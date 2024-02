Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 26 de febrero al 2 de marzo de 2024

Mhoni Vidente, famosa astróloga reconocida por sus predicciones y rituales, ha lanzado sus predicciones para la semana del 26 de febrero al 2 de marzo de 2024.

Reveló cuáles son los números y colores de la suerte para cada signo del zodiaco, así como lo que le espera en el cierre de este mes.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago que nos dice que esta última semana de febrero va a ser muy productiva, que tendrás nuevos ingresos económicos y la sorpresa de un mejor trabajo en el extranjero.

Esta carta también nos dice que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño, debes de medirte en tus sentimientos para que no te vean la cara. Tus números mágicos son 02 y 30, tu color es el azul intenso y amarillo, tus signos compatibles Sagitario y Capricornio, tu mejor día es el martes:

La carta del Mago, que eso significa que tendrás grandes logros en cuestión de papelería de juzgados y demandas a tu favor y si estás haciendo un trámite de pasaporte y visa americana, hazlo que te va a ir de lo mejor.

También esta carta junto tu signo nos indica que puede tomar un curso de política o administración que eso te va a ayudar mucho en tu futuro, así que no lo dudes ponte a estudiar.

En cuestiones amorosas seguirás muy confundido no sabrás cuál de los dos amores estar en pareja recuerda que tu signo siempre quiere tener a la pareja ideal pero trata que todo fluya que alguien del signo de Capricornio o Leo hablara de amor verdadero hacia a ti; compras boletos de avión para irte de viaje en estos días.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Bastos el poder en tus manos, así deberás de aprovechar estos días para lograr tus objetivos de trabajo y negocio que estás en la etapa de crecer en lo profesional.

Esta carta también te dice que por fin vendrá un reconocimiento económico a tu vida por todo tu esfuerzo del pasado, esta carta te recomienda volver a empezar de cero que es tu tiempo de crecer en lo personal.

Tus números de la suerte son 04 y 33, tu color es el naranja y blanco, tus signos compatibles Virgo y Capricornio, tu mejor día es el jueves. La carta del As de Bastos que esto significa que es el tiempo de estar arriba que no lo dudes que cualquier cambio que te propongas te va a resultar de lo mejor así si tiene en mente otro empleo aplica que se te va dar.

Semana de tener cuidado con las envidias y chismes así que trata de no meterte en problemas que no son tuyos, para los que están solteros les recomiendo que se pongan mucho perfume antes de salir de casa para así encontrar el amor.

Ten cuidado con problemas de presión alta o corazón trata de ir con tu médico y no cargues problemas que no son tuyos y trata de seguir haciendo ejercicio.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Templanza que te dice que calma todo pasa y no trates de arreglar el mundo de los demás aprende a ya soltar lo que no era para ti, es decir, la última semana de febrero que sea de poner el yo primero y dejar a todos el mundo que se arreglen su vida como puedan.

Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 06 y 29, tu color es el rojo y verde, tus signos compatibles es Libra y Acuario, la carta de la Templanza que significa que es el momento ideal de comenzar de cero, es decir, dejar atrás todos los rencores y problemas y volver a a ser una persona nueva.

También te indica que te va a llegar una propuesta de cambiarte de casa o irte a vivir a otro país que lo aceptes que son momentos de cambios, que revises bien todos tu papelería de pagos para que después no tengas problemas de demandas.

Te busca un amor del pasado para volver trata de platicarlo y decirle que es mejor estar como amigos y tu seguir conociendo personas más compatibles. Te invitan a un negocio de venta de joyería y accesorios así que tu haz lo que te va ir de lo mejor.

Recuerda que el Géminis es el gemelo del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante de pensamiento así trata de ordenar tus ideas y planear un futuro para tu bienestar. Ya no te alejes de tu familia recuerda que todos necesitamos de un pilar para nuestra vida.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Rueda de la Fortuna, que te dice que dejes el pasado atrás que ya tiene que vivir tu vida de la forma más despegada de todo lo que te hacía daño y retomar el camino al éxito.

Esta carta también te recomienda no caer en discusiones innecesarias, es decir, no pelear por nada ni nadie, te viene un dinero extra por lotería con los números 13 y 25, tu color de la abundancia es el blanco y naranja, tu mejor día es el miércoles, tus signos compatibles es Piscis y Escorpio.

La carta de la Rueda de la Fortuna te dice que tendrás unos días de mucha energía positiva a tu alrededor, así que no lo dudes que son momentos a reacomodar todo lo que tienen en planes para tu futuro, también esta carta junto a tu signo me dice que no dejes de estudiar y seguir tomando diplomas y maestrías para que puedas desarrollarte más en tu nivel de profesional.

Va a ser una semana de mucho trabajo y juntas con tus superiores, así trata de estar a la defensiva y siempre estar de la mejor manera.

