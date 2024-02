Senador Alex Padilla: ‘Es urgente aprobar la proposición 1 para invertir en salud mental’

El senador de California, Alex Padilla dijo que es urgente que los votantes voten sí por la proposición 1 porque no solo representa más inversión en los asuntos de salud mental y vivienda sino que da flexibilidad en los fondos que ya se están invirtiendo.

“El desamparo y los problemas de salud mental siguen creciendo. La pandemia nos afectó a todos, adultos y jóvenes. Para muchas familias, los créditos de vivienda están aumentando, y se encuentran en riesgo de no tener dónde vivir”, dijo el senador Padilla en una breve entrevista con La Opinión.

El 5 de marzo, los californianos tienen que decidir la suerte de la proposición 1 que busca enmendar el Acta de Servicios de Salud Mental y crear un bono de $6,380 millones para financiar instalaciones residenciales que ofrezcan tratamiento de salud conductual y vivienda de apoyo para los veteranos e individuos en riesgo de experimentar desamparo con problemas mentales.

Cambiará al año aproximadamente $140 millones de ingresos tributarios para la salud mental, tratamientos de alcohol y drogas del control de los condados al estado.

El senador Padilla salió al paso de las críticas diciendo que es importante hacer un poco de historia.

“Los gobernantes en los años 60, decidieron cerrar los hospitales estatales que atendían a personas con enfermedades mentales, pero nunca los reemplazaron con servicios al nivel comunitario como habían prometido”.

Así que afirmó que esta medida 1 es un gran paso para cumplir con estos compromisos pendientes de hace más de 50 años.

“He viajado por todo el estado, y en cada comunidad y en todas las áreas se ve el problema del desamparo. Es importante que el estado tome un papel más grande en los esfuerzos porque los recursos que se invierten son principalmente estatales”.

Dijo que los condados pequeños tienen desafíos distintos en el tema del desamparo y los problemas de salud mental, pero los sufren de todos modos.

“Las causas de ansiedad, depresión, por las que uno se encuentra en una vida sin vivienda son diferentes en el área rural, pero es importante que los condados pequeños hagan su parte”.

Si bien reconoció que no todas las personas que son desamparados padecen problemas de salud mental, la gran mayoría sí.

“Los latinos somos el segmento más grande de la población, y estamos perdiendo casas, departamentos; y no estamos aislados del problema del desamparo”.

Y enfatizó que la proposición 1 incluiría inversión en más profesionales, consejeros y más personas trabajando para tratar, y ayudar a prevenir casos más severos de salud mental.

“Por eso debemos votar sí por la proposición 1”.

De acuerdo al California Budget and Policy Center, millones de californianos que enfrentan condiciones de salud mental o desórdenes por el uso de sustancias dependen de los servicios proporcionados principalmente por los 58 condados de California.

Indican en su análisis que mejorar el sistema de salud mental es crítico para asegurar el acceso de estos servicios a todos los californianos, sin importar la raza, la edad, la identidad de género, la orientación sexual o el condado de residencia.

En los años recientes, los legisladores estatales han lanzado varias iniciativas para transformar el sistema de salud conductual de California con la meta de mejorar el acceso para los californianos.

La proposición 1 es la iniciativa más reciente. El año pasado, con el apoyo del gobernador Gavin Newsom, los legisladores estatales aprobaron las medidas SB 326 y AB 531 para poner en la boleta electoral de marzo, la proposición 1.

A principios de 2023, más de 181,000 californianos experimentaban el desamparo. La investigación sugiere que el trauma de vivir en la calle puede hacer que la gente desarrolle problemas de salud mental, empeorar los que ya tienen y llevar al abuso de sustancias.

Entre las preocupaciones expresadas de quienes se oponen, se señala que pone en riesgo programas ya probados para evitar que las personas caigan en el desamparo; que la proposición 1 va a subsidiar un nuevo imperio de clínicas privadas; que es una mala política y debilitará el Acta de Servicios de Salud Mental.

A favor de la medida están: California Professional Firefighters; CA Association of Veteran Services Agency; y la National Alliance on Mental Illness. Se oponen la Mental Health America of California, CalVoices y Howard Jarvis Taxpayers Association.