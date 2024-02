Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de febrero de 2024

Piscis

No te quejes tanto de lo que no llega a tus manos pues no son los tiempos adecuados para que eso pase. Un sinfín de cambios llega a tu vida, deberás de aprender a decir lo que sientes sin miedo al qué dirán. Estas en una etapa muy perra en la cual la vida te colmará de nuevas metas para cumplir. Ten presente que vida solo una así que no te quedes con ganas de nada y disfruta lo que llega a tu vida, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas.

Resistir la tentación de volver a un viejo amor es crucial en este momento. Recuerda que revivir el pasado podría llevarte a repetir viejos dolores. Tómate tu tiempo para reflexionar sobre las consecuencias antes de tomar una decisión. Mantente firme y piensa en tu bienestar emocional antes que en la nostalgia del pasado. Hoy es un día para dejar a un lado tus contradicciones y enfocarte en una estrategia laboral sólida. Aprovecha las energías positivas que te rodean y confía en tu intuición para tomar decisiones acertadas en el trabajo. Con determinación y esfuerzo, podrás alcanzar tus metas profesionales y verás cómo la suerte está de tu lado.

Aunque las cosas no salgan como esperabas, no dejes que la desilusión te domine. Recuerda que la mala suerte es solo una percepción y que cada obstáculo es una oportunidad para aprender y crecer. Dedica este día a ti mismo/a, ya sea relajándote en casa o disfrutando de actividades que te hagan feliz. Mantén una actitud positiva y verás cómo todo se alinea a tu favor.

Acuario

Debes aprender a no criticar los gustos de las demás personas, no te metas en problemas y aprende a respetar la vida ajena, te podrías exponer mucho a que te critiquen o hablen mal de ti. Volverás a creer y confiar en esa persona que te falló en el pasado, podría ser una amistad o un amor; te dará muchos motivos para que vuelvas a creer en él o ella, cuídate mucho de esa situación y siempre mantén tus antenas bien levantadas, no bajes la guardia sino quieres que te vuelvan a jugar el dedo en la boca. Una amistad necesitará mucho de tu apoyo en estos días.

La influencia del planeta Venus te favorecerá en el arte de la seducción. Aprovecha que tu imagen estará deslumbrante para invitar a esa persona que tanto te interesa a salir. Organiza una cita especial, ya sea para tomar un café, disfrutar de una cena romántica o simplemente dar un paseo juntos. Tu encanto natural y carisma serán tus mejores aliados.

Es momento de organizar tus finanzas con serenidad y determinación. Tienes la capacidad y habilidades necesarias para concretar proyectos complicados y alcanzar el éxito por tu cuenta. Tómate el tiempo necesario para planificar tus objetivos financieros a corto y largo plazo, y trabaja con disciplina para alcanzarlos. Evita depender de la ayuda de otros y confía en tus propias capacidades. Para mejorar tu calidad de vida, proponte adoptar hábitos más saludables. Evita los excesos en comida y bebidas, y busca llevar una dieta equilibrada y nutritiva. Si sales a cenar fuera de casa, sé consciente de lo que consumes y trata de moderarte. Opta por opciones más saludables en el menú y controla tus porciones. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán con energía y vitalidad renovadas.

Capricornio

No trates de crear amor dónde no hay interés por la otra persona y donde no existe, la primera impresión siempre será la más importante. No des motivos para que la persona que te ama se aleje de ti, busca la manera en que esté más cerca de ti, recuerda que el karma no perdona así que de hoy en adelante pon más atención a tus actos. No cuentes tus planes ni tus cosas íntimas con tus amistades pues esa información podrían utilizarla en el futuro en tu contra.

Se avecina una etapa maravillosa en el amor, donde sentirás una conexión muy fuerte con tu pareja y no querrás separarte ni un solo minuto de ella. Aprovecha este momento para hablar sobre el futuro juntos y considera la idea de comprometerte. Invítala a vivir contigo y compartir un nuevo capítulo en tu hogar.

A pesar del enamoramiento, es importante que no descuides tus finanzas. No dejes que los asuntos amorosos te distraigan del cuidado de tu economía. Mantén un control estricto sobre tus movimientos financieros y evita gastos innecesarios que puedan llevarte a perder dinero. Prioriza el bienestar económico tanto tuyo como de tu relación.

Para agregar un poco de aventura a tu vida, planifica un viaje breve a un lugar que siempre hayas deseado visitar. Investiga sobre el destino, busca información sobre los lugares de interés y saca los pasajes cuanto antes. Disfruta de esta experiencia única y aprovecha para recorrer y descubrir nuevos lugares que te llenen de energía y alegría.

