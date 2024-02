“El mundo se me derrumbó, me sentí destruido”: Óscar Valdez se sincera tras derrota con Navarrete

Óscar Valdez se sinceró y aseguró que sintió que el mundo se le derrumbó después de sufrir su segunda derrota como profesional ante Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete, campeón de peso superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el pasado mes de agosto.

En una entrevista con Boxing Social, Valdez expresó que fue un momento muy duro para él perder ante el Vaquero Navarrete y, por eso, se tomó un tiempo para estar junto a su familia y así recuperar el hambre de volver a pelear.

“Estoy bien. Me tomé un tiempo de descanso luego de mi pelea con Vaquero Navarrete, que como saben, perdí, y fue algo muy duro para mí. Uno está acostumbrado a que cuando uno hace las cosas bien, cuando uno es disciplinado y enfocado, las cosas tienen que salirte bien. Pero no siempre te salen bien, como me pasó en mi última pelea. Creo que el campamento fue perfecto, el plan de pelea fue perfecto, pero no me llevé la victoria. El mundo se me derrumbó, me sentí destruido”, dijo.

El mexicano Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete es el actual campeón de peso superpluma de la OMB. Foto: Isaac Brekken/AP.

“Me tomé un tiempo para estar con mi familia, desintoxicarme de todo, disfrutar todo, disfrutar la vida, y cuando recuperé el hambre llegó la llamada para volver a pelear. Por eso pienso que todo estaba destinado a ser así, todo en su momento. Recibí la llamada de Bob Arum de que había una pelea para mí, y pensé que es mejor hoy que nunca, porque tengo más hambre que nunca y quiero una nueva oportunidad por el título mundial. Es un paso en esa dirección”, agregó.

Cabe destacar, que Óscar Valdez en su última pelea sobre el ring protagonizó una verdadera guerra de mexicanos con el Vaquero Navarrete -en lo que marcó su primera defensa del cinturón de la OMB- y superaron las expectativas de los fanáticos el pasado mes de agosto.

Después de 12 asaltos intensos, Valdez cayó derrotado en las tarjetas de los jueces 119-109, 118-110 y 116-112. Ahora el excampeón mexicano intentará recuperarse de este nuevo revés y saborear otra vez las mieles del triunfo ante el australiano Liam Wilson el próximo 29 de marzo en el Desert Diamond Arena en Glendale, Arizona.

Shakur Stevenson le propinó la primera derrota a Óscar Valdez en su carrera en abril de 2022 en Las Vegas. Foto: John Locher/AP.

Óscar Valdez, de 33 años, cayó derrotado por segunda vez en el ring y perdió la oportunidad de coronarse campeón en un tercer peso diferente. El mexicano de 33 años cuenta con un récord de 31 victorias, 23 de ellas por nocaut, y dos reveses (ambas en peleas por el título) contra Sahkur Stevenson y Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete.

