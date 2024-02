Denuncian alarmante alza en transferencias de inmigrantes al ICE por el sheriff de condado de Orange

Por lo menos 220 miembros de la comunidad fueron transferidos el año pasado por el Departamento del Sheriff del condado de Orange (OCSD) al Servicio de Migración y Aduanas (ICE), lo cual representa un aumento de 1,200% con relación al 2022, cuando solo se transfirieron 17 personas.

Las alarmantes cifras fueron reveladas por el Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice que obtuvo la información través de solicitudes a la Ley del Registro Público.

“Estos datos hablan por sí mismos. El Departamento del Sheriff del Condado de Orange está desfasado de nuestras comunidades. El aumento de las transferencias a la custodia del ICE contradice nuestros valores comunitarios de inclusividad y justicia”, dijo Mai Nguyen Do, gerenta de investigación y políticas del Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice, y autora del reporte.

“Es tiempo de que las policías den prioridad al bienestar y derechos de todos los residentes, y que no sigan perpetuando el miedo y la separación”.

La gráfica muestra las ciudades de dónde son los inmigrantes transferidos. (Cortesía Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice)

Estos datos revelan además que la abrumadora mayoría de los miembros de la comunidad transferidos por el OCSD al ICE nacieron en México o Vietnam.

En 2023, el 43% de los transferidos nacieron en México y el 40% en Vietnam. Ese mismo año, los departamentos de policía de Garden Grove, Westminster y Santa Ana fueron las tres principales agencias de arresto de personas que luego fueron remitidas del OCSD al ICE.

“Es alarmante ver cómo las policías en el Little Saigón alimentan el aumento de los miembros de la comunidad que son transferidos al ICE”, dijo Tin Nguyen, coordinador de Justicia para Inmigrantes de la organización VietRISE.

“Como alguien que soportó la crueldad y la indignidad de ser detenido por el ICE durante diez meses, sé que el ICE no debería tener lugar en Little Saigon, en este condado y en nuestro estado”, agregó.

Gráfica que muestra el crecimiento en las transferencia. Cortesía Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice.

Los daños generados por la transferencia al ICE de miembros de la comunidad por parte del Departamento del Sheriff del Condado de Orange demandan poner fin a esta colaboración entre ambos, indica el reporte.

“Existen serias dudas sobre si el Sheriff de OC está violando la ley estatal. Llegaremos al fondo del asunto, pero lo que sabemos ahora es que el Sheriff Barnes está cumpliendo las órdenes de ICE en el Condado de Orange”, dijo Salvador G. Sarmiento, director legislativo de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON).

Las recomendaciones dadas por el Harbor Institute incluyen poner fin a la colaboración OCSD-ICE y aumentar la transferencia para mejorar el acceso y la disponibilidad de información.

“El público no debería tener que vencer varios obstáculos para acceder a datos clave sobre los enredos de las agencias policiales locales con las autoridades federales de inmigración.

“Los datos estadísticos sobre el contacto de ICE con agencias y miembros de la comunidad bajo custodia deben recopilarse y centralizarse, en la medida de lo posible, en formatos accesibles en lugar de esconderse en documentos PDF difíciles de encontrar o detrás de las solicitudes bajo la Ley del Registro Público.

La tercera recomendación es mejorar las oportunidades de compromiso comunitario sobre temas como la colaboración entre las policías locales y el ICE.

“La forma en que la Junta de Supervisores del Condado llevó a cabo los foros anteriores de la Ley TRUTH ha cumplido técnicamente con las disposiciones de la Ley TRUTH”.

Los focos rojos de los lugares de dónde provienen los inmigrantes transferidos.

Sin embargo, el estudio aconseja que se programen foros en horarios más accesibles; publicar información en y desde los foros de una manera más fácil; anunciar ampliamente la fecha del foro; e invitar a miembros y organizaciones de la comunidad a asistir con materiales preparados y preguntas que puedan ayudar a que los foros de la Ley TRUTH se conviertan en eventos sólidos y atractivos que promuevan aún más la rendición de cuentas y la transparencia.

¿Están estas transferencia violando la Ley Santuario de California?

Carlos Perea, director del Harbor Institute for Immigrant & Economic Justice dijo que esa es la gran pregunta. “Si bien la ley prohíbe hasta cierto punto las transferencias de inmigrantes, hay delitos en los que sí se permiten. Nosotros queremos cerrar esta lista para que los traslados no se autoricen bajo ninguna circunstancia. No debe haber transferencias de inmigrantes”.

Pero además observó que tienen la duda de si todos los inmigrantes que fueron transferidos por el sheriff del condado de Orange eran elegibles bajo la Ley Santuario.

“Debemos tener en cuenta que el sheriff del condado de Orange ha desafiado la Ley Santuario”, dijo.

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario del Departamento del Sheriff de Los Ángeles sobre los resultados del reporte.