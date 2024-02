Tini Stoessel reveló que su truene con Sebastián Yatra la hizo tocar fondo

Luego de varios años en silencio con respecto a su relación con Sebastián Yatra, la cantante argentina Tini Stoessel rompió el silencio y se sinceró sobre la dura etapa que vivió tras decirse “adiós” al colombiano con el que mantuvo una relación muy mediática.

El primero en salir a dar declaraciones con respecto a su rompimiento fue el intérprete de “Traicionera”, quien en una entrevista con “GQ México” apuntó a que la presión social y mediática que había en torno a su romance fue lo que terminó por apagar la llama.

“Cuando una relación de este tipo se hace tan grande, es emocionante, porque es como una película romántica y tú eres el protagonista. Pero también ves que solo eres parte de esa historia. Yo era algo inmaduro y no me hallaba en el momento adecuado para eso. Sentí que perdía mi individualidad”, contó el colombiano.

Ahora fue turno de la cantautora sincerarse al respecto y compartió que vivió una de las épocas más difíciles en su vida una vez que dieron por terminada su relación.

En una charla con “El País”, Tini argumentó que no se la pasó nada bien: “Literalmente estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama. Tenía ataques de pánico por diferentes razones mías. No me veía capaz de dar una entrevista o volver a peinarme”, contó al medio.

Como resultado, la famosa optó por dar un paso atrás y alejarse de las redes sociales, así como de la música por un tiempo indefinido.

Sin embargo, esto no evitó que la intérprete de temas como “Oye” y “La niña de la escuela” haya utilizado este tiempo para enfocarse en crear nuevos temas. Incluso adelantó que su regreso a la música está cada vez más cerca y este contará con material que reflejará su sentir durante esa etapa, pero también su renacer a nivel personal y profesional.

“Va ser un álbum que el día que menos se lo esperen lo voy a sacar. Habla de mi proceso, de todo lo que viví estos años y me lo guardé”, dijo para finalizar Tini Stoessel.

