Nancy Pelosi asegura que Donald Trump es una persona sin valores a quien se debería descalificar

La expresidenta de la Cámara de Representantes arremetió en contra de Donald Trump por haber escrito sobre la muerte de Alexei Navalny, líder de la oposición rusa comparándola con la presunta conspiración que el gobierno federal orquesta para tratar de evitar su postulación a la presidencia.

Navalny cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo, pero sobre todo por ser un opositor del presidente Vladimir Putin, a quien un amplio sector de la comunidad internacional culpa por su repentina muerte registrada el viernes pasado en una prisión ubicada en el Círculo Polar Ártico, donde nadie puede asegurar que provocó su deceso.

“La repentina muerte de Alexei Navalny me ha hecho cada vez más consciente de lo que está sucediendo en nuestro país.

Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción. Las fronteras abiertas, las elecciones amañadas y las decisiones judiciales manifiestamente injustas están DESTRUYENDO A ESTADOS UNIDOS. ¡SOMOS UNA NACIÓN EN DECLIVE, UNA NACIÓN FRACASADA!”, escribió Donald Trump en la plataforma Truth Social.

Al respecto, durante una entrevista concedida al canal de televisión MSNBC, la demócrata Pelosi reprobó los comentarios de Trump por considerar que están “debajo de la dignidad de un ser humano”.

“Es tan horrible que uno piensa: ‘No, alguien debe haber inventado esto’. Ni siquiera Donald Trump podría llegar tan lejos’. Esta declaración debería descalificarlo para postularse para cualquier cargo, y mucho menos para presidente de los Estados Unidos”, enfatizó.

Nancy Pelosi considera demasiado extraño que Donald Trump sea muy cuidadoso de no hablar mal de Vladimir Putin, presidente de Rusia. (Crédito: Will Oliver / EFE)

Acto seguido, la experimentada política de Baltimore también le reprochó al expresidente de la nación el hecho de guardar silencio sobre la presunta responsabilidad que el jefe del kremlin pudiera tener en la muerte de Navalny.

“Uno se pregunta: ¿Qué tiene Putin sobre Donald Trump para que siempre tenga que estar en deuda con él, su amigo en la vileza?“, indicó.

Pelosi también aprovechó para señalar a los republicanos de la Cámara de Representantes por retrasar la ayuda a Ucrania, lo cual representa oro molido para las fuerzas armadas rusas frente a un oponente sin municiones.

“Es una vergüenza que no lo hayamos hecho todavía. Morirá gente todos los días porque no les suministramos las armas que tienen la distancia, la velocidad y la fuerza necesarias para derrotar a los rusos.

La gente allí sabe que si algo sucediera en Ucrania —lo cual debemos asegurarnos de que no suceda en términos de que Rusia gane— los siguientes países serán los siguientes”, concluyó.