Sagitario

Ciertas cuestiones que te venían poniendo mal empezarán aclararse y tomar rumbo, no temas a cambios que estos son los que te van ayudar a madurar y dejar atrás la torpeza que te ha caracterizado en los últimos años. No cambies por agradar a otras personas, se tú mismo, si te quieren será con tus defectos y virtudes, así que manda bien lejos a esas personas que quieren modificar tu conducta, no vale la pena. Muchas cuestiones del pasado retornan, recordarás lo sucedido, no te lamentes y no vuelvas a comer lo que ya comiste, recuerda que existen nuevos horizontes y nuevas oportunidades en tu vida.

Es momento de dejar de dar motivos a tu pareja para desconfiar de ti, ya que podrías desencadenar una escena de celos que termine en una discusión. Sé honesto/a y transparente en tus acciones y palabras para mantener la confianza en tu relación.

Si estás considerando realizar un negocio con parientes directos, piénsalo dos veces y evítalo si es posible. Los negocios familiares pueden ser complicados y podrían surgir conflictos que afecten tanto tus relaciones personales como tus finanzas. En lugar de eso, busca oportunidades de inversión más seguras y rentables. Es importante que no te dejes llevar por la soberbia en tus interacciones con nuevas personas. Mostrarte demasiado seguro/a de ti mismo/a puede causar una mala impresión y alejar a aquellos que podrían ser importantes en tu vida. Mantén la humildad y la apertura al conocer gente nueva, y verás cómo tus relaciones sociales prosperan de manera más positiva y auténtica.

Escorpio

Si tienes una relación aprende a valorar el tiempo que esa persona dedica a ti y no caigas en celos y sandeces que no son ni existen. No te sientas mal si una persona que es muy cercana a ti comienza a quedarte mal en varias cuestiones, hay muchas posibilidades de que rompan promesas o compromisos que se tenían planeados en próximos días, no gastes tus energías en bufarlos, no te claves tanto en tu trabajo, recuerda que tu familia y tu son prioridad, el trabajo nunca terminará y el tiempo que puedes aprovechar con tus seres queridos sí.

Los próximos días prometen un aumento en tu energía amorosa, gracias a la alineación de los astros, y esto se traducirá en resultados positivos en tus relaciones. Si estás soltero/a, prepárate para encontrar a alguien que realmente te valore y te haga sentir especial.

Es hora de dejar de subestimarte a ti mismo/a. Organiza tus pensamientos y toma decisiones con confianza y determinación. En el ámbito laboral, muestra tu capacidad de liderazgo y toma las riendas en ese negocio o proyecto que tienes entre manos. No dudes en expresar tus ideas y defender tus intereses.

Recuerda que las ideas obsesivas pueden dañar tu bienestar emocional. Tómate un tiempo para relajarte y aclarar tus dudas. Busca actividades que te ayuden a distraerte y a mantener la mente ocupada, como practicar un deporte, leer un buen libro o dedicarte a un pasatiempo que te apasione. A veces, cambiar el enfoque de tus pensamientos es la clave para encontrar paz interior.

Libra

Si estás pasando por momentos complicados en cuanto al desamor ten presente que el día de mañana llegará alguien que cambiará tu forma de ver, conocerás una persona que sanará todas tus heridas y te mostrará el verdadero camino hacia la felicidad. Muchas veces caes en cuestiones muy tontas, sin duda alguna te gusta la buena vida y no está en tus planes pasar necesidad en el futuro, es momento de comenzar apostar por tus sueños y anhelos. Trata de no exigir más de lo que tienes o puedes ofrecer tú porque de lo contrario te vas a quedar a vestir santos.

Es momento de usar todos los recursos a tu disposición para conquistar a esa persona que ha estado ocupando tus pensamientos últimamente. Sé auténtico/a y muéstrate tal como eres en la vida, sin pretensiones ni máscaras. Un gesto sincero puede hacer toda la diferencia. Este es el momento ideal para considerar tramitar un préstamo y hacer esa inversión que tanto deseas en tu hogar. Dedica tiempo a investigar y encontrar la opción que mejor se adapte a tus necesidades financieras. Busca asesoramiento si es necesario para tomar la mejor decisión.

