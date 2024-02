La Corte Suprema de Alabama dictaminó que los embriones congelados son niños, lo que suspende la fecundación en vivo

La Corte Suprema de Alabama dictaminó el viernes que los embriones congelados son niños y quienes los destruyen pueden ser considerados responsables de muerte por negligencia, en un fallo único en su tipo.

La decisión de considerar que los embriones congelados son niños “se aplica a todos los niños no nacidos, independientemente de su ubicación”.

El tribunal emitió esta decisión mayoritaria en una demanda presentada por un grupo de pacientes de fertilización in vitro (FIV) cuyos embriones congelados fueron destruidos en diciembre de 2020 cuando un paciente los sacó de una unidad de almacenamiento criogénico y los arrojó al suelo.

Los demandantes presentaron dos demandas contra el centro, el Centro de Medicina Reproductiva, alegando que la clínica había violado la Ley de Muerte Injusta de un Menor de Alabama, que se aplica a los niños no nacidos.

Los demandantes también alegaron negligencia por parte de la clínica y solicitaron una indemnización por daños y perjuicios, aunque se especificó que las reclamaciones por negligencia sólo se presentarían si los tribunales de Alabama o la Corte Suprema de Estados Unidos decidían que los embriones congelados no eran niños.

La moción del demandado Centro de Medicina Reproductiva para desestimar las demandas fue aceptada por un tribunal de primera instancia que encontró que un embrión congelado no entraba dentro de la “definición de ‘persona’ o ‘niño’”.

El tribunal también dictaminó que los demandantes no podían proceder con sus pedidos de daños compensatorios por la pérdida de una vida humana y daños emocionales, citando estándares legales de larga data en Alabama.

Pero en un sorprendente cambio dado a conocer el viernes, la Corte Suprema del estado no estuvo de acuerdo, señalando que los “niños extrauterinos” – o niños no nacidos “ubicados fuera de un útero biológico en el momento en que son asesinados” – son niños, y están cubiertos por la Ley de Muerte Injusta de un Menor del estado.

En su decisión, la Corte Suprema de Alabama no abordó la cuestión de si los “niños extrauterinos” debían ser tratados como seres humanos, pero sí concluyó que la ley estatal no especificaba en qué estado debía estar el feto.

“El texto legal relevante es claro: la Ley de Muerte Injusta de un Menor se aplica a todos los niños no nacidos, sin limitación”, afirmó la decisión del tribunal, que incluyó así a los embriones congelados que son el resultado de fertilizaciones in vitro.

El tribunal determinó que no existe una excepción no escrita, como han argumentado los acusados, a la ley que se aplica a “los niños no nacidos que no se encuentran físicamente ‘in utero’ -es decir, dentro de un útero biológico- en el momento de su muerte”.

La decisión vuelve a poner en el foco nacional la cuestión de cuándo comienza la vida y una cuestión que, según los defensores de los derechos reproductivos, podría tener un efecto paralizador sobre los tratamientos de infertilidad y los cientos de habitantes de Alabama que los buscan cada año.

Días después de que la Corte Suprema de Alabama dictaminara que los embriones congelados son niños, el sistema de salud de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB) suspendió las fecundaciones ‘in vitro’

La decisión convierte a la UAB en la primera organización conocida en el estado que confirmó que está deteniendo el tratamiento, mientras está evaluando la decisión de la Justicia ante el “potencial de que nuestros pacientes y nuestros médicos puedan ser criminalmente procesados o enfrentarse a daños”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo el martes que la decisión del Supremo de Alabama causará un caos similar al del fallo de la Corte Suprema que anuló Roe vs Wade y suspendió la protección federal del derecho al aborto, “dando pie a que los políticos dicten algunas de las decisiones más personales que puede tomar una familia”.

