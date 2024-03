Ingenieros chinos presentan artefacto que vuela “batiendo las alas” y con posible uso militar

Expertos aeronáuticos chinos presentaron recientemente un tipo de vehículo aéreo que vuela batiendo sus alas y que, según expertos citados por la prensa local, tiene un gran potencial de aplicación tanto en el ámbito militar como en el civil.

El “ornitóptero”, bautizado como Pequeño Halcón, es fruto de un equipo de investigación en aeronáutica de la Universidad Politécnica del Noroeste, situada en Xi’an.

El Pequeño Halcón imita el patrón de vuelo de las aves, que consiste en estirar y plegar las alas para aumentar la eficiencia, recogió en las últimas horas el diario local Global Times.

Con una serie de diseños optimizados mediante simulaciones de dinámica de fluidos computacional y pruebas en túnel de viento, el Pequeño Halcón puede plegar sus alas al batirlas, plegar solo una ala en vuelo, ajustar la velocidad de batido y también bloquear en una posición extendida para planear, informó el diario.

