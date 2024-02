6 pruebas de sangre importantes

¿Qué análisis de sangre necesitas realmente? ¿Y con qué frecuencia deberías hacerlos?

By Laura Entis

A veces puede parecer que en casi todas las visitas al médico que haces te sacan sangre. Los análisis de sangre pueden proporcionar mucha información sobre tu estado de salud. Pero si deberías hacerte una prueba específica (y con qué frecuencia) depende de tu salud y de tu historial médico; en este caso, más no siempre es mejor.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre 3 pruebas de sangre que todos deberían hacerse y otras 3 que tal vez es buena idea considerar.

Un hemograma completo

Un conteo sanguíneo completo (CBC, por sus siglas en inglés) mide los glóbulos rojos y blancos, así como las plaquetas. Puede ayudar a identificar infecciones, condiciones como la anemia e incluso cáncer de sangre.

La prueba “también analiza la función renal y hepática, la función tiroidea y electrolitos como el potasio, el sodio y el calcio”, dice Stephen Kopecky, MD, cardiólogo de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota.

¿Con qué frecuencia deberías hacerte uno? Eso depende. Si te encuentras en buen estado de salud, “cada 2 o 3 años está bien”, dice Kopecky. Pero si tienes una condición como enfermedad renal que necesita ser monitoreada más de cerca o si estás tomando ciertas medicinas, incluyendo algunos medicamentos recetados para la presión arterial alta o el colesterol, “La prueba debería hacerse anualmente”.

Un panel metabólico

Un panel metabólico básico se utiliza para evaluar los niveles de glucosa y puede detectar la diabetes y la prediabetes, así también como analizar la función pulmonar y renal. Un panel metabólico completo incluye todo lo anterior, más 6 pruebas diferentes para examinar la función hepática. Ambos miden los electrolitos y normalmente requieren ayuno.

¿Con qué frecuencia deberías hacerte uno? El Grupo U.S. Preventive Services Task Force recomienda cada 3 años para adultos con sobrepeso u obesidad pero que tienen niveles normales de glucosa. Otros expertos recomiendan ese mismo periodo de tiempo para todas las personas mayores de 45 años.

Panel de lípidos

El perfil lipídico, que a menudo puede requerir ayuno previo, mide los niveles de colesterol y triglicéridos. Los resultados altos o en el límite pueden indicar un mayor riesgo de enfermedades cardíacas.

¿Con qué frecuencia deberías hacerte uno? Cada año para las personas mayores de 65 años, según los Institutos Nacionales de Salud.

A1C

Una prueba de hemoglobina A1C mide tus niveles promedio de azúcar (glucosa) en la sangre durante los últimos tres meses y puede ser una herramienta útil para diagnosticar la diabetes y la prediabetes. No requiere ayuno, dice Kopecky. Pero a menudo no está cubierta por Medicare, dice Matthew Weissman, MD, presidente del departamento de medicina del Hospital Mount Sinai Beth Israel y Mount Sinai Downtown.

¿Quién debería hacerse esta prueba? Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que todas las personas mayores de 45 años se realicen al menos un prueba de A1C para tener como referencia. Si tu resultado es normal pero tienes factores de riesgo como sobrepeso, la agencia recomienda repetir la prueba cada 3 años.

TSH

Una prueba de TSH (hormona estimulante de la tiroides) puede detectar una disfunción de la glándula tiroides, ya sea hiperactividad (hipertiroidismo) o hipoactividad (hipotiroidismo), dice C. Noel Bairey Merz, MD, directora del Barbra Streisand Women ’s Heart Center en Cedars-Sinai de Los Ángeles. Aunque puede tratarse y rara vez pone en peligro la vida, un desequilibrio de la tiroides “afecta prácticamente a todos los grupos de órganos”, dice Bairey Merz, lo que puede provocar una gran variedad de síntomas, incluyendo cambios de peso y problemas para dormir.

¿Quién debería hacerse una prueba? Si tienes antecedentes familiares de enfermedades de la tiroides, Weissman recomienda hacerse una prueba cada pocos años. Si no tienes antecedentes y no tienes síntomas, la evidencia sobre el realizarse pruebas de detección regularmente es insuficiente. “Para muchos adultos mayores, hacerse esta prueba de detección es una medida razonable”, dice Bairey Merz.

Vitamina D

Las pruebas de vitamina D son algo controversial. Quienes están a favor, entre ellos Kopecky, dicen que puede ser útil para detectar una deficiencia común. Sin embargo, quienes la critican, incluida Bairey Merz, indican que hay estudios clínicos aleatorios que han planteado dudas sobre los beneficios para la salud de tomar suplementos de vitamina D.

¿Quién debería hacerse la prueba? En el consultorio de Weissman, generalmente recomiendan la prueba solo para aquellas personas con osteoporosis, para asegurarse que la deficiencia de vitamina D no es un factor de riesgo. “Existe información contradictoria sobre qué enfermedades pueden realmente ayudar los suplementos de vitamina D”, dice.

Nota del editor: Este artículo también fue publicado en la edición de febrero del 2024 de Consumer Reports On Health.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.