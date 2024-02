Volodímir Zelenski agradece al Senado de EE.UU. el voto a favor de más ayuda para Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció al Senado de Estados Unidos que haya votado finalmente a favor del paquete de más de 60.000 millones de dólares en asistencia a Ucrania propuesto por la Casa Blanca, que ahora solo está pendiente de la votación final en la Cámara de Representantes.

“Estoy agradecido al senador Chuck Schumer, al líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell y a todos los senadores estadounidenses que han apoyado la continuación de la asistencia a Ucrania mientras luchamos por la libertad, la democracia y los valores que apreciamos”, escribió Zelenski en la red social X.

The decision by the United States Senate to continue the support for our country and our warriors has been anticipated not only by us, but also by many other nations, particularly those in Europe.



The world is looking for American leadership to remain steadfast, help protect… pic.twitter.com/SJMahBBq3g