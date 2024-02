¿Quieres trabajar en un cementerio? no tengas miedo, hay buenos salarios y beneficios

Francisco Flores dice que cuando su hermana le dijo que había trabajo en el cementerio católico de Culver City, de inmediato le respondió que de ninguna manera aceptaría un empleo de ese tipo.

Su hermana, quien trabajaba en las oficinas del Holy Cross Cemetery and Mortuary en Culver City, le insistió diciéndole que ofrecían buenas prestaciones laborales, pero él continuaba obstinado, rechazando la posibilidad.

“Tú sabrás”, le respondió su hermana.

Francisco Flores, supervisor del cementerio y funeraria católica en Culver City muestra una de las criptas listas para usarse. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

No muy convencido, Francisco aceptó el empleo con la idea que trabajaría solo por seis meses, pero desde entonces han pasado ya 27 años.

“Me empezó a gustar, el ayudar a las familias en momentos difíciles, pero al principio, tenía un cierto temor. No podía pasar cerca de un cuerpo, y recuerdo la primeras veces que me iba a tocar participar en un entierro, me ponía muy nervioso desde una noche antes”.

Incluso recuerda que una ocasión, cuando junto con dos compañeros estaban abriendo una cripta como a las siete de la mañana, de repente, escuchó una voz que le decía, ‘¡Paco ven! ¡Paco ven! Me asusté y salí corriendo. Se me puso la piel de gallina. Después me tranquilicé, y me di cuenta que debía tenerle más miedo a los vivos”.

Hoy en día, todos esos temores se han disipado. Francisco es asistente de manager de los mausoleos, pero comenzó haciendo de todo, incluyendo el meter los cuerpos a las tumbas.

Sin embargo, considera que es normal la reacción inicial a tener miedo de trabajar en un cementerio o un mausoleo.

“La primera respuesta cuando invitas a alguien a venir a trabajar aquí, es un ‘yo no quiero estar ahí, así me paguen lo que me paguen y den buenos beneficios”.

Francisco Flores, supervisor del cementerio y funeraria católica de Culver City. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Para emplearse en los cementerios y funerarias, Francisco dice que lo primero es tener ganas de trabajar.

“Para los trabajos de campo no se requieren estudios, nada más que sepan leer”.

No duda en decir que su mayor satisfacción al trabajar como asistente de manager del mausoleo es servir a las familias.

“La muerte es una realidad de la vida. Todos vamos para allá. Muchos no ven eso”.

Una de sus mayores satisfacciones es cuando las familias lo reconocen fuera del cementerio, le agradecen la ayuda en los funerales de sus seres queridos.

Los cementerios y funerarias católicos de la Arquidiócesis de Los Ángeles llevaron a cabo su tercera feria del trabajo en el Holy Cross Cemetery y Mortuary de Culver City el 20 de febrero, pero aún tienen muchas vacantes para las que pueden aplicar.

La Arquidiócesis de Los Ángeles tiene 11 cementerios y seis funerarias en el sur de California que proporciona cuidado pastoral y apoyo a las familias en la preparación de los funerales y el proceso de entierro así como durante una muerte inesperada de un ser querido.

Las posiciones de trabajo abiertas incluyen embalsamadores, asistentes en los servicios funerarios, personal de apoyo, consejeros, gerentes y encargados de los campos.

Nelly Campos, subgerenta y Rosa Ambriz, jefa de recursos humanos de los cementerios y funerarias católicas. (Araceli Martínez/La Opinión) Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

“Estamos necesitando de todo, desde trabajadores de campo que nos ayudan a embellecer los jardines y personal de oficina que reciba y atiende a las familias con compasión y respeto a ayudarles con los servicios de sus seres queridos que han fallecido”, dice Rosa Ambriz, representante de recursos humanos de los cementerios y funerarias católicas de la Arquidiócesis de Los Ángeles,

Revela que habrá otra feria del trabajo el 10 de septiembre en el Cementerio de El Calvario en el este de Los Ángeles.

