Lanzan iniciativa en el sureste de LA para promover que más latinas jueguen golf

Las latinas en el sureste de Los Ángeles comenzarán cada vez más a tener la oportunidad de practicar golf, un deporte que tradicionalmente ha estado reservado para los ricos.

Esto será posible gracias a la iniciativa Teer it Up lanzada por la supervisora Janice Hahn que busca promover la práctica del golf en el sureste del condado de Los Ángeles.

La supervisora Janice Hahn apoya que las mujeres y niñas latinas jueguen golf. (Oficina Supervisora Hahn) Crédito: Cortesía

En el campo de golf Los Amigos de la ciudad de Downey, la supervisora Hahn dio el primer paso al entregar un cheque por $50,000 a la Asociación de Golfistas Latinas (Latina Golfers Association-LGA) para que lleven a cabo una serie de talleres y clínicas para jóvenes, mujeres y adultos mayores en los parques en el sureste de Los Ángeles.

“Nos consta que las mujeres y niñas de por sí enfrentan barreras en muchos ámbitos, y para las latinas los obstáculos son aún mayores, incluso en el mundo del golf. Y eso significa que muchas latinas se están perdiendo no sólo la diversión de jugar golf, sino también todas las grandes oportunidades que este deporte ofrece”, dijo la supervisora Hahn.

Afirmó que el golf no se trata solo de lanzar una pelotita con el palo. “Es toda una industria, con oportunidades de avance personal y profesional. Y también es una oportunidad para salir y hacer ejercicio. En nuestras comunidades latinas que sufren acceso tan limitado a espacios verdes y a una alta variedad de deportes, no se puede subestimar el valor de estos talleres y clínicas. Y el golf es algo que todas y todos, sin importar su aptitud física ni edad, pueden disfrutar”.

La supervisora Janice Hahn entrega un cheque por $50,000 a la Asociación de Golfistas Latinas. (Cortesía Oficina Supervisora Hahn) Crédito: Cortesía

Y afirmó que con “esta iniciativa quiero derribar esa barrera al golf para las latinas en el Sureste de Los Ángeles”.

Agregó estar orgullosa de asociarse con la Asociación de Golfistas Latinas para brindar oportunidades de diversión y aprendizaje a las comunidades del sureste de Los Ángeles.

La Asociación de Golfistas Latinas se fundó en 2008 con el objetivo de empoderar a las niñas y mujeres a utilizar el golf como vehículo para romper las barreras culturales y de género en el mundo empresarial.

“La supervisora Hahn se dio cuenta que a través del golf, las latinas pueden tener oportunidades no solo de aprender este deporte sino de conocer todas las carreras profesionales que hay alrededor de la industria del golf”, dijo Azucena Maldonado, fundadora de la Latina Golfers Association.

“Esta iniciativa derribará las barreras que han sido un obstáculo para que las comunidades desatendidas participen en este deporte”.

Niña golfista en el sureste de Los Ángeles. (Cortesía Azucena Maldonado) Crédito: Cortesía

Precisó que el golf es una industria de $1,200 millones con miles de oportunidades profesionales, desde comercio minorista, mantenimiento, superintendentes de los campos, ingenieros de diseño, artistas gráficos, marketing, alimentos y bebidas y hasta expertos en redes sociales.

“No es necesario jugar golf para tener una carrera profesional en golf”, dijo.

Sin embargo, mencionó que la meta de la asociación que dirige, es introducir a las mujeres latinas, desde jovencitas en la práctica de este deporte.

“Damos clases a las niñas de middle school, y tenemos hasta talleres para mamás e hijas”, comentó Azucena, quien ya lleva 18 años jugando golf, algo que ella mismo nunca imaginó.

“Yo empecé participando en torneos de golf para beneficio de organizaciones, y cuando me di cuenta que eran mayormente hombres los que jugaban, pregunté dónde están las mujeres. Ellos mismos me dijeron que invitara a mis amigas. Así fue cómo fundé la Asociación de Mujeres Golfistas para enseñar golf a latinas de todas las edades”.

Niña golfista en el sureste de Los Ángeles. (Cortesía Azucena Maldonado) Crédito: Cortesía

De hecho, Azucena comentó que el golf le fascinó una vez que lo empezó a jugar, y muchas veces se preguntó por qué no había aprendido antes.

“Muchos no saben pero en las comunidades del sureste hay campos de golf que son públicos. En Bell Gardens, tenemos un campo de nueve hoyos”.

Dijo que el golf además de ser un ejercicio bonito que se practica al aire libre en campos preciosos, sirve para hacer relaciones y conexiones de trabajo.

“Conoces personas de negocios que te pueden ayudar; y además los golfistas somos como una comunidad de comadres, donde nos encontramos, nos identificamos y buscamos ayudarnos”.

Agregó que ella es una inmigrante que nació en Monterrey, México, y creció entre Texas y Los Ángeles.

“No conocía nada de golf pero aquí en Estados Unidos, y en particular en Los Ángeles, tenemos muchos campos públicos. El condado maneja más de 20 campos. La ciudad de Los Ángeles tiene como 16. Contamos con el privilegio de tener muchos campos que son para el público y se encuentran en nuestras comunidades”.

Azucena Maldonado, fundadora de la Latina Golfers Association promueve la práctica del golf entre las latinas. (Cortesía Azucena Maldonado) Crédito: Cortesía

Aclaró que aunque su asociación se enfoca en dar clases gratis de golf a las mujeres latinas, no le hacen el feo a los hombres que quieren aprender.

“Tenemos más de 3,500 miembros en el área. Muchas son mujeres profesionales que trabajan en la industria, corporaciones, bancos, la educación o manejan organizaciones no lucrativas”.

La maestra de escuela intermedia, Rosaelva Lomelí, miembro de la Asociación de Golfistas Latinas formó en su escuela, un grupo de niñas para que aprendan y jueguen golf al que llamó Girls Golf Club.

“Durante la pandemia aprendí golf con las golfistas latinas. Fue un tiempo donde realmente no podíamos hacer nada; y el campo de golf era el único lugar donde nos podíamos congregar afuera. He estado jugando desde entonces con mis amigos, y me encanta”.

Azucena Maldonado promueve la práctica del golf entre las latinas. (Cortesía Azucena Maldonado) Crédito: Cortesía

Así que decidió formar en su escuela, un grupo de niñas para enseñarles a jugar golf los fines de semana.

“La Asociación de Golfistas Latinas nos ha proporcionado entrenadores para las niñas; y hemos hecho alianza con ellas. Son siete niñas por ahora en el club de nuestra escuela, pero muy entusiastas porque tienen la oportunidad de jugar algo nuevo a lo que nunca habían estado expuestas, especialmente las latinas”.

Platicó que aprender a jugar golf es una gran oportunidad para estas estudiantes de la escuela intermedia.

“No solo es jugar sino hacer contactos y eventualmente les ayudará en sus carreras”.

En su caso – dijo – que el golf le ha permitido conocer mujeres profesionales maravillosas.