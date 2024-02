David Faitelson y Christian Martinoli en líos por irse de la boca contra Inés Sainz y Rebeka Zebrekos

En menudo lío se han visto envueltos los comentaristas David Faitelson y Christian Martinoli por haberse ido de la boca en contra de las conductoras Inés Sainz y Rebeka Zebrekos que realizaron durante la filmación de un promocional para el Mundial de Qatar 2022 y que ahora ha tomado relevancia al filtrarse públicamente la charla con el analista de TV Azteca Luis García y el conductor de ESPN José Ramón Fernández, en donde realizan críticas sobre el comportamiento de ambas comentaristas.

Los cuatro profesionales de la conducción realizaron críticas sobre la personalidad y comportamiento de sus colegas, pero realmente quienes asumieron una actitud más severa fueron Luis García y David Faitelson en contra de Inés Sainz compañera de empresa del ex delantero de la Selección Nacional de México y ex compañera del ahora conductor de la empresa Televisa.

Sainz con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la locución deportiva ha desarrollado su carrera en TV Azteca donde tuvo de compañeros de trabajo a José Ramón Fernández, David Faitelson, Luis García y Christian Martinoli, entre otros y con quienes se ha generado esta gran polémica.

El lío de Christian Martinoli

Mientras que con Christian Martinoli el tema fue contra Rebeka Zebrekos quien tuvo un paso fugaz por el programa Los Protagonistas que transmite TV Azteca y que ha generado toda serie de acontecimientos hasta el punto de vista legal con que ha amenazada públicamente la conductora Zebrekos contra el popular conductor de la empresa del Ajusco que ventiló graves problemas que ella tuvo con José Ramón Fernández.

La charla la inició el ex campeón con los Pumas de la UNAM Luis García al exponer que Inés Sainz es muy buena persona, pero no sabe trabajar en equipo, además de ser muy presumida. Durante la conversación no se escuchan ofensas, pero los otros tres comentaristas aseguraron que Sainz no es una gran compañera de trabajo y si muy presumida.

Mientras que Martinoli en un aspecto de la charla que se filtró comentó sobre Rebeka Zebrekos: “tuvimos otra, hace como cuatro años que armo un pedo, una chica que se apellida Zebrekos”.

Rebeka Zebrekos es una periodista deportiva y licenciada en derecho con experiencia en los medios de comunicación que en 2016 tuvo un paso por el programa Los Protagonistas, en donde compartió créditos con el propio Martinolli, Luis García y Carlos Guerrero, cuya estancia fue breve por diferentes factores, pero extraoficialmente se manejó que fue por no aceptar las exigencias en el vestuario que pedían los productores de la emisión deportiva de TV Azteca.

Frente a esto, la ex conductora de la televisora del Ajusco como se le conoce a TV Azteca, publicó en sus redes sociales que: “Que falta de ética hablar a espaldas de su actual compañera, pero es lugar correcto ATRÁS de ella. El lugar correcto para hablar de mi es en procesos legales ¿si vas @martinolimx ? Te voy a citar espero no te escondas como tus jefes Pollo y Pibe hasta negaron trabajar en Azteca”, destacó Zebrekos en su publicación.

David Faitelson se disculpó

Por su parte David Faitelson, conductor de Televisa ha sido el único que se ha pronunciado públicamente sobre el revuelo y polémica que generaron sus comentarios no autorizados y que se filtraron y lo hizo para disculparse con Inés Sáenz a través de su cuenta de la red social X.

“Con respecto a una grabación realizada en el Mundial del 2022 que alguien filtró, me gustaría decir lo siguiente: primero, que ofrezco una sincera disculpa a la colega @InesSainz, si en algún momento una declaración mía pudo ofenderla. Inés es un ejemplo de profesionalismo que logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México. Ella salió adelante con su indiscutible calidad y capacidad periodística. Es, y será siempre, un referente del periodismo deportivo en México. Fue un gran honor tener la ocasión de trabajar junto a ella”, concluyó.

Inés Sainz agradeció las disculpas

Respecto a esta polémica, una de las afectadas como Inés Sainz le respondió y agradeció las disculpas públicas de David Faitelson con una respuesta en su red social X: “Querido David. Muchas gracias por tus palabras. Sabes que siempre te he admirado y siempre fue un gusto cada vez que trabajé contigo”, finalizó.

Christian Martinoli aquí junto a sus compañeros de TV Azteca, Luis Roberto Alves y Luis García hizo unas críticas que se difundieron públicamente contra unas colegas de profesión y podría encarar una demanda legal. Foto: Etzel Espinosa/Imago7

