dice David Binke, director ejecutivo de la marca de colchones King Koil.

Considera en qué tipo de tienda te gustaría comprar. En nuestra encuesta sobre tiendas de colchones del 2023, en la que más de 6,000 miembros de CR nos contaron sus experiencias más recientes, las tiendas de todo tipo recibieron puntuaciones altas en general, en cuanto a satisfacción del cliente. Pero el mejor lugar para comprar tu colchón, depende de tu situación.

Si estás interesado en una variedad de marcas, o no sabes cuáles te interesan, prueba en una tienda de muebles y colchones o en una cadena de tiendas de colchones, ambas venden una gran variedad de marcas populares. Las cadenas de tiendas de colchones también suelen tener un buen inventario, por lo que son una buena opción si necesitas comprar ahora mismo. The Original Mattress Factory estuvo entre los pocos minoristas de nuestra encuesta que recibió calificaciones altas por su servicio de ayuda en ventas y atención al cliente, dice Martin Lachter, quien dirige nuestra investigación sobre colchones y tiendas de colchones.

Para una selección más personalizada, podrías considerar minoristas de colchones independientes, donde no es inusual que los propietarios estén en el área de ventas ayudando a los clientes. Algunos minoristas también fabrican sus propios colchones, por lo que no estás pagandole a un tercero. Por esta razón, decidí comprar mi colchón en Charles P. Rogers en la ciudad de Nueva York, donde encontré mi colchón de muelles internos, el Estate SE-GL. Si te decides por seguir este mismo camino, pregunta cuánto tiempo va a tardar tu entrega. Algunos fabricantes minoristas pueden hacer sus camas por pedido, por lo que podría haber un tiempo de espera.

Si te gusta alguna marca en particular, ve directamente a la tienda de la marca (como una sala de exposición o un showroom de Saatva o Casper Sleep Shop). Ese es el mejor lugar para que te aclaren tus preguntas, y puedas probar los productos que ofrece esa marca. A menudo también encontrarás allí las mejores políticas de devolución. En nuestra encuesta del 2023, Saatva obtuvo una calificación particularmente alta por su servicio de ayuda en ventas y atención al cliente.

Incluso si eliges un de los principales minoristas de las encuestas de CR, vale la pena revisar las reseñas de Google o Yelp para obtener información sobre la mejor tienda o el vendedor en tu área. Johnnie Morrison, que ha vendido colchones en tiendas minoristas de Pensilvania durante décadas, dice que los clientes satisfechos a menudo mencionan a los vendedores que les dieron buen servicio dentro de sus reseñas. Si ves que se repite un nombre con frecuencia, pregunta por esa persona cuando llegues a la tienda.

Limita tus opciones

Prepárate para una visita exitosa en la tienda vistiendo una blusa o playera, y pantalones cómodos; evita vestidos o faldas. Ve por la mañana (porque cualquier colchón puede sentirse bien cuando estás cansado al final del día) y llévate tu lista de colchones y a tu compañero para dormir. Si empiezas con una lista de seis, tu objetivo debe ser reducirla rápidamente a tres o cuatro de tus favoritos. Así que pasa un minuto en la tienda con cada modelo que estés considerando. En esta etapa, simplemente estás tratando de ver si te gusta como se siente en general: ¿es acolchado, flexible, suave o lo suficientemente firme para ti? Parece resistente o frágil? ¿Te hundes tanto que te sientes atrapado? ¿O puedes moverte con libertad? Si tu primera impresión es “ni fu, ni fa”, o te es indiferente, tacha ese colchón de tu lista. “Esta es la razón por la cual el tener esa experiencia dentro de la sala de exposición tiene mucho valor”, dice Linda Klein, presidenta de Charles P. Rogers. Si no te enamoras de él ahí, es poco probable que lo hagas en casa.

Prueba el colchón con tu pareja y fijate cuanto movimiento y cambios de posición (transferencia de movimiento) puedes sentir. Siéntate en la orilla del colchón para asegurarte que no te resbalas. Si tu pareja o mascota ocupan mucho espacio al dormir, prueba también acostarte en el perímetro.

