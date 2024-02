Trump señala que su fotografía en la cárcel de Fulton atrajo a los afroamericanos hacia su campaña

El aspirante a la candidatura republicana considera que la fotografía que le tomaron en la prisión del condado de Fulton, Georgia, le ha permitido atraer hacia su campaña política a los ciudadanos afroamericanos.

En agosto del año pasado, el nombre del expresidente y su foto fueron agregados al archivo de prisioneros después de que Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, lo responsabilizó de encabezar una asociación delictuosa para alterar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, llevadas a cabo en dicho estado.

De esta manera, en la ficha de la policial a Donald Trump se le designó el “número de preso PO1135809” y se le describió como un hombre de piel blanca, de 97,5 kilos de peso y 192 centímetros de alto, de cabello rubio y ojos azules.

Además de convertirse en el primer presidente en la historia al que se le tomaba una fotografía como presunto delincuente, el republicano de 77 años también pasó a la posteridad por el duro gesto reflejado en su rostro al momento de posar para la cámara.

Sin embargo, lejos de sepultar su popularidad como esperaban sus detractores, el magnate neoyorquino se fortaleció, pues horas después de haber sido fichado comenzaron a venderse en línea varios productos que llevaban la imagen de su duro rostro impreso, pues el objetivo consistía en reunir fondos para su defensa legal.

De manera repentina, comenzaron a surgir varios productos con la imagen impresa del temerario rostro de Donald Trump el día en que fue fichado en a la prisión de Fulton, Georgia. (Crédito: Ben Gray / AP)

A casi un semestre de distancia y en espera de definir su situación legal en Georgia, durante la gala organizada por la Federación Conservadora Negra, el político que aspira a volver a gobernar al país, señaló que la fotografía de su arresto parece haberse convertido en un imán capaz de atraer la simpatía de un amplio sector de afroamericanos identificados con lo que describe es un abuso de las autoridades hacia su persona.

“Esa foto policial es número 1. ¿Saben ustedes quién la acogió más que cualquier otra persona? La población negra.

Es increíble. Ves gente negra caminando con mi foto policial, sabes que hacen camisetas. Entienden mejor que la mayoría que algunos de los males más grandes en la historia de nuestra nación provienen de sistemas corruptos que intentan atacar y subyugar a otros para negarles su libertad”, expresó.

Fiel a sus ideas, el magnate neoyorquino insistió en que existe una conspiración para tratar de evitar que vuelva a estar al frente de la Casa Blanca.

“Me acusaron por nada, por algo que no es nada. Lo estaban haciendo porque es una interferencia electoral y luego me acusaron por segunda, tercera y cuarta vez. Y mucha gente dijo que por eso les gusto a los negros, porque los han lastimado mucho y discriminado, y en realidad me vieron como si estuvieran siendo discriminados”, enfatizó.

Por el momento, Donald Trump continúa siendo no sólo el aspirante favorito de las encuestas para adjudicarse la candidatura republicana, sino también para vencer a Joe Biden en un posible enfrentamiento directo.

