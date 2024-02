El color piel recibe un cambio de imagen

A medida que la población se vuelve más diversa, la necesidad de productos para vestir que combinen con una amplia gama de tonos de piel es mayor que nunca. Algunas marcas están entendiendo el mensaje.

By Brian Vines

Hay bailarinas. Y luego está Misty Copeland, la mundialmente célebre bailarina principal del reconocido American Ballet Theatre. Es la primera mujer negra en ser promovida a este puesto en la historia de la compañía, ha hecho giras con Prince y ha sido nombrada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time. Así que es difícil imaginar a Copeland aplicando un maquillaje barato de farmacia en sus zapatillas de punta. Sin embargo, ahí está ella frente a sus 1.8 millones de seguidores en Instagram, aplicando una capa gruesa a sus zapatillas de ballet para adaptar el color, en un esfuerzo por resaltar el hecho #MakeAPointe de que las zapatillas de color “rosa europeo” no están diseñadas pensando en bailarinas de piel negra o morena como ella.

Si bien es cierto que ninguna persona tiene realmente un color de piel rosado, también es cierto que el rosa combina bien con la piel blanca y contrasta con la de tonos más oscuros. En el ballet, esto es importante porque es fundamental para la estética de este tipo de arte “crear una línea continúa desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, y toda debe ser del mismo color”, explica Copeland en el video.

Las zapatillas de ballet son sólo un ejemplo de cómo los fabricantes de artículos para vestir (que las personas buscan para combinar de forma natural o para que se vean como el tono de su piel) han establecido por mucho tiempo el tono de piel blanca como referencia estándar. Desde prendas de vestir como zapatos y lencería hasta dispositivos médicos portátiles como aparatos auditivos, los artículos de color “piel o carne” se han concentrado únicamente en la piel de las personas blancas. Ahora la voz de Copeland es una de las muchas que exhorta al mercado a expandir la paleta de tonos “nude” o color piel, para abarcar una porción más amplia de consumidores.

El momento ha llegado. Aunque el censo de Estados Unidos en 1980 encontró que el 80% de la población nacional era blanca, para el 2020 casi cuatro de cada 10 encuestados en el censo se identificaron como algo distinto a blancos. Y las proyecciones indican que los asiático-americanos, los negros y los latinos o hispanos se convertirán en mayoría para el 2045.

Sin embargo, con algunas excepciones, gran parte del movimiento que promueve que se cree una paleta de tonos piel o “nude” más inclusiva para productos de vestir no viene de parte de grandes marcas, sino de empresas más pequeñas. Sin embargo, a pesar del progreso gradual y continuo, quienes lo están monitoreado dicen que aún hay un camino largo por recorrer antes de que las empresas satisfagan por completo las necesidades de los consumidores de color. “Aunque ya muchas de las marcas que utilizamos finalmente están reconociendo la importancia de ofrecer opciones para todos los tonos de piel, contar con tan solo algunas pocas alternativas en los estantes no es suficiente”, dice Renae Bluitt, experta en marcas independientes en Nueva York.

¿De qué color es el tono “piel”?

Quizás la primera gran marca de consumo en reconocer que los seres humanos tenemos diferentes tonos de piel fue Crayola, que se dio cuenta de ello en 1961.

En ese año, June Moss-Handler, una estudiante de doctorado en educación de la Universidad de Columbia que trabajaba en su tesis, observó cómo los niños blancos de un jardín de niños se burlaban de sus compañeros negros por no tener un color “piel”. Lo hacían porque la crayola con el color de nombre “piel” en la caja de crayones no se parecía a la piel negra.

Crayola se expande a nivel mundial

Presentada en el 2020, la línea “Colors of the World” o “Colores del mundo” de Crayola incluye 40 tonos de piel a nivel mundial.

Photo: Consumer Reports

Así que ella le envió una carta a la empresa Crayola compartiendo su observación. Se quejó de que el crayón de color “piel” no reconocía la verdadera diversidad de tonos de piel y fomentaba actitudes negativas hacia la piel oscura. Moss-Handler abogó por un cambio de nombre.