Los materiales de buena calidad tienden a estar cuidadosamente confeccionados; La cubierta de un modelo de espuma no debe verse hundida, o sentirse delgada. “Un fabricante de buena calidad se asegurará de no presentar un colchón que tenga costuras mal hechas, ribetes irregulares o deformidades en los laterales”, dice Carlitz de Bedding Industries of America.

Toma nota de los tres o cuatro colchones que más te gusten. Más adelante, los revisaras.

Concéntrate en el soporte y el alivio de presión

Una vez que hayas reducido tus opciones, identifica qué colchones mantendrán tu columna alineada mientras te proporcionan el soporte adecuado y alivian tus puntos de presión. Para esto, pide una almohada (el vendedor debe ofrecerte una funda de almohada desechable) y dedica de 10 a 15 minutos para probar cada opción.

Que no te dé pena tomarte el tiempo que necesitas: un profesional bien capacitado entiende la importancia de pasar tiempo con un colchón antes de comprarlo, dice Jody Putnam, director minorista de Mattress Firm. En lugar de apresurarte, sigue estos pasos:

Acuéstate boca arriba. Tu columna debe estar en una posición neutral y cómoda, con el soporte adecuado en la curvatura natural que existe en la parte baja de la espalda, sin ninguna tensión, dice Ahmed Radwan, PhD, profesor de fisioterapia en la Universidad de Utica en Nueva York. ¿Sientes que tus caderas, rodillas y hombros están cómodamente acogidos? Deben estarlo.

Gira hacia cada lado. Con la almohada adecuada ocupando el espacio entre tu cabeza y tus hombros, tu cuello y tu columna deben sentirse cómodamente alineados, no torcidos, ni flexionados. Tus hombros y caderas deben sentirse acolchados, no comprimidos.

Acuéstese boca abajo, si es necesario. Radwan aconseja evitar dormir boca abajo; es malo para tu cuello. Pero si no puedes evitarlo, creemos que vale la pena buscar un colchón que minimice los daños. No utilices la almohada. Asegúrate de que tu columna no esté demasiado arqueada y de que tu estómago y caja torácica se sientan acolchados.

Cerrando el trato

Según una encuesta interna de Mattress Firm, lo que más le preocupa a las personas cuando compran un colchón, además de tomar una mala decisión, es pagar de más. Sin embargo, el poder identificar un colchón de alta calidad y conocer su precio normal, te da una ventaja para saber si estás recibiendo un precio justo. Además, recuerda que está bien volver a casa, pensarlo, y regresar a comprarlo cuando te sientas listo. Para conseguir un precio justo:

Trabaja sólo con vendedores que son serviciales. Aléjate de aquellos que no lo son. Si un vendedor te presiona hacia una marca específica, es posible que esté más interesado en obtener una mejor comisión, que en atender tus inquietudes. Un buen vendedor, dice Putnam de Mattress Firm, “te hará preguntas para entender tus necesidades al dormir y tu presupuesto, y después dependiendo de tus respuestas te mostrará varios productos con diferentes rangos de precios”.

Nunca compres un colchón que no esté en oferta. Casi siempre hay alguna promoción. Los eventos de venta más importantes suelen ocurrir alrededor de Día de los Presidentes, el Memorial Day, el 4 de julio, el Día del Trabajo (Labor Day) y el Viernes Negro, pero tambien hay eventos de ventas más pequeños a lo largo del año. Considera comprar también a fin de mes. Dependiendo de su sistema de compensación, es posible que los gerentes de la tienda necesiten alcanzar sus objetivos de ventas y podrían estar más abiertos a negociar. (El personal de ventas puede tener un sistema de compensación diferente).

Por último, no tengas miedo de negociar. Como hemos visto, negociar el precio de un colchón puede ahorrarte más de $250.

¿Listo para empezar?

Visita nuestra lista de calificaciones detalladas sobre colchones y lee sobre los colchones mejor evaluados en nuestras pruebas. Si eres miembro digital de CR, puedes seguir leyendo para ver algunos de los mejores modelos de colchones de muelles internos, espuma y aire ajustable que se detallan enseguida.

Avocado Green

Essentia Stratami

Saatva Solaire

Nota del editor: Una versión de este artículo también fue publicada en la edición de marzo del 2024 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.