Ronda Política: Schiff casi amarra pase a la segunda vuelta, pero quién será su retador

A pocos días de la elección primaria del martes 5 de marzo, el congresista demócrata Adam Schiff ya tiene casi amarrado su pase a la elección general de noviembre.

Pero quien en estos momentos suda la gota gorda es la aguerrida congresista demócrata de Irvine, Katie Porter pues está en un mano a mano por el segundo lugar con el jugador retirado de Los Dodgers, Steve Garvey.

El más reciente sondeo del Instituto de Políticas Públicas de California le dio a Schiff un 24% de las preferencias contra 19% de Porter y 18% del expelotero. Se trata de un empate estadístico, dado que el margen de error del sondeo es de 3.3%.

Tristemente la congresista Barbara Lee va rezagada en la intención de voto con apenas 10%.

Así que aún es incierto con quien se va a enfrentar el congresista Schiff en la elección de noviembre.

Hay que reconocerle que ha hecho una muy buena campaña, y tiene un nombre que es reconocido más allá de Los Ángeles. No en balde lleva en el Congreso más de 20 años.

Es probable entonces que el escaño que dejó vacante con su muerte, la senadora Dianne Feinstein, y que es ocupado temporalmente por la senadora Laphonza Butler, sea para el congresista Schiff. Es decir que termine el reinado de las mujeres en la representación de California en el senado estadounidense.

Recordemos que en 1992, California hizo historia al convertirse en el primer estado en tener a dos mujeres en el Senado de Estados Unidos, Dianne Feinstein y Barbara Boxer. Cuando esta última se retiró, Kamala Harris fue electa al Senado, pero al irse como vicepresidenta, entró Alex Padilla. ¿Será Adam Schiff el siguiente senador?

Hay que decir que la mitad de las mujeres de la delegación de California en el Congreso le ha dado su respaldo. Eso incluye a Nancy Pelossi, la exlíder de la Cámara de Representantes.

El punto flaco de Garvey

El último debate entre los candidatos al Senado puso en claro que lo fuerte del candidato republicano Garvey, no es el discurso. A la hora de argumentar sus posturas se observaron muy débiles y faltas de sustancia. Por una parte, puede deberse a que no tiene experiencia en debates y en defender sus posiciones.

Es un novato en la política que piensa que le puede ayudar su lema de que se necesita una nueva representación en Washington. Qué no está mal, pero me temo que no le alcanza.

Así que no podemos descartarlo del segundo lugar porque tiene sus seguidores. Sin embargo, dudamos que sean los suficientes para que un candidato republicano pueda ganar un escaño en el Senado en la elección de noviembre.

A estas alturas, cuando muchos californianos ya saben por quién van a votar, prácticamente esa elección está decidida, aunque de acuerdo al PPIC hay un 6% de indeciso.

Schiff no corre riesgo, el pleito es por el pase al segundo lugar en esta primaria.

Suspendido por acosar

El controversial exsheriff de Los Ángeles Alex Villanueva, en campaña para desbancar a la supervisora Janice Hahn de su asiento en la Junta de Supervisores, fue suspendido temporalmente de la red social X, antes Twitter.

Aparentemente alguien lo acusó de acosar a la supervisora Hahn.

En Instagram, el exsheriff respondió que eso es pura política sucia básica.

Alguien debía aconsejar al exsheriff que ya deje a un lado su pleito con la Junta de Supervisores, que fue al final lo que le costó el puesto; pero no esperamos que eso pase porque está convertido en todo un gallito de pelea.

Si no miren, lo que escribió en Instagram: “Vamos a seguir acosando con la verdad. La verdad seguirá saliendo a la luz sin importar lo que Janice Hahn nos arroje”.