Hoy es una jornada para enfrentar esas emociones negativas que pueden estar afectando tu bienestar emocional. Deja de acumular pensamientos oscuros y no productivos, ya que solo te traen más angustia. Busca actividades que te ayuden a despejar la mente, cuidar de tu salud mental es fundamental para tu equilibrio y felicidad general.

Virgo

La vida te ha fregado mucho y prueba de eso es que te has hecho muy duro o dura de tu corazón, ya no permites que abusen de ti tan fácilmente y muchas veces dañas en defensa propia. No te apresures a las cosas ni tomes decisiones apresuradas, es importante analizar bien lo que sucede antes de lanzar el veneno que traes atorado. No te tomes las cosas tan apecho y ve la vida de manera positiva. Ciertas conversaciones o problemas que habían quedado sin resolver en el pasado comenzarán a tomar forma y llegar a conclusiones.

Busca el equilibrio en tu relación con tu alma gemela, ya que últimamente han estado experimentando tensiones. Evita las fluctuaciones emocionales y trabaja en comunicarte de manera abierta y honesta con tu pareja para resolver cualquier conflicto pendiente. Si estás considerando iniciar un nuevo negocio o actividad comercial, recuerda que la confianza en ti mismo/a es clave. Prepárate adecuadamente, confía en tus habilidades y esfuerzos, y verás que el éxito llegará en el momento menos esperado. No temas tomar riesgos calculados y sigue adelante con determinación. Hoy podrías sentirte un poco angustiado/a al recordar situaciones tristes de tu infancia. En lugar de dejar que estos pensamientos te abrumen, busca el apoyo de tus amigos cercanos o sal a distraerte. Organiza una salida con amigos, disfruta de un paseo al aire libre o encuentra una actividad que te haga sentir bien contigo mismo/a. Recuerda que el cuidado de tu bienestar emocional es fundamental para tu salud mental y equilibrio emocional.

Leo

Aléjate de relaciones prohibidas y si lo haces después no te quejes de ser el segundo plato. Hay una amistad a quien le gustas mucho, no dejes pasar esa oportunidad e identifica de quien se trata pues podría constituir tu felicidad. Deja de meterte en cuestiones que no te corresponden es importante que atiendas tu vida primero antes de querer resolverle la de las demás personas. Si tienes una relación bájale a tus niveles de celos injustificados o se los va llevar la fregada. Estás hartando mucho a tu pareja ( en caso de tener) por cuestiones de celos y reclamaciones absurdas.

La influencia de la luna resalta la pasión en tu relación amorosa, permitiéndote conectarte emocionalmente con tu pareja de una manera más profunda. Confía en tu intuición para entender mejor sus sentimientos y necesidades, lo que fortalecerá aún más vuestro vínculo. Si estás pensando en cambiar de trabajo, es el momento perfecto para dar ese paso. No dudes en aprovechar todas las oportunidades laborales que se te presenten. Prepara bien tus entrevistas y muestra tu seguridad y habilidades, que te llevarán al éxito en esta nueva etapa profesional.

Hoy es un día propicio para hacer el bien y contribuir positivamente a la comunidad. Busca oportunidades para ayudar a quienes más lo necesitan, ya sea participando en actividades benéficas o simplemente brindando tu tiempo y apoyo a quienes lo requieran. Recuerda que el acto de dar sin esperar nada a cambio no solo beneficia a los demás, sino que también te llena de gratitud y satisfacción personal.

Cancer

Si estas soltero o soltera hay muchas posibilidades de que en los próximos días conozcas a alguien que te va cambiar tu manera de percepción ante los demás. Si tienes una relación vienen problemas, te sentirás decepcionado o decepcionada de tu pareja debido a ciertas actitudes que ha tomado, ha cambiado mucho últimamente y su manera de comunicarse contigo ya no es la misma, vienen olvidos de fechas importantes que te van a poner de mal humor, si sientes que en lugar de ir avanzando vas retrocediendo no vale la pena que sigas alimentando algo que ya no tiene futuro.

Es momento de practicar la paciencia y escuchar con atención los reclamos de tu pareja, ya que probablemente tengan fundamentos válidos. Evita ser duro/a y busca ser más cariñoso/a y comprensivo/a con tu ser amado. Dedica tiempo para hablar y resolver cualquier conflicto de manera afectuosa y respetuosa. Es importante que prestes mucha atención a tus gastos esta semana, especialmente si has tenido algunos excesos. Revisa tus finanzas y asegúrate de administrar tu dinero de manera responsable. Si no lo cuidas adecuadamente, podrías enfrentarte a dificultades financieras hacia fin de mes. Si sientes que tu energía vital está disminuyendo, presta atención a las personas con las que te rodeas a diario. A veces, la compañía de individuos negativos puede afectar tu estado de ánimo y restarte energía. Rodéate de personas que te inspiren y te brinden apoyo positivo para recargar tus baterías emocionales y sentirte renovado/a.

