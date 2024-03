Rayados de Monterrey golea a Pumas y mantiene la cima de la Liga MX: ¿Cómo está la tabla?

Los Rayados de Monterrey golearon 3-0 a los Pumas en el Estadio BBVA y siguen en la punta de la Liga MX.

El equipo de Monterrey se ha hecho fuerte en casa y este domingo goleó con anotaciones de Brandon Vázquez (minuto 52), Sergio Canales (minuto 82) y Gerardo Arteaga (minuto 89).

Jesús Gallardo también aportó en la victoria del Monterrey con dