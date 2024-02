Amy Schumer explica por qué su rostro luce demasiado hinchado

Hace algunos días la actriz Amy Schumer acudió como invitada al programa de televisión de Jimmy Fallon, donde hizo un pequeño acto de stand-up, además de bailar. Pero poco después los cibernautas comentaron que su rostro lucía diferente, por lo que ella recurrió a su cuenta de Instagram para explicar a qué se debe.

La comediante de 42 años escribió un largo mensaje, en el que se destaca lo siguiente: “¡Muchas gracias por los comentarios de todos sobre mi cara! He disfrutado de la retroalimentación y la deliberación sobre mi apariencia como lo hacen todas las mujeres durante casi 20 años. Y tienen razón, ahora mismo está más hinchada de lo normal. Tengo endometriosis, una enfermedad autoinmune sobre la que toda mujer debería leer. En este momento están sucediendo algunas cosas médicas y hormonales en mi mundo, pero estoy bien. Históricamente, el cuerpo de las mujeres apenas ha sido estudiado médicamente, en comparación con el de los hombres”.

Amy también comentó que no estaba obligada a dar una explicación sobre su apariencia, pero también que se siente muy a gusto con cómo luce: “Creo que una mujer no necesita ninguna excusa por su apariencia física y no debe ninguna explicación. Pero quería aprovechar la oportunidad para abogar por el amor propio y la aceptación de la piel en la que estás. Como cualquier otra mujer/persona, algunos días me siento segura y muy bien, y otros quiero ponerme una bolsa en la cabeza. Pero me siento fuerte, hermosa y muy orgullosa…”

Schumer actualmente promociona la segunda temporada de la serie “Life & Beth”, que se estrenó el 16 de febrero en la plataforma Hulu. Es una comedia dramática en la que interpreta al personaje titular, una chica que debe afrontar problemas personales, laborales y de pareja. En el reparto también destacan Michael Rapaport, Michael Cera y Kevin Kane.

Desde 2021 la actriz comenzó a tener problemas causados por la endometriosis, por lo que se sometió a una histerectomía, en la que también le extrajeron el apéndice. A partir de entonces ella se ha dedicado a estudiar acerca del tema, comentando en sus redes sociales su propia experiencia.

Sigue leyendo: