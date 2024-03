Demanda amenaza la campaña de Efrén Martínez a la Asamblea de California

Si bien Efrén Martínez, es el candidato puntero en la contienda por el distrito 57 a la Asamblea de California y ha acumulado infinidad de respaldos por todo el estado, una demanda entablada en su contra amenaza con bloquearle el camino hacia Sacramento.

El 9 enero, tanto a Martínez como a su aliada política, Graciela Ortiz, candidata a la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), les interpusieron una demanda en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles en Norwalk por presunta negligencia, falta de supervisión e intentar encubrir el abuso sexual a una menor identificada como B.A. perpetrado por Billy Valdivia un trabajador de sus campañas en el 2020-21.

Eso motivó a que Graciela Ortiz, candidata a la Junta Escolar de Los Ángeles fuera suspendida de su trabajo como supervisora de asistencia y servicios estudiantiles en las escuelas públicas de Los Ángeles en tanto se lleva a cabo la investigación. Durante los eventos de los que se le acusa en la demanda, ella trabajaba como consejera escolar.

Como consecuencia el local 500 del sindicato California School Employees Association (CSEA) le retiró a Ortiz su respaldo para la elección del 5 de marzo.

En la demanda contra Ortiz y Martínez se les responsabiliza de las acciones de Billy Valdivia, el trabajador de sus campañas electorales, quien no disputó los cargos de conducta sexual inapropiada con una voluntaria electoral menor de edad ni tampoco las acusaciones de portación de armas.

Tanto el acusado como la víctima trabajaron en la campaña del 2021 de Ortiz y Martínez. Valdivia también es acusado en una demanda civil que busca el pago de daños para la víctima.

De acuerdo a la demanda, la víctima estudiaba en la Secundaria Márquez en Huntington Park cuando en el ciclo escolar 2018-19 conoció a Ortiz, quien la reclutó para que participara en su fallida campaña para la Junta Escolar en 2019.

Graciela Ortiz en campaña por un asiento en la Junta del LAUSD. (Fotos Campaña Graciela Ortiz)

A invitación de Ortiz, la estudiante volvió a participar en otra campaña en 2021 en la que Martínez buscaba ganar la elección para el Comité Ejecutivo del Partido Demócrata.

Ahí aparece Valdivia, quien según la querella, es amigo personal de Martínez, y se encargaba de trasladar a los jóvenes voluntarios para hacer el trabajo de campaña.

En la querella, se establece que Ortiz con el apoyo de Valdivia era la principal persona encargada de organizar a los voluntarios.

Valdivia quien en ese momento tenía 44 años, sedujo paulatinamente a la menor de 16 años, quien informó a su familia del abuso sexual y dieron parte a la policía.

Según la demanda, Valdivia fue arrestado cuando llegó a una reunión con la menor en un vehículo que le prestó Martínez. Al momento de su arresto, portaba un arma de fuego no registrada, y en su casa, le encontraron otra arma.

Los oficiales descubrieron en el teléfono de Valdivia, fotos y videos que sustentan el relato de la joven víctima.

Valdivia fue acusado de tres cargos por delitos graves relacionados con armas y un delito por molestar sexualmente a una menor. Recibió una sentencia suspendida de dos años que incluía crédito por 46 días bajo custodia y debió registrarse como delincuente sexual.

En los hechos, pasó nueve meses en la cárcel, ahora está bajo libertad condicional y su nombre aparece en la Lista Megan que registra a todos los ofensores sexuales de California.

En la demanda civil se plantea que Martinez y Ortiz fueron negligentes al contratar y supervisar a Valdivia; y aún más alega que debieron investigar sus antecedentes penales.

Además de trabajar en el LAUS, Ortiz es concejal en el Concejo de Huntington Park y compite por el distrito 5 de la Junta Escolar que abarca desde Eagle Rock hasta Maywood y Bell.

The Metro Watch

Linda Caravello, activista de la ciudad de Huntington Park y creadora de la página The Metro Watch en Facebook, fue quien recomendó a la menor B.A., víctima de Billy Valdivia, acudir con el abogado Thomas Scully, lo que derivó en una demanda contra Efrén Martínez y Graciela Ortiz.

“Yo introduje a la niña con el abogado que fue quien me ayudó a ganar las dos demandas por difamación que me interpuso Efrén por mis publicaciones en mi página The Metro Watch”, dijo Caravello a La Opinión.

“Billy Valdivia es el mejor amigo de Efrén Martínez y Graciela Ortiz, al grado que cuando la policía lo arrestó al primero que llamó para pedir ayuda fue a Efrén. Ellos se conocen desde hace 20 años”.

Incluso Caravello dijo que cuando Valdivia fue arrestado le gritaba a los policías que todos iban a perder su trabajo. “Lo encontraron con una placa de Efrén Martínez como comisionado de la Ciudad de Huntington Park y con un arma”.

De acuerdo a Caravello, Ortiz y Martínez fallaron en proteger a la estudiante del ataque sexual y sabían lo que estaba pasando, pero ellos han negado las acusaciones, y se han lanzado como candidatos, uno a la Junta del LAUSD y el otro para la Asamblea.

“Los votantes deben rechazar a estos individuos. No están preparados para ocupar el cargo. En nuestra página Metro Watch he venido reportando el caso desde hace dos años. La gente que ha apoyado a Martínez, no lo conoce. No saben que es un político corrupto que hace negocios con sus empresas en la ciudad de Huntington Park”, dijo Caravello, quien aseguró tener pruebas de todo lo que dice, por eso es que Martínez no le pudo ganar las demandas que le interpuso y el juez falló a su favor.

Billy Valdivia, acusado y condenado. (Foto Megan List)

Respuesta de Martínez

En un comunicado enviado a La Opinión, Robert Sievers, abogado de Martínez y Ortiz reveló que han exigido la desestimación total de lo que llamó un “litigio políticamente motivado, frívolo y equivocado”.

Las acusaciones planteadas son falsas, imprecisas y sin autoridad legal, dijo.

Martínez a su vez estableció que la demanda es claramente un ataque motivado políticamente.

“Nos disgusta que actores malintencionados están tomando el trauma de esta víctima y utilizándolo como arma para su propio beneficio. He acogido a miles de voluntarios en mis años de trabajo comunitario y nunca he permitido ni tolerado ningún tipo de abuso y no teníamos absolutamente ningún conocimiento o participación”.

Enfatizó que ninguno de los mencionados en la demanda difamatoria ha sido empleado de mi campaña ni el demandante fue voluntario de mi campaña primaria o general de 2020.

“De hecho, nunca me postulé para la junta ejecutiva del Partido Demócrata de la Asamblea en 2020-2021 como se afirma en la demanda; por lo tanto, el demandante no podría haberse ofrecido como voluntario para mi carrera en la junta ejecutiva; lo que demuestra aún más que se trata de una demanda frívola y políticamente motivada”.

Terminó diciendo que no es más que “política sucia en su nivel más bajo”.

Martínez compite por el distrito 57 que abarca ciudades como La Puente, Norwalk, Santa Fe Springs, South El Monte, South Whittier, West Whittier, Whittier, La Mirada, East La Mirada, Hacienda Heights, Industry y Avocado Hills. Es un distrito predominantemente latino. Actualmente es representado por la congresista Lisa Calderón.