“Es un trabajo como cualquier otro, aunque se necesita tener integridad para ayudar a las familias que vienen sufriendo por la pérdida de un ser querido. Se requiere una persona que tenga sus valores fuertes para ayudar a otros”.

Dice que tienen posiciones de tiempo completo y medio tiempo.

“Tratamos de pagar a como está el mercado laboral. Ofrecemos beneficios médicos, dentales, de la vista; 10 días de vacaciones,10 días de enfermedad y 16 días festivos al año; y el día de su cumpleaños se le da libre”.

Agrega que ofrecen pensión y planes de retiro; y desde luego descuentos para hacer sus servicios funerarios.

Pero lo más importante de todo es que a los empleados les ofrecen la oportunidad de crecimiento laboral a través de programas que les permitan ascender a posiciones de mayor responsabilidad y salarios.

“Si quieren estudiar para ser embalsamadores, porque ocupamos, los apoyamos para que vayan a la escuela porque necesitan sacar su licencia del estado”.

Francisco Flores dice que su trabajo le ha ayudado a crecer como ser humano. (Araceli Martínez/La Opinión)

Dice que tienen relación con una escuela a la que pueden asistir y hacer el entrenamiento con ellos.

¿Cuál es el mensaje para que los latinos se animen a solicitar estos empleos?

“A quienes tienen ganas de trabajar a que apliquen. Más allá de un empleo, es un ministerio porque debes poseer ese llamado de servir y que sean parte de nuestra familia católica”.

Nelly Campos, subgerenta del cementerio de Culver City dice que a algunos les resulta difícil aceptar estos empleos en los cementerios, porque en la cultura hispana estamos con la idea de que si no hablamos sobre el fallecimiento, no atraemos a la muerte cuando todos vamos a pasar por eso.

“Me gustan estos trabajos porque siempre hay una manera de ayudar a las familias en un momento que puede ser de los más duros de su vida”.

Observa que la posición que más ocupan son trabajadores de campo, sepultureros, jardineros, porque sus empleados ya se están retirando.

“Necesitamos reemplazar esas posiciones; y también ocupamos asistentes de funerales que ayuden a los servicios guiando y asistiendo a las familias”.

Francisco Flores, una vida dedicado a cuidar el mausoleo católico de Culver City. (Araceli Martínez/La Opinión)

Nelly recuerda que ella aceptó el trabajo por necesidad, y al igual que Francisco, sus planes eran buscar después otro tipo de empleo.

Pero ya lleva 16 años en el cementerio y funeraria católica de Culver City.

“Aquí encontré mi llamado. Me gusta asistir a las familias en el entierro de un ser querido, y cada familia es diferente, aunque todas llegan muy tristes.

“Primero pasan por un shock, luego viene la aceptación, el enojo; y al final ,la aceptación”.

Rosa dice que ella empezó en la oficina, atendiendo a las familias, recogiendo su información, asistiendo en los teléfonos, después le dieron la oportunidad de estudiar y recibió su certificado de recursos humanos.

“Me promovieron a generalista. Tengo pasión por ayudar a los empleados, dándoles a conocer sus nuevos beneficios para que crezcan en lo que ellos hacen”.

El mausoleo y capilla del Holy Cross Cemetery y Mortuary en Culver City. (Araceli Martínez/La Opinión)

Para más información sobre las posiciones disponibles, visita https://lacatholics.org/open-jobs/, escribe employment@la-archdiocese.org, o llama al número 888-912-6516.

Rosa aclara que los trabajadores de terreno ganan entre $17.42 a $20.02 la hora.

“Los solicitantes para las posiciones de trabajador de terreno o asistente funeral no tienen que ser católicos. Pero sí tienen que respetar y entender nuestros valores como católicos. Ciertas posiciones sí requieren ser católicos, por ejemplo, los coordinadores de servicios religiosos. La mayoría de las posiciones, no tienen que ser católicos”.