Géminis

El cambio que esperabas en lo laboral ha llegado con muchas opciones, recuerda que la correcta será esa que te dicte tu corazón, algunas veces es mejor ir por algo que ya se conoce que por algo nuevo. Se viene reunión con amistades en próximas fechas, trata de no consumir tanto alcohol pues podrías aflojar demás la quijada y decir cosas que no son ciertas. No temas a las pruebas que te pondrá la vida pues son las que te harán una persona más fuerte. Comenzarás a planear un viaje en el cual te pa pasarás de la mejor manera.

Es hora de dejar atrás la rivalidad que existe entre tú y tu hermano/a. Ambos son adultos y no pueden permitirse mantener ese comportamiento infantil. Dedica tiempo para hablar con él/ella y resolver cualquier conflicto pendiente de manera madura y respetuosa.

En el trabajo, es importante que dejes de lado el comportamiento egoísta. Si actúas pensando solo en tu propio beneficio, podrías generar problemas con tus compañeros. Aprovecha tu posición para colaborar con el equipo y evitar utilizar tu poder de manera incorrecta. Hoy te encontrarás enfrentando dificultades para completar las tareas que comiences. No te desesperes por pequeños contratiempos y mantén la calma. Sigue adelante con determinación por el camino que has elegido, y verás cómo logras superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino.

Tauro

Es probable que la vida te ponga una prueba muy grande la cual te hará valorar a muchas personas que te rodean. Cambios de planes de último momento, la llegada de una amistad de piel blanca que te dará grandes lecciones en estos días. Es importante que te mentalices qué es lo que quieres en tu vida y como lo conseguirás, ten presente que lo único que cae del cielo es la lluvia así que no te conformes ni esperes que las cosas lleguen tienes que ir por ellas. No descuides tu salud pues estará muy expuesto o expuesta a infecciones en estos días.

Hoy es crucial mantener la calma, aunque te encuentres en medio de una situación confusa que amenaza con desordenar tu ánimo. Si te sientes abrumado/a por las responsabilidades, tómate un momento para compartir tiempo de calidad con tu pareja, esto te ayudará a suavizar las ansiedades y encontrar apoyo emocional. Para mejorar tu situación financiera, revisa tus gastos y busca áreas donde puedas reducir costos. Por ejemplo, cancela suscripciones innecesarias o busca ofertas en productos de uso diario. Organiza un presupuesto y establece metas realistas para salir adelante económicamente. Es momento de aprovechar esa energía positiva que has estado guardando y enfrentar con determinación los desafíos que se presenten en tu camino. Confía en ti mismo/a y en tus habilidades para tomar decisiones acertadas en el momento adecuado. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees y estás listo/a para superar cualquier obstáculo que se presente.

Aries

Es probable que la vid ate vuelva a poner en una situación algo compleja pero no te sientas mal ni reniegues de ella pues te enseñará grandes cosas entre ellas a madurar y lograr tus metas y objetivos. En pocos días comenzarás a ver grande cambios en tu vida, la llegada de nuevas personas que guiarán tus pasos y la posibilidad de emprender un nuevo trabajo. Trata de no alejarte de esas personas que han estado ahí contigo incondicionalmente, recuerda que lo que esas personas hacen por ti, nadie más lo va hacer.

El universo te susurra que no te dejes arrastrar por la tentación de revivir un romance del pasado. Evita responder a ese mensaje o llamada de tu ex que te ha estado tentando. En cambio, dedica tiempo a ti mismo/a y a actividades que te hagan feliz.

En el trabajo, enfrentarás una situación donde tus propias contradicciones podrían frenar tu progreso. En lugar de dejarte llevar por la indecisión, toma un momento para reflexionar sobre tus metas profesionales. Haz una lista de tareas claras y establece prioridades para avanzar con confianza. A pesar de que las cosas no salgan según lo planeado, no interpretes mal los eventos como mala suerte. Si tu autobús llega tarde o se te derrama el café, respira hondo y adapta tu perspectiva. Aprovecha este día para disfrutar de la tranquilidad, ya sea leyendo un libro en casa o dando un paseo por el parque. Recuerda que a veces, los mejores momentos surgen de las situaciones más inesperadas.