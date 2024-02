Monica White, la mujer que salió con un asesino en serie recuerda cómo fue su relación

Monica White se siente afortunada de estar viva. Estaba saliendo con un hombre y vio señales preocupantes. Meses después, ese hombre fue arrestado y acusado de ser un asesino en serie.

“Sabía que algo andaba mal con él”, le dijo White, de 56 años, a la revista People, cuya entrevista se publica en la edición de esta semana. “Algo se rompió. Fue una locura”, indicó.

A finales de 2020, White conoció a Anthony Robinson en la aplicación de citas Tagged. Robinson es el sospechoso de la muerte de al menos seis mujeres en Maryland, Virginia y Washington D.C., y la mayoría de los cuerpos fueron arrojados en carritos de compras, por lo que es conocido como el “Asesino del carrito de compras”.

Después de conocerse, Robinson comenzó a llamar a White y a chatear por video todos los días. “Realmente no estaba pensando románticamente. Era simplemente compañía”, dijo la mujer, que llevaba tres años divorciada y quería probar las citas online.

Robinson le dijo que tenía una hija y trabajaba en la gestión de residuos. Al principio, dijo, “pensé que era normal”.

En enero de 2021, Robinson viajó desde Harrisonburg, Virginia, a Mechanicsburg, Pensilvania, para encontrarse con White en persona, pero las cosas se sintieron mal desde el momento en que ella lo recogió en la estación de autobuses.

“Hubo cosas que surgieron como señales de alerta en la primera visita”, señaló. “Me dijo: ‘Por favor, no me juzgues desde el principio. Vamos a llegar a conocer unos a otros. No me gusta cuando las mujeres me rechazan’. Así que eso fue una señal de alerta”.

Las cosas comenzaron a cambiar

Aun así, decidió conocerlo, pero lo que aprendió la inquietó. En la cama, sobre todo, la hacía sentir muy incómoda.

“Él intentó atarme, pero yo no lo dejé. Yo estaba como, ‘No me gusta’. Me puso los brazos detrás de la espalda y luego me agarró por el cuello”, declaró.

Durante esa primera visita, Robinson le dijo a White que quería mudarse con ella. “Le dije: ‘No. Estás iendo demasiado rápido, hombre’”, comentó la entrevistada.

Robinson preguntó si podía visitarla nuevamente el mes siguiente para celebrar el cumpleaños número 54 de White. Llegó una semana antes de la fiesta. Compró un billete de autobús de ida y le dijo que tenía “buenas noticias” porque tenía ofertas de trabajo en la zona.

Alarmada, se negó a volver a tener intimidad física con él. “Se orinó en mi cama el día de mi cumpleaños. No lo podía creer”, señaló. “¿Te permití dormir en mi cama y tú orinas en mi cama?”, añadió.

Al final, White le dijo a Robinson que no quería tener una relación con él. “Empezó a estallar”, comentó. Ella le dio 20 dólares para llegar a la estación de tren. Después se enteró que Robinson no abandonó la ciudad, sino que se alojaba en un motel en Harrisburg, Pensilvania.

Le propuso ir a su habitación del motel. “Me ofreció 500 dólares”, dijo, agregando que rechazó dicha propuesta.

Un día, ella pasaba por el motel y lo vio afuera. “Parecía un hombre totalmente diferente. Algo se rompió en él. No sé si consumía drogas y acabó volviéndose loco”, afirmó. “Fue como si hubiera visto un fantasma, un monstruo”.

Meses después, tras el arresto de Robinson en noviembre de 2021, la prima de White le mostró un artículo de noticias con la fotografía policial de él y la impactante acusación de que era un asesino en serie.

“Una vez que comencé a armar el rompecabezas, por supuesto, cuando las piezas encajan, encajan”, dijo White.

La mujer no cree que Robinson quisiera matarla, pero le preocupa que su rechazo haya provocado su ira.

“Sentí que yo podría haber sido la razón por la que él se había quebrado”, indicó. “De hecho, había permitido que este hombre entrara a mi casa, le permití pasar la noche en mi casa”.

Robinson se declaró inocente de dos cargos de asesinato y actualmente está a la espera de juicio en una cárcel de Virginia. No ha sido acusado de las otras cuatro muertes de mujeres, que siguen bajo investigación.

