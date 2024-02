Horóscopo de hoy de Nana Calistar 23 de febrero de 2024

Piscis

Ten presente que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, ve por lo que quieres y no temas a lograrlo. No des sin entregar, recuerda que el amor es reciproco ambos tienen que aportar la misma cantidad si alguien no lo hace comenzarán los problemas al poco tiempo. Si alguien no quiere quedarse en su vida que le busque que ya no estás para perder el tiempo ni con tu misma sombra.

Si tu familia necesita de ti, es momento de dejar a un lado cualquier resentimiento o enojo del pasado. No busques líos donde no los hay y bríndales tu apoyo incondicional. A veces, soltar esos rencores nos libera a nosotros mismos y fortalece los lazos familiares. Así que, manos a la obra, demuéstrales que siempre podrán contar contigo. En el ámbito profesional, estos días te traen una energía increíble para presentar tus proyectos y tomar esas decisiones que tenías pendientes. Es el momento perfecto para brillar y hacer que tus ideas sean escuchadas. No te pierdas esta oportunidad de oro, prepárate, sé seguro/a de ti mismo/a y lánzate a conquistar el mundo laboral con toda tu fuerza. Y hablando de fuerza, gracias a la actividad física que has estado realizando, te sentirás más liberado/a de las tensiones que venías acumulando. Sin embargo, cuidado con dejarte absorber por tus responsabilidades. No te dejes llevar por el estrés, porque eso solo terminará pasándote factura. Encuentra un equilibrio entre el trabajo y el descanso, y verás cómo te sentirás mucho mejor física y emocionalmente.

Acuario

Tu ingenuidad podría meterte en serios problemas, deja de fingir lo que no eres y saca el verdadero cobre del que estas hecho. Noticias de dinero extra y se le cae el teatro a la pareja de una amistad, quedará al descubierto su infidelidad. Aprende aceptar tus errores y darte cuenta que quien debe seguir a tu lado es quien te lo demuestra con hechos y no solo con palabras.

Parece que estás en sintonía con tu alma gemela, y eso es señal de buenos tiempos en el amor. Es momento de ser auténtico/a, sin miedo a mostrar quién eres realmente. Deja de lado esa rigidez y estructura que a veces te caracteriza en las relaciones. Ábrete a la espontaneidad y la conexión verdadera, y verás cómo todo fluye de manera positiva en tu vida amorosa. Ha llegado el momento de darte un capricho. Ese objeto o experiencia que tanto has deseado está a tu alcance, así que no dudes en comprártelo y disfrutarlo al máximo. Las finanzas te sonríen y te permiten darte ese gusto que tanto has estado esperando. ¡No te contengas y date ese merecido placer! Y en cuanto a tu energía interna, las caminatas diarias serán tu mejor aliado para dinamizarla. Proponte hacer una caminata hacia tu trabajo al menos un día a la semana. No solo mejorarás tu salud física, sino que también estimularás tu mente y tu espíritu. Verás cómo ese estancamiento energético desaparece y te sientes más vital y enérgico/a que nunca. ¡A caminar se ha dicho!

Capricornio

Aprende a mantener la boca cerrada y no contar tus secretos a cualquier persona que conoces. La vida te pondrá a prueba en estos días y enfrentaras grandes situaciones de las cuales aprenderás grandes lecciones. Es probable que te enteres de noticia no tan buena en el área familiar, que no te afecte, deja que las cosas tomen su curso que cada situación tiene un por qué y una lección.

En el trabajo estás pensando más en tu vida sentimental que en tus tareas laborales. Parece que las cosas no van como quieres en el amor y eso te tiene de cabeza. La clave está en dar prioridad a las personas que realmente importan en tu vida. A veces, te dejas llevar por la novedad y descuidas a quienes siempre han estado contigo. Es momento de poner en orden tus prioridades y recordar quiénes son los verdaderos pilares de tu corazón.

