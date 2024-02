Millones de galones de aguas residuales tóxicas provocan crisis de salud pública en frontera entre EE.UU. y México

Además de la crisis migratoria que se vive en la frontera entre Estados Unidos y México, ahora las autoridades en California tienen un tema de alarma, debido a una alarma de salud pública tras identificar que millones de galones de aguas residuales contaminadas fluyen desde México hacia San Diego.

De acuerdo a información publicada por ABC News, “El sur del condado de San Diego se encuentra en un estado total de emergencia relacionado con la contaminación transfronteriza, y esto es una bomba de tiempo para la salud pública”, según declaraciones de la alcaldesa de Imperial Beach, Paloma Aguirre.

Según reportes de investigadores de la Universidad Estatal de San Diego, califican al río Tijuana como una “crisis de salud pública”, tras encontrar evidencia de condiciones insalubres, desde aguas residuales no tratadas hasta desechos industriales.

Reportes de 2023 en Los Angeles Times ya señalaban que el río Tijuana transporta aguas residuales sin tratar, basura y sedimentos desde México a través de la frontera con Estados Unidos.

Además, detalló, que frecuentemente las aguas residuales contaminadas de las zonas industriales y residenciales de Tijuana se vierten en los cañones y arroyos del río Tijuana y en el océano Pacífico.

Ante tal situación, el río Tijuana, que ha sido clasificado como un cuerpo de agua deteriorado, según la Ley de Agua Limpia de EE.UU., fluye hacia el norte por 120 millas desde México hasta California antes de llegar al Océano Pacífico en el lado estadounidense de la frontera en Imperial Beach, San Zonas costeras de Ysidro y Coronado.

De acuerdo a reportes de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, se calcula que se han vertido al río Tijuana 100 mil millones de galones de aguas residuales sin tratar, desechos industriales y urbanas.

Incluso, se cumplen 805 dás en que Imperial Beach permanece cerrado debido al problema actual de aguas residuales, según Aguirre, pero los riesgos para la salud están afectando a los residentes alejados de la costa.

Cabe destacar que desde los años setenta, el gobierno mexicano construyó el canal de concreto y urbanizó la zona alrededor del río, sin embargo, la historia fue distinta en San Diego, donde la organización ecologista estadounidense Sierra Club lideró una campaña para oponerse al canal de concreto propuesto.

La campaña recibió el apoyo del alcalde de San Diego, Pete Wilson, y del cabildo de San Diego en 1974. Esa es la razón por la que el río Tijuana solo está contenido en cemento en el lado mexicano y no en el estadounidense, y ahora las consecuencias de ello afectan a ambos países.

Autoridades aseguran que los contaminantes de las aguas residuales no tratadas que se originan en México y no se tratan adecuadamente en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales son una causa importante de enfermedades humanas y del ganado, patógenos que portan genes resistentes a los antibióticos y productos químicos industriales cuya descarga no está permitida en California.

ABC News informó que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) tomó muestras de agua tomadas del río y el estuario de Tijuana, ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México, con conclusiones alarmantes, donde se mostraron una variedad de virus y bacterias peligrosas, incluidos VIH, hepatitis B y C, Salmonella, Vibrio, Streptococcus, Listeria y tuberculosis.

El informe también cita niveles de cepas de bacterias E. coli y Legionella resistentes a las antibióticos encontradas en el agua contaminada, “que son un considerable problema de salud pública”.

Según el estudio, la exposición a contaminantes, virus y bacterias puede afectar la salud de las personas que viven y trabajan cerca, que incluyen niños, personas mayores, salvavidas, personal militar, oficiales de la patrulla fronteriza y poblaciones en riesgo.

Con información de ABC News.