Debes de seguir con tu rutina de ejercicio que eso te ayuda mucho a quitarte todo el estrés que puedas tener y aparte te hace verte de lo mejor. Trámites de pagos de hacienda y tarjetas de crédito, trata de estudiar más que va ser una semana de exámenes, para los Cáncer que están solteros les va a venir un amor nuevo que va ser muy compatible contigo.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Copas que te dice que es el momento de madurar y saber qué quieres para tu futuro, recuerda que estás en una de tus mejores épocas así que trata de hacer un plan de vida y llevarlo a cabo.

Haces la compra de un bien como una casa o coche, tus números de la suerte son 10 y 14, tus signos compatibles Aries y Sagitario, tu color es el amarillo y rojo intenso, tu mejor día es el jueves. El As de copas que significa que va a ser una semana de entrega total a tu bienestar y salud, es decir, que si tienes algún problema de enfermedad te dice el tarot que encontrarás la cura y recuperarás tu salud y también esta carta te dice que debes de ya hacer un patrimonio para tu futuro y bienestar así te llega la propuesta de un trabajo nuevo y mejor pagado también recibes la invitación de salir de viaje en semana santa con tu familia hazlo que te vas a divertir de lo mejor.

Ya no busques problemas con amores del pasado trata de cerrar ese capítulo en tu vida y empezar a vivir intensamente con amores más compatibles , cuidate de problemas en tu trabajo sobre todo de chismes y trata de no meterte en asuntos que no son tuyos.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Loco que te dice que va a ser una semana de tomar acciones y decisiones que hagan cambiar tu futuro para bien, es decir, ya no tenerle miedo al qué dirán y quitarse de encima los complejos, así que esta carta te va a dar el valor que necesitas para lograr lo que tanto deseas.

Tus números de la suerte es 01 y 26, tus signos compatibles Tauro y Capricornio, tu mejor día es el miércoles, tu color es el amarillo y naranja.

La carta del Loco esto significa que podrás salir adelante de cualquier problema que tengas legal o laboral así que no lo dudes trata de terminar ese trámite que tengas pendiente que la suerte es tuya.

También la carta te indica que debes de comenzar de nuevo en cuestiones amorosas, si esa persona con la que estás no es para ti que te des un tiempo y conocer más compatible.

En cuestiones amorosas no lo dudes tanto al amor tu dejate querer que es lo más importante que tengas un compañero en tu vida. Te invitan a un negocio nuevo que te va ayudar a estar mejor económicamente solo trata de poner en orden todas tus condiciones.

Recuerda que la carta del arcángel de protección te ayudar a salir adelante de todo lo negativo que tengas tu alrededor solo invócala para que te ayude.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Juicio que te dice que es el tiempo de arreglar cualquier asunto que tengas pendiente, que ya no dejes pasar el tiempo, esta carta te dice que recibe una sorpresa en cuestión laboral para un mejor puesto y mejor sueldo, que lo aceptes que te va ir muy bien.

Esta carta del juicio te dice que cualquier enfermedad que padezcas por fin tendrá curación, es decir, la buena salud llegará a tu vida, tus números mágicos son el 18 y 22, tu color es el rojo y naranja, tus signos compatibles acuario y aries, tu mejor día es el lunes.

La carta del Juicio esto significa que tendrás una fuerza espiritual muy importante en estos días para poder salir de todos los problemas que te agobien últimamente, recuerda que tu signo es el amigo de todos y eso te provoca que tengas muchas envidias a tu alrededor, pero con esta carta te dice que vas a poder vencer todo lo que te propongas.

Recibes un dinero extra por una deuda del pasado , tramitas tu crédito para un coche nuevo, ya no trates de regresar con ese amor del pasado recuerda que si no es para ti es mejor no forzar el amor.

Tramitas tu título de estudios superiores, cuídate de problemas de gordura y sobre todo trata de seguir con la dieta recuerda que como te ven te tratan así tu mantente de lo mejor. Trata que en estos días no pelees con tu jefe o dueños de tu trabajo para que después no tengas represalias.

Escorpio

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Emperador que te dice que eres el mejor en cuestión de liderazgo y también en tomar decisiones importantes, es decir, gran empresario o político así que no lo dudes y trata desarrollar estos dones que te da dios para seguir creciendo en lo profesional.

Tus números mágicos son 08 y 21, tu color es el amarillo y azul fuerte, tus signos compatibles Géminis y Piscis, tu mejor día el jueves, el Emperador que esto significa que tendrás buena suerte en todo lo relacionado en cuestión de negocios o trabajos para gobierno así no lo dudes que te viene una propuesta de trabajo que te hará brillar más, que debes de ser más cauteloso con todo lo que realizás que no platiques tus planes para que no te llenes de envidias.

Te llega una invitación a salir de viaje con tus amigos para el mes de marzo, tú hazlo que te vas a divertir mucho. Ya no pidas prestado dinero a nadie no ves que te pasan su mala suerte y por eso no puedas avanzar en tu vida económica. Te haces una cirugía dental que todo va salir de lo mejor, te busca un compañero de trabajo para invitarte a una boda o bautizo.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que te dice que es el tiempo de salir de tu contorno y arriesgarte a ser el mejor en tu trabajo y desarrollo profesional que esta carta te da la oportunidad de sacar tu papelería de pasaporte y visa americana sin problemas, que es el momento de crecer en lo espiritual y ya tener una mentalidad de madurez, tus números son 03 y 07, tus signos compatibles son Leo y Aries, tu mejor día es el miércoles.

La carta del Mundo que esto te dice que la suerte va a estar de tu lado que dejes a un lado las indecisiones que tomes en firmeza toda lo que puedas hacer para tener un mejor futuro.

Te invitan a salir de viaje con tu familia en semana santa, esta carta también te dice que ya es tiempo de tener una pareja estable y formalizar, también esta carta te dice que debes ir con tu médico y checarte en cuestión de salud recuerda que lo más importante es mantenerse sanos, que debes de tener claridad y confianza en todo lo que desempeñes y no tengas miedo de tus metas que vas a poder lograrlas.

Recuerda que en el amor debes de ser más cauteloso y siempre buscar a la persona ideal así que no te desesperes que ya llegará.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de la Estrella que te dice que es tiempo de llevar un régimen estricto de buena alimentación y ejercicio para que te veas de lo mejor y cuidar tu salud, esta carta sin duda te da la oportunidad de crecer en lo profesional y llevar a cabo lo que tanto deseas como un cambio de trabajo o el negocio propio.

Sin duda esta carta de la estrella te va llevar a una semana de éxitos, la carta de la estrella te dice que no estés pensando en lo que no pudo ser es decir que ya borres tu pasado y empieces una nueva etapa en tu vida que es el tiempo de crecer en lo profesional y económico, que trates de estudiar más para los exámenes de tu carrera universitaria, cambias el celular por uno más reciente y cambiás el sistema de pagos.

Te llega la invitación de salir de viaje en marzo con tus amigos, tú ve que te vas a divertir mucho. Te busca un amor nuevo que va ser muy significativo en estos días para ti, terminas de hacer tus prácticas laborale, recuerda que necesitas siempre estar actualizado en tu carrera universitaria.

Te regalan una mascota que te vas encariñar mucho, te busca un familiar para invitarte a una boda, ten cuidado con problemas de gastritis y úlceras.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que sin duda la buena suerte sigue de tu lado que es el tiempo de crecer en lo económico y disfrutar tu dinero como saliendo de viaje. Compras un coche nuevo o cambiar de look recuerda que el dinero que ganas es para que lo disfrutes en todos los sentidos y ser feliz.

Esta carta del as de oros te dice que hagas ese cambio de trabajo por uno mejor pagado, tus números de la suerte son 16 y 31, tu color es el naranja y verde fuerte, tu mejor día es el jueves, tus signos compatibles Tauro y Géminis.

Esta carta junto con tu signo significa el gran deseo de ser alguien en la vida y el siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás recuerda que la carta te indica responsabilidad y conciencia, es decir, que estas en el momento de tomar riendas de tu vida para ser mejor persona y asumir todo lo que haces ante los demás es decir la conciencia humana, pero la energía de la carta del As de Oros es suprema si sabe utilizar en tu favor te va ayudar a crecer en lo profesional, es decir, que debes ser más astuto y fuerte de mente para que lo que pienses se realice.

Es tiempo de formalizar y ya tener una familia en tu vida, te regalan un perfume que te va gustar mucho, cuidado con los fraudes trata de checar todo lo que firmes.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta del El Sol que sin duda junto a tu cumpleaños nos dice que van a ser unos días de doble suerte rápida, que vas a poder conseguir todo lo que tanto deseas y que no tengas dudas en hacer esos cambios necesarios para estar mejor, que te invitan a salir de viaje que lo hagas que te vas a divertir mucho.

Esta carta te recomienda un cambio de look para que te veas más juvenil. Cuidado con las traiciones amorosas se mas cauteloso, tus números de la suerte 15 y 23, tu color mágico es el rojo y amarillo, tu mejor dia es el martes, tus signos compatibles Cáncer y Libra.

La carta del Sol que esta carta junto a tu signo significa determinación de ser alguien en la vida y alcanzar el éxito que tu signo como su elemento es el agua lo hace indeciso para tomar las grandes retos que se le presentan en la vida, pero esta carta te está diciendo que es el tiempo de crecer en lo económico que no lo dudes que todas las decisiones que tomes estará la suerte de tu lado.

Esta carta del Sol te dice que no debes de jugar con los sentimientos de los demás que si esa persona no te interesa es mejor dejarla y ya tener alguien más compatible.

Recuerda usar mucho el color de la carta as de oro que es el amarillo que eso te ayudará a tener más abundancia, te festejas junto a tu familia y amigos y recibe muchos regalos que no esperabas recuerda que eres el signo más querido del zodiaco.