Hablando de amor, parece que tienes una tendencia a juzgar a las personas por su apariencia. Te atraen físicamente, pero luego encuentras un montón de defectos. ¿Sabes qué? Es hora de cambiar esa perspectiva. Mira más allá de las apariencias y adéntrate en el interior de las personas. Busca sus virtudes, lo que realmente los hace especiales. Hoy, date la oportunidad de conocer a alguien nuevo sin juzgarlo por su aspecto externo. Así que no rechaces a alguien solo porque no encaja en tu “tipo” habitual. A veces, lo que necesitas está justo delante de tus ojos, pero no lo ves porque estás buscando en el lugar equivocado. Abre tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades. Mira en el interior de las personas y descubre la belleza que hay dentro. Quién sabe, tal vez encuentres un tesoro escondido donde menos lo esperabas.

Sagitario

En la medida que te dejes de flojear será en la medida que obtendrás las cosas, cuídate mucho de un chisme en el cual entrarás, una amistad será la que lo provoque. Si tienes pareja ten cuidado, te ha estado mintiendo con ciertas cuestiones para no ponerte de mal humor. Entras en un estado de bipolaridad muy fuerte en el cual no sabrás ni qué quieres ni hacia dónde te diriges.

Hoy estás en tu salsa, ¿sabes por qué? Porque tienes esa chispa que te ayuda a enfrentar cualquier obstáculo que se te ponga en el camino. Tienes esa capacidad nata para mantenerte en calma frente a las dificultades, y eso te hace más fuerte que Hulk. Recuerda, tú ya has superado retos similares en el pasado, así que confía en tu poder interior y sigue adelante, que este día es tuyo para conquistar. En el amor, hay un tema antiguo que sigue rondando por tu mente como un disco rayado. Sí, esa infidelidad que perdonaste pero que aún no has logrado olvidar del todo. Hoy es el momento de aceptarlo con calma, sin buscar pleitos ni dramas innecesarios. Eso ya es agua pasada, las cosas han cambiado, y es hora de dejar atrás el pasado y enfocarte en el presente y el futuro. Piensa en todas las cosas buenas que te esperan y deja que ese amor propio te guíe hacia adelante. Y hablando de actitud positiva, eso es justo lo que necesitas para brillar hoy y siempre. Mantén la calma, incluso en los momentos más turbulentos, y verás cómo todo se va acomodando a tu favor. Recuerda, la clave del éxito está en tu forma de ver las cosas. Así que sigue adelante con la frente en alto, que el universo está conspirando a tu favor.

Escorpio

Podrías ser víctima de una bufada por parte de tus amistades debido a cierto comportamiento que has tenido en últimas fechas. Muchos cambios en la casilla del amor pues comenzarás a perder el interés por una persona quien te llamaba mucho la atención, la vida te pondrá en aprietos al no saber qué hacer con cierta noticia que te llegará a tus oídos. El que busca encuentra y si sigues ahí buscando lo que ya sabes te llevarás grandes sorpresas.

Hoy tu día va a estar lleno de reflexiones sobre tu trabajo. Esos sentimientos de descontento que te carcomen por dentro pueden estar relacionados con lo que estás haciendo en tu chamba. La cosa es que, aunque no te lleves mal con nadie ni haya habido broncas, sientes como que algo no cuadra. No te agobies tratando de decidir cambiar todo hoy mismo, porque eso podría desestabilizar tu economía. Dale tiempo al tiempo y analiza tus opciones con calma antes de dar el paso.

Ahora, en la esfera familiar, tienes un tesoro. Tus seres queridos están contigo hasta en las malas. Así que agradece ese apoyo incondicional que te brindan día a día. Esa base sólida te hace sentir seguro/a y te da la fuerza para afrontar cualquier desafío que se te presente. Recuerda que siempre puedes contar con ellos. Y en el amor, las estrellas te recuerdan que no todo lo que brilla es oro. Tal vez ese chico o chica que te anda rondando no sea el más guapo/a del barrio, pero ¿sabes qué? Su personalidad puede ser una verdadera joya. Así que no te cierres a las apariencias y fíjate en lo que realmente importa: lo que llevan en el corazón. Quién sabe, podrías encontrar una conexión más profunda de lo que imaginas.