Quizás sorprendentemente, consiguió uno. En 1962, Crayola cambió el nombre del crayón color “piel” a “durazno”. Aún así, Crayola tardó casi 30 años más antes de lanzar al mercado “Colors of the World” o “Colores del mundo”, una paleta de 24 tonos de crayones para tonos de piel que van desde un rosa suave llamado “light rose o rosa claro” hasta un marrón intenso llamado “very deep almond o almendra muy intensa”.

Esta nueva línea fue recibida con gran entusiasmo. “Colors of the World” se agotó en preventa y ganó el premio al Juguete Creativo del Año de la Asociación de Juguetes en 2021. El éxito del producto llevó a Crayola a expandir su línea a marcadores, lápices de colores, pintura e incluso cartulina, todos inspirados en diferentes “tonos de piel del mundo”.

También en 2021, Johnson & Johnson, otra compañía importante de productos de cuidado personal, expandió su interpretación del tono piel o “nude”. La empresa responsable de producir los populares curitas o vendajes adhesivos conocidos como Band-Aids lanzó al mercado su línea Ourtone, curitas que vienen en tres tonos para piel morena. Band-Aid fue la primera marca en introducir los curitas al mercado en 1920; sin embargo, tardó en ofrecer opciones en tonos de piel adecuados para personas con piel más oscura.

Una mejor curita

Aunque le tomó mucho tiempo a Johnson and Johnson reconocer que había una necesidad evidente en el mercado, algunas empresas más pequeñas han mostrado estar más conscientes de las necesidades de los consumidores. Desafortunadamente, su poca influencia en el mercado en comparación con las grandes marcas ha dificultado sus esfuerzos en muchas ocasiones.

“¡Por fin alguien pensó en ti!”, fue el titular del anuncio de curitas de tonos color “piel” de la marca Soul-Aid en 1978. Un paquete de 100 curitas en “ricos tonos oscuros naturales” estaba disponible por $3.00, más 50 centavos por costos de envío, ya que Soul-Aid se vendía principalmente por correo. Sin embargo, la empresa cerró a principios de la década de 1980.

Protege y sana

Las curitas Tru-Colour vienen en tonos que van desde un blanco pálido hasta el café oscuro.

Photo: Consumer Reports

Lo siguiente fueron las vendas adhesivas Ebon-Aide, que llegaron a las tiendas en 1998 en un paquete con variedades de cinco colores que contenían 50 curitas en tonos liquorice o negro oscuro, moca, café, canela y miel. “¡Por fin, una tira protectora hecha para tu tono de piel!”, indicaba el paquete. Aunque algunas cadenas minoristas importantes como Rite Aid vendían la línea, la empresa cerró después de cuatro años. En una entrevista de 2013, el propietario de la empresa dijo que estas curitas se vendían principalmente en los pasillos de productos étnicos, lejos de otros productos de primeros auxilios, lo que dificultaba la conexión con los consumidores.

Las curitas de la marca Tru-Colour, disponibles en varios tonos de color piel, siguen estando disponibles en tiendas selectas de Target en target.com y en Amazon. La empresa, que ha estado en el mercado desde 2014, nació cuando uno de sus cofundadores, un hombre blanco, le puso una curita en la frente a su hijo adoptivo de piel negra de tres años, lo cual resaltó de forma evidente la diferencia de tonos.

“Al principio recibimos muchas críticas diciendo que esto era una tontería, que para qué lo necesitábamos”, explica Ryan Tolbert, director de mercadotecnia digital de la empresa. Pero donde los críticos pueden interpretarlo como una iniciativa de “conciencia social”, Tolbert ve el valor. “Los clientes no saben lo que quieren hasta que lo ven”, afirma. “Esto es importante en términos de reconocimiento personal”.

Moda más apropiada

La moda es otra área en donde los empresarios independientes notaron la necesidad de redefinir el concepto “nude” o “piel” antes de que lo hicieran las marcas más reconocidas.

