Expansión de Medi-Cal incluye a las personas sin documentos en California

Un cáncer de mama detectado a tiempo y haber contado con Medi-Cal fue lo que salvó la vida de Rosalba Gómez, una mujer mexicana del estado de Puebla.

Rosalba, una mujer divorciada de 47 años, con dos hijos, uno de 25 y otro de 19 se ha convertido en promotora de salud, e invita a todos los latinos a que se inscriban para recibir beneficios completos de Medi-Cal.

Desde el 1 de enero de este año, California hizo historia al permitir que todas las personas de bajos ingresos que sean residentes del “Estado Dorado” sean elegibles para Medi-Cal, independientemente de su estatus migratorio.

“No estaba segura de qué tan grave era el riesgo de cáncer, así que decidí someterme a una mastectomía”, dijo Rosalba. “Tenía miedo de que el cáncer regresara”.

La expansión de los servicios de salud contempla a aproximadamente 700,000 californianos que cumplen con los requisitos de ingresos y otros criterios de elegibilidad.

La inscripción a Medi-Cal es sencilla, e incluso abarca a las personas a quienes anteriormente se les negó previamente la cobertura médica.

La doctor Deisy Mendoza recibe a su paciente salvadoreña, Rosa Lidia Quintanilla. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Un aspecto fundamental de esta expansión es que solicitar o utilizar Medi-Cal no se considera carga pública, y no afectará el estatus migratorio de los solicitantes”, dijo María Romero-Mora, portavoz del Departamento de Servicios de Salud de California. “Todos, sin importar su situación migratoria, son bienvenidos y alentados para someter su solicitud”.

El Medi-Cal completo ofrece cobertura integral que incluye visitas al médico, medicamentos recetados, vacunas, servicios de salud mental, tratamiento por uso de sustancias, cuidado dental y de la vista, servicios de emergencia y ambulatorios, y transporte a citas de servicios cubiertos por Medi-Cal, entre otros.

Casada y con tres hijos, Natalie Lozada, una promotora de salud valoró el hecho de contar con Medi-Cal, ya que ha obtenido las referencias de cuidado que toda mujer necesita.

“Cuando no lo tenía, tenía que esperar mucho tiempo para que me aprobaran una referencia, además de que los costos eran demasiado altos”, dijo la señora Lozada. “Ahora, con Medi-Cal me siento más confiada”.

De 49 años, a la señora Lozada le preocupaba no poder someterse a estudios para detectar fibromas en la matriz.

Yurina Melara, secretaria de prensa de la oficina del gobernador Gavin Newsom. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El Medicare no me cubría los ultrasonidos ni los medicamentos, y para hacer una cita se tardaba mucho”, dijo. “Le daban preferencia a las personas que tenían Medi-Cal, pero yo tenía miedo de desangrarme y parar en un hospital de emergencia ”.

“Como mujer conozco mi cuerpo y yo sé hasta qué punto que dice uno, pues eso que me pasa no es normal”, añadió.

Gracias al Medi-Cal, al tratamiento a tiempo, a Lozada nunca le extrajeron la matriz.

“En mi caso, como indocumentada, tener Medi-Cal ha sido un gran beneficio y me ayudó a salvar la vida”, indicó la mujer originaria de la Ciudad de México.

Evitar las salas de emergencia

Desde el 1 de enero de 2024, el Departamento de Servicios de Atención Medica de California (DHCS) amplió los beneficios del Medi-Cal para los residentes de 26 a 49 años, independientemente de su estatus migratorio, si cumplen con los criterios de elegibilidad.

Con dicha expansión, la cobertura completa de Medi-Cal estará disponible para todos. El presupuesto 2022-2023 del gobernador Gavin Newsom estimaba que la expansión para la población adulta (26-49 años) beneficiaria a aproximadamente 700,000 personas.

Los californianos menores de 26 años y mayores de 50 años ya eran elegibles para recibir Medi-Cal completo, recordó Yurina Melara, secretaria de prensa de asuntos multiétnicos de la Oficina de Alianzas Comunitarias y Comunicaciones Estratégicas del gobernador Gavin Newsom.

Melara respondió que la expansión de Medi-Cal en California y el mensaje que se envía a la nación, en momentos cuando políticos republicanos y, particularmente el expresidente Donald Trump considera que los inmigrantes “envenenan la sangre” de los estadounidenses, y los ha llamado criminales y violadores, “es una pregunta muy cargada de política”.

“Lo que puedo decir es que aquí en California creemos que todas las personas deben de tener acceso a cobertura de salud, a estar en las mejores versiones de sí mismos. Esta expansión de Medi-Cal, lo que prueba tiene un costo económico y un costo social.

“Lo que queremos es que todas las personas que viven en California puedan tener acceso a servicios de salud básico para evitar que terminen en las salas de emergencia”, subrayó.

De la misma manera, la funcionaria del gobierno estatal expuso que solicitar y usar Medi-Cal no afectará el estatus migratorio de la persona.

“Es posible que algunas personas indocumentadas aún tengan Medi-Cal de emergencia. Si es así, el individuo recibirá una carta por correo diciéndole: si va a recibir Medi-Cal completo y cuándo lo recibirá”.

Las autoridades de salud están en el proceso de transferir a las personas que estaban en Medi-Cal de emergencia a Medi-Cal completo, para lo cual la persona ya no tiene que llenar una solicitud.

Compromiso con la comunidad

Carlos Vaquerano, director ejecutivo de la Clínica Romero, preciso que expansión de Medi-Cal para incluir a personas indocumentadas, aparte de ser histórica, “viene a reafirmar nuestro compromiso de brindar atención médica integral a nuestra comunidad. Se está dando un trascendental paso hacia adelante para garantizar el acceso igualitario a los servicios de atención médica para todas las personas, independientemente de su estatus migratorio”.

Vaquerano agregó que, en Clínica Monseñor Oscar A. Romero reconocen que el acceso a la atención médica es un derecho humano fundamental.

“Esta expansión, además de contribuir a mejorar los resultados en la salud de las personas; también viene a fortalecer el bienestar de nuestras comunidades y a fomentar la inclusión”, expresó. “Estamos listos para continuar nuestra misión de brindar atención compasiva y de alta calidad a todos los que cruzan nuestras puertas”.

Por su parte, la doctora Trinidad Solís, subdirectora de salud del Departamento de Salud de Fresno, dijo que la expansión de Medi-Cal brinda la oportunidad de reducir las disparidades en el acceso a la atención médica en las comunidades.

“Ahora más personas pueden recibir atención preventiva, lo que ayuda a detectar enfermedades a tiempo y evitar el uso de las salas de emergencia que suelen tener un costo elevado”, dijo la doctora Solís.