Carlos González Gutiérrez toma posesión como Cónsul General de México en Los Ángeles

Desde que Carlos González Gutiérrez llegó a trabajar al Consulado General de México en 1989 como cónsul de asuntos comunitarios, sonó con un día llegar a ser su cónsul general, pero debieron pasar 37 años para que el sueño se hiciera realidad.

“No hubo un día, un momento en que no lo soñara o se me antojara”, dice el diplomático una entrevista con La Opinión.

El 26 de febrero, González Gutiérrez tomó posesión del cargo de cónsul general de México en Los Ángeles.

“Tengo muy claro que el mejor cónsul debe ser accesible, al alcance de un tuit, un WhatsApp, un correo electrónico. Por eso, estableceremos los mecanismos para que yo sea un cónsul muy accesible. El primer paso es estar disponible para los medios de comunicación porque es la manera más rápida de llegar a los 3.9 millones de ascendencia mexicana que viven en Los Ángeles”.

El nuevo cónsul admite que es un workaholic. “Voy a entregar todo mi esfuerzo y talento a este trabajo que he anhelado por muchos años. Tengo toda la experiencia y sé que después de todos estos años, el buen cónsul es aquel que puede demostrar empatía y se pone en los zapatos de la gente”.

Obviamente dice que dadas las dimensiones de la comunidad, no puede solo, pero asegura que tiene muy buen equipo y el apoyo de la cancillería para lograrlo.

“Tenemos todo para servir a la comunidad. Aquella gente que piensa que todos los cónsules son elitistas, les pido el beneficio de la duda, y que me ayuden. Para que un consulado tenga éxito tiene que estar arraigado a la comunidad. Si el guardia de la entrada no los atendió bien, contáctenos por email o WhatsApp”.

Carlos González Gutiérrez asume el cargo de cónsul general de México en Los Ángeles. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Un diplomático de carrera

El cónsul González Gutiérrez se presentó como un diplomático de carrera que lleva 37 años en el servicio exterior.

“En noviembre de 1989 fui el primer cónsul de asuntos comunitarios en el Consulado General de México en Los Ángeles, recién ingresado al servicio exterior por concurso público.

“Antes había venido a Los Ángeles a estudiar una maestría en relaciones internacionales en la Universidad del Sur de California (USC). Regresé a Mexico y poco tiempo después me mandaron aquí como primera adscripción. Estuve cinco años y medio como cónsul de asuntos comunitarios cuando el Consulado estaba en la Placita Olvera”.

Para el nuevo cónsul, Los Ángeles es una ciudad con mucho significado en su vida.

“En esta ciudad estudié mi maestría. Aquí nació mi hija mayor, Marina que ya tiene 31 años. En esta ciudad, encontré mi vocación. Cuando en 1987 ingresé al servicio exterior mexicano, no tenía una claridad de lo que iba a hacer, pero mi maestría y Los Ángeles me enseñaron que valía la pena, especializarse en el trabajo con las comunidades de la diáspora, ya que ese iba a ser el tema por los próximos años. Afortunadamente creo que no la erré y tuve todo el apoyo de la cancillería para especializarme”.

Después de su primera adscripción en Los Ángeles, regresó a México y lo invitaron a formar parte del programa para las comunidades en el exterior, el antecedente de lo que hoy es el Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) donde trabajó cuatro años y medio.

“Luego fui el primer consejero para asuntos latinos en la Embajada de México en Washington con la responsabilidad de promover las relaciones con los líderes nacionales; y regresé a México para ser el primer director fundador y ejecutivo del IME, donde trabajé por seis años”.

Se estrenó como cónsul en Sacramento, la capital de California donde estuvo seis años; y de ahí fue enviado como cónsul general a Austin, la capital de Texas por cuatro años y medio; para enseguida convertirse en el cónsul por casi cinco años en San Diego.

“Ahora después de una carrera de 37 años, me siento muy agradecido con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y la canciller Alicia Barcena de ser cónsul general de México y tener esa inmensa responsabilidad.

“Me llega en un momento en el que puedo aportar mucha experiencia, me siento en plenitud de mis facultades, y cuando las comunidades están cambiando y el consulado puede ser un agente de cambio en el diseño, formulación e instrumentación de las políticas públicas de México hacia su diáspora”.

El voto en el exterior

¿Cómo piensa preparar al Consulado de México en Los Ángeles para las elecciones presidenciales del 2 de junio cuando por primera vez los mexicanos podrán votar de manera presencial?

“Va a ser un hito. Es la primera vez que quien se haya inscrito, va a poder votar y pudo elegir entre tres opciones: el voto presencial, el postal y el electrónico.

“En 2006 fue el primer año en el que los mexicanos en el exterior pudieron votar para presidente solo de manera postal. Entonces tenías que ir a México a tramitar tu credencial de elector, pero si estabas indocumentado no había manera.

“Me siento muy orgulloso de que no se requiera vivir en territorio nacional para votar. México es un país que reconoce que la nación se extiende más allá de nuestras fronteras. Todos tenemos derecho a elegir quién va a gobernar México”.

Asegura que el Consulado de México en Los Ángeles estará preparado para atender a quienes votarán de manera presencial.

“Vamos a ser la representación que mayor participación va a tener en el mundo. Van a tener la posibilidad de que 1,400 personas que se registraron para votar presencialmente vengan aquí, y su nombre ya esté en las listas. Otros, hasta 1,500 van a poder participar en una casilla electoral, bastará con que presenten su credencial de elector. Otros votaron vía postal o vía electrónica antes de las elecciones.

“El INE (Instituto Nacional Electoral) nos enviará los recursos para atender este ejercicio democrático. Hay que recordar que las elecciones las organiza el INE, que no forma parte del poder ejecutivo. En ese sentido, la responsabilidad de organizar las elecciones, no recae en nosotros, sino en ellos. Nosotros somos auxiliares, ayudando al INE a hacer su trabajo”.

Dice que él se inscribió para votar de manera electrónica porque quiere ser de los primeros en probar este método.

“Hasta ahora nuestro trabajo ha consistido en difundir el derecho al voto, aclarar dudas, y es el único documento, que capturamos los datos, hacemos la carpeta electrónica, la enviamos a Mexico, y el INE decide si procede o no”.

Casa de servicio

En materia de quejas, el cónsul González Gutierrez sostiene que la prioridad número es que el Consulado de México sea percibido como una casa de servicio para las comunidades mexicanas.

“Lo más importante antes que recibir alcaldes, gobernadores, promover intercambios de películas mexicanas y estudiantes, y dar becas, es proveer de manera oportuna documentos de identidad, actas de nacimiento, poderes notariales, pasaportes, matrículas consulares”.

Así que enfatiza que tienen muy claro que son una casa de servicio, y que la expedición de esos documentos es la forma más básica de cumplir con el mandato principal de los consulados que es proteger a los connacionales en el exterior.

“Mi prioridad número uno es que el Consulado sea una casa de servicio que atienda a la gente de una manera respetuosa, eficaz y oportuna. Tengo un muy buen equipo; y quien necesite o requiera capacitación, la va a recibir”.