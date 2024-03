Dominic Choi presta juramento como jefe interino del LAPD

Mientras que entre el 28 y 29 de febrero, Michel Moore fue despedido en medio de reconocimientos del cargo de jefe del Departamento de la policía de Los Ángeles (LAPD); el día 1 de marzo, Dominic H. Choi asumió la responsabilidad de dirigir en forma interina las riendas de una de las corporaciones policiacas más importantes del país.

“El jefe Choi se convirtió en el primer coreanoamericano que jamás haya liderado un departamento grande de policía en el país”, dijo la alcaldesa Bass antes de tomarle el juramento.

“El trabajo número uno del alcalde es mantener a los angelinos seguros, y es un honor tomar juramento a Dominic Choi como jefe interino de la policía y trabajar juntos para mantener seguro a Los Ángeles”, dijo la alcaldesa.

La alcaldesa Karen Bass toma el juramento al jefe interino Choi. (Cortesía Oficina Karen Bass)

Fue la propia alcaldesa quien habló de la trayectoria del jefe interino.

“La carrera de logros del jefe Choi comenzó en 2002 cuando se ganó el ascenso para ser sargento en la estación de la calle 77 donde sirvió como supervisor de campo. En 2009 fue ascendido a teniente, tomando la responsabilidad de comandante en turno del área suroeste. En 2017 fue promovido a comandante con la asignación de hacerse cargo de las operaciones del Buró Central”, agregó.

Y citó que el jefe interino Choi también fue coordinador para el Departamento de Desamparados hasta julio de 2019; en enero de 2021 fue nombrado director de la Oficina de Servicios de Apoyo para vigilar el Buró de Servicios Administrativos, el Buró de Entrenamiento y la División de Revisión de Incidentes Críticos, y los Servicios de Ciencias del Comportamiento.

El jefe interino del LAPD, Choi junto a su padre y su familia. (Cortesía Oficina Alcaldesa Bass)

La alcaldesa Bass reveló que el jefe interino Choi trabajará para aumentar el reclutamiento y la retención de oficiales.

“Creo que su desempeño en este papel ayudará a inspirar a los angelinos y a otras personas de todo el país a unirse al Departamento de Policía de Los Ángeles”.

Añadió que en sus conversaciones con el jefe interino, fue atraída por su servicio desinteresado.

“Cuando te pregunté por qué no querías ser el jefe permanente, me dijiste que no era acerca de títulos sino del servicio. Para mí, eso es exactamente lo que necesitamos en un líder”, le dijo la alcaldesa al jefe Choi.

Foto del recuerdo del jefe interino del LAPD Dominic Choi. (Fotos Cortesía Oficina Alcaldesa Bass)

Enfatizó que su historial de servicio, le refuerza que el jefe Choi dirigirá el departamento con estabilidad y vigilancia mientras todos trabajamos juntos para dar seguridad a los angelinos.

“Tuve el honor y la oportunidad de trabajar con usted en varias ocasiones durante este último año y eso fue lo que me llevó a querer verlo ascender a este puesto”, le dijo.

En una entrevista con KNX News, el nuevo jefe interino Choi reveló que trabajaba como contador, siendo joven, cuando decidió hacer un cambio en su vida, y fue su hermano quien le pasó el número de teléfono del LAPD, porque estaban contratando.

“Cinco meses más tarde, ya estaba en la Academia. Yo no disfrutaba la contabilidad y quería hacer algo más significativo y más valioso con mi tiempo. Era joven, tenía mucha energía y era perfecto para mí”.

Así que cuando mira hacia atrás, no se arrepiente ni un día de haber cambiado de carrera.

“Ayudar a la gente ha sido más satisfactorio de lo que pude imaginar”.

El jefe Moore fue nombrado al cargo por el entonces alcalde Eric Garcetti. (Aurelia Ventura/La Opinion) Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

El adiós al jefe Moore

Los últimos dos días de febrero, el jefe Michel Moore fue despedido con honores en una ceremonia de tributo a sus cuatro décadas de servicio y liderazgo.

Al mismo tiempo, los oficiales del LAPD le rindieron homenaje cuando salía del edificio por última vez como jefe el jueves 29 de febrero, y tras entregar su placa, le fue entregado el reconocimiento Honor Cordon.

“Hoy es mi último día como jefe de la policía del departamento de policía de mayor categoría en Estados Unidos. Ha sido un honor y un privilegio servir a Los Ángeles por más de cuatro décadas”, publicó el jefe Moore en el sitio X, antes Twitter.

“Estoy deseando continuar con mi siguiente aventura que es mi familia. Estoy orgulloso de la dedicación de nuestra gente y sé que el futuro de Los Ángeles y el LAPD es brillante”, dijo.

En una entrevista, el jefe Moore afirmó que no hay profesión más satisfactoria que la de ser oficial de policía. “Tiene sus desafíos y sus críticos, pero si tuviera la oportunidad, volvería a ser policía de nuevo”.

El jefe Moore, quien fuera el jefe del LAPD número 57, permanecerá como consultor de la Ciudad de Los Ángeles.

“Hemos pasado por muchas crisis relacionadas con el clima y otros problemas en los que tuvimos que trabajar todos juntos, y realmente aprecio eso y honro sus 40 años”, dijo la alcaldesa Bass durante la ceremonia de despedida del jefe Moore en el Concejo Angelino.

Agregó que el jefe Moore pasó por la experiencia de perder a muchos oficiales a causa de la pandemia de covid y mientras vivió el duelo de la pérdida, continuaba trabajando y capitaneando al LAPD.

Recordó que le pidieron que se quedara por un rato a trabajar con el jefe interino Dominic Choi para asegurar una transición en el mando tranquila y sin contratiempos.

Se espera que para el verano, la Ciudad de Los Ángeles, tenga un jefe permanente del LAPD.

La historia del jefe Moore

Nació en Porterville, California en 1960. Se unió al LAPD en 1981. Obtuvo su título universitario en administración de negocios en 1993; y terminó su maestría en la misma especialidad en 1999.

Se convirtió en capitán en 1998. Su primera asignación fue a la División Rampart. En 2002 lo promovieron a comandante, luego fue subjefe en 2004 al asumir el mando de operaciones del Buró Oeste del Departamento. En 2014 fue asignado como director de la Oficina de Asuntos Administrativos; y en 2016 se convirtió en subjefe.

Fue en 2018 cuando prestó juramento como jefe de policía reemplazando a Charlie Beck.