Jamela Acheampong, quien describe su tono de piel como “un hermoso caoba”, no podía encontrar un zapato que le combinara. Al principio, pintaba los zapatos para que combinaran con el color de su piel. Pero eso le tomaba mucho tiempo y era frustrante, por lo que en 2017 fundó Kahmune, una marca de lujo que ofrece calzado y artículos de cuero en una amplia gama de tonos de piel. Los productos de esta marca con sede en Atlanta, que atiende pedidos nacionales e internacionales, están disponibles en una gama de 10 tonos, “bautizados con el nombre de las mujeres de ciudades y regiones cuyos tonos de piel sirvieron de inspiración”, dice Acheampong. Los zapatos no son baratos. Un par de “flats”, zapatos planos de gamuza Kahmune cuestan $235, mientras que el éxito de ventas, Becky Pump de charol, cuesta $445.

Tacones de Alta Calidad

Creada para cerrar la brecha de color que existía en la industria del calzado, Kahmune ofrece una variedad de estilos de zapatos y artículos de cuero en 10 tonos color piel.

Photo: Kahmune

Acheampong recuerda que uno de los posibles inversionistas se rio en su cara, diciendo que no habría demanda y que los clientes que pudieran estar interesados no podrían pagar sus zapatos, fabricados en Italia. “Me gustaría acordarme quién era, para poder mostrarle los pedidos que he recibido de siete y 10 pares a la vez, y cómo se agotaron” ciertas líneas de modelos, dice Acheampong. “La demanda es inigualable. Y nuestros consumidores siguen regresando porque saben que han sido prioridad desde el principio y no son una idea secundaria”.

La empresaria Ade Hassan también considera que su marca, Nubian Skin, satisface una necesidad que había estado insatisfecha. Su empresa, con sede en Londres, lleva funcionando desde 2014 y ofrece lencería y ropa interior en cuatro tonos (se muestran a continuación) para “mujeres bendecidas por la melanina”. Incluso equipó a Beyoncé y sus bailarines con ropa interior para la gira mundial “Formation” de 2016. Y en 2022, tras la sugerencia de un cirujano especializado en cáncer de mama y reconstrucción, Nubian Skin desarrolló una prótesis mamaria posquirúrgica, la primera disponible en una variedad de tonos de piel.

Básicos que van más allá del beige

Nubian Skin, una marca con sede en el Reino Unido y cuya dueña es una mujer negra, fabrica ropa interior color “nude” o “piel” que es accesible tanto para personas comunes como para clientes famosos.

Photos: Nubian Skin

Aspectos aún por resolver

A pesar de todo el progreso en el mercado, todavía existen algunos obstáculos difíciles de superar.

Los dispositivos médicos portátiles son uno de ellos. Aunque los fabricantes de aparatos auditivos ahora ofrecen los dispositivos en una variedad de colores y diseños, para las personas de color interesadas más en tener un dispositivo que combine en lugar de uno que resalte, las opciones son limitadas. Esto podría ayudar a explicar por qué mientras que unos 29 millones de adultos en Estados Unidos tienen problemas de audición, solo una quinta parte de los que podrían beneficiarse de un aparatos auditivo en realidad lo usan.

Algunos aparatos auditivos nuevos de venta libre sólo vienen en color negro. La mayoría de los dispositivos auditivos con receta solo vienen en colores estándar como el beige, el gris o el negro. Especialmente para quienes tienen pelo corto, ocultar el dispositivo no es una tarea fácil.

Tal vez también se produzcan cambios en esta área. “Como consumidores, tenemos muy claro cuáles son nuestras necesidades y lo que falta ver en los estantes”, dice Bluitt, estratega de marca. En su opinión, “las marcas tienen que entender lo excluyentes que son algunas de sus ofertas de productos para poder hacer algo al respecto”.

Mientras tanto, espera que las empresas de nueva creación sigan llenando esos vacíos, tomando un poco del mercado de las marcas existentes y, como resultado, dice, “motivando a las grandes corporaciones a seguir su ejemplo”.

Corrección: Este artículo, publicado originalmente el 10 de febrero de 2024, se actualizó para corregir la ortografía del nombre de la empresaria Ade Hassan.