Libra

Cambia de actitud ante la vida, si sigues viendo todo negativo, negativo seguirá, recuerda que sueles atraer lo que quieres y deseas. Cambios importantes en tu manera de actuar. Se visualiza la llegada de personad de piel blanca que te va empotrar contra la pared bien padre, tu date y si no tienes una relación con más ganas recuerda que ha eso viniste a este mundo y a quien no le gusta pues que te mantenga.

Hoy la cosa en el amor está más movida que película de acción. Tu relación de pareja va a estar como montaña rusa, con emociones y sorpresas en cada curva. Así que, antes de lanzarte a tomar decisiones importantes, trata de mantener la mente abierta y ser más flexible. No te cierres en banda, porque la comunicación va a ser clave para resolver esos sobresaltos y salir más fortalecido/a de la experiencia. Ahora, en lo que respecta al dinero, las estrellas te están lanzando una advertencia: ¡cuidado con las compras impulsivas! Esa tarjeta de crédito puede ser como una tentación irresistible, pero piensa dos veces antes de gastar en cosas que realmente no necesitas. Si no puedes resistirte a la tentación, mejor paga en efectivo. Así al menos te das cuenta del dinero que estás soltando y puedes controlar mejor tus gastos. Y hablando de control, hoy es el día perfecto para darle un toque cultural a tu vida. ¿Por qué no te sumas a un espectáculo artístico o cultural en línea? Puede ser teatro, conciertos, exposiciones… las posibilidades son infinitas. Asóciate a una plataforma virtual y déjate llevar por la magia del arte. Quién sabe, tal vez descubras una nueva pasión o encuentres inspiración para tus propios proyectos creativos.

Virgo

Se te caerá la venda de los ojos, prepárate para saber la verdad sobre cierta persona quien casi casi pensabas que sería un santo, que no te afecte al final es lo mejor así no alimentas esperanzas ni deseos falsos. Tendrás noticias de familiar lejano. Si tienes pareja podría haber una tercera persona en cuestión la cual podría meterlos en problemas.

En el amor, parece que tu corazón anda como un hervidero de emociones. Esa personita especial te va a mandar señales mixtas, y tú, como el detective del zodiaco, vas a estar analizando cada mensaje de texto como si fuera el código Da Vinci. Pero tranquilo, no te estreses tanto, al final del día, las cosas se aclaran y descubres que todo era un malentendido. Ahora, en el trabajo, las estrellas están de tu lado, esa idea brillante que has estado rumiando en tu cabeza desde hace semanas finalmente va a dar frutos. No te extrañes si de repente te nombran el jefe del equipo. Tu jefe va a estar tan impresionado que podría hasta ofrecerte un aumento. ¡Así que prepárate para sacar pecho y recibir tus laureles, que bien merecidos están! Y hablando de salud, parece que las energías cósmicas te están diciendo que es momento de cuidarte un poco más. Ya sabes, deja de lado las hamburguesas y los refrescos, y dale una oportunidad a las ensaladas y al agua mineral. Tu cuerpo te lo va a agradecer, te lo prometo. Además, ¿quién sabe? Igual y hasta conoces a alguien interesante en el gimnasio. Así que, ánimo, que tú puedes con todo lo que se te ponga por delante.

Leo

La vida no retorna y las oportunidades menos, es momento que des lo mejor de ti en ese proyecto que tienes en mente, todo saldrá mejor de lo que te imaginas, aprende a invertir más en tu imagen y en tu físico, enamórate de ti que es la clave que necesitas para encontrar tu felicidad interior. Cuídate de enfermedades respiratorias y de cambios de humor. Amistad terminará en cama contigo, ten cuidado. Deja de creer en promesas falsas y aplícate de una buena vez.

Ten en cuenta que la discusión que has tenido con tu pareja podría ser más grave de lo que imaginas y podría llevar a una ruptura si no haces algo al respecto. En lugar de dar vueltas en tu cabeza, es momento de recapacitar y tomar acción para mejorar las cosas. Habla con tu pareja de manera abierta y sincera, busca soluciones juntos y demuestra tu compromiso para evitar que la situación empeore. Es hora de ser más medido con tus gastos, antes de comprar algo, asegúrate de investigar precios y calidad para evitar endeudarte más de lo esperado. No te dejes llevar por impulsos momentáneos y sé consciente de tus límites financieros. Con un poco de planificación y cuidado, podrás mantener tus finanzas en orden y evitar sorpresas desagradables en el futuro. Si te sientes confundido o abrumado, no subestimes el poder de un cambio de ambiente. Sal al balcón o a tu patio, siéntate y disfruta de un momento de tranquilidad leyendo un buen libro o pasándola con tus mascotas. Cambiar el aire y desconectar por un rato puede ayudarte a aclarar tus pensamientos y modificar tu estado de ánimo. Recuerda, a veces un pequeño descanso es todo lo que necesitas para recargar energías y encontrar claridad mental.

Cancer

Empezarás a ver la mendiga luz en tu camino, pero lleva las cosas con calma no apresures nada y deja que el tiempo y la vida te sorprendas, has estado metido en muchos rollos que no te corresponden por querer ayudar a miembros de tu familia y al final tu eres quien lleva las consecuencias. La vida es muy corta para quejarte o estar esperando a alguien que esta y no está, solo estorba y no da oportunidad a nuevos amores.

No permitas que los celos y la envidia se interpongan en tu relación. Aleja esos sentimientos tóxicos de tus pensamientos y, si surge algún problema, háblalo abierta y directamente con tu pareja. La comunicación sincera es la clave para fortalecer los lazos amorosos y mantener una relación sana y feliz. En cuanto a tu carrera, es momento de elegir el camino que te brinde las mejores oportunidades para crecer profesionalmente. Analiza detenidamente las nuevas propuestas laborales que se presentan ante ti y fíjate en las personas con las que te asocias. Escoge aquellos proyectos y colaboraciones que te inspiren confianza y te ayuden a alcanzar tus metas profesionales. Recuerda, rodearte de personas positivas y motivadas puede marcar la diferencia en tu camino hacia el éxito.

No te autodestruyas emocionalmente llevando dentro de ti todas esas cuestiones que te hacen daño. Es fundamental que te deshagas de esas cargas emocionales negativas para fortalecer tu alma y encontrar la paz interior. Busca momentos de revisarte tu “interior” y autocuidado, y permítete liberar todo aquello que te pesa. Recuerda que cuidarte a ti mismo es el primer paso hacia una vida plena y equilibrada.

Géminis

Te tomas muy personales las críticas y por esa razón sueles ir cayendo poco a poco en baches los cuales te serán difícil de salir. Te llegan amenazas que podrían desbalancear tu vida amorosa en caso de tener pareja. Viene días de grandes cambios y satisfacciones, trata de ir por lo tuyo y dejar que el mundo ruede. Una amistad te buscará para contarte un secreto. Ten cuidado en que gastas tu dinero o en qué inviertes pues podrías quedar en banca rota.

Es el momento perfecto para tomar cartas en el asunto. No te pierdas la oportunidad de acercarte a esa persona que te atrae y declárale tus sentimientos. Ya sea a través de un mensaje sincero o una simple llamada, exprésale lo que sientes. ¡Quién sabe, podrías estar a punto de iniciar una hermosa historia de amor! Prepárate para un cambio positivo en tu vida laboral. Gracias a esas nuevas relaciones comerciales que has estado cultivando, comenzarás un período diferente en tu ámbito laboral del cual obtendrás muy buenos frutos. Aprovecha al máximo esta oportunidad y muestra tu profesionalismo y habilidades. Estás en camino hacia el éxito financiero, así que sigue adelante con confianza. Es hora de cuidar tu bienestar físico, intenta moderarte un poco a la hora de esos atracones de comida a los que te has estado entregando en estos últimos meses. Es importante que cuides tu alimentación y evites consumir tanta comida chatarra. Opta por opciones más saludables y equilibradas que te ayuden a mantenerte en forma y con energía para enfrentar tus actividades diarias. Recuerda, una buena salud es clave para disfrutar plenamente de la vida.

Tauro

Algunas veces caes en situaciones muy tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón. Viene un amor muy fuerte el cual te podría poner tu mundo al revés, lo vas a disfrutar. Si tienes pareja los celos y le inseguridad podrían fregar la relación, últimamente se guardan muchísimas cosas. Si sientes necesidad de buscar a una persona de tu pasado no temas en hacerlo, pero que sea para cerrar cuestiones que quedaron inconclusas porque ya no estas para seguir sufriendo por quien ya te lastimó.

Parece que es hora de reconectar con la familia, así que ¿qué tal arreglar un encuentro con tu familia a la que hace tiempo no ves? Seguro que compartirán un momento agradable juntos y podrán hablar sobre ese asunto familiar que ambos están atravesando. Es una oportunidad perfecta para fortalecer lazos y recibir apoyo mutuo en estos tiempos difíciles. Estate atento porque en pocos días te presentarán una interesante propuesta de un negocio bastante prometedor. Confía en tu criterio para determinar si esta oportunidad te conviene económicamente. Analiza cuidadosamente los detalles y los posibles riesgos antes de tomar una decisión. Recuerda que la prudencia es clave cuando se trata de inversiones financieras. Es momento de cuidar tu bienestar emocional, aprende a desarrollar tu sensibilidad y opta por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que enfrentas día a día en tu vida. Con un enfoque positivo y una actitud tranquila, podrás superar cualquier desafío que se te presente y mantener tu equilibrio emocional en todo momento. ¡Confía en ti mismo y sigue adelante!

Aries

Recuerda lo que ya pasaste y viviste, no vuelvas a cometer los mismos errores, no vale la pena, se te da mucho encariñarte con la mendiga piedra y sabes que vas a sufrir, pero te encanta la mala vida después no andes pidiendo apoyo que tus amistades te darán la espalda por terco. Cambios en sueños, tomarás nuevos caminos y nuevas oportunidades, te cansas rápido de no ver nada claro y eso pasa porque no eres constante en lo que quieres conseguir.

Es momento de aprender a diferenciar entre un romance pasajero y un amor sólido y duradero. Si no logras hacer esta distinción, seguirás dando vueltas en tu vida amorosa, repitiendo los mismos errores una y otra vez. Date un momento para reflexionar sobre tus relaciones y pregúntate si estás invirtiendo tu tiempo y energía en algo que realmente vale la pena. No temas hacer cambios si es necesario para encontrar la felicidad verdadera en el amor. En cuanto a tu economía , es momento de aprovecharla mejora que estas teniendo cambios. No dejes pasar esta oportunidad para liberarte de esas deudas que te han estado pesando durante tanto tiempo. Si cuentas con un dinero extra, destínalo a saldar esas cuentas pendientes y liberarte de ese peso. No sabes lo bien que te hará sentir, dejar esas deudas atrás. Recuerda cuidar de tu bienestar, mantente en contacto con la naturaleza, ya que esto no solo te beneficiará en tu ánimo, sino también físicamente. Dedica un tiempo cada día para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por el parque o simplemente pasando tiempo en tu jardín. Además, destina un tiempo especial para el cuidado de tus plantas. Verlas crecer y florecer te brindará una sensación de paz y conexión con la naturaleza que será invaluable para tu bienestar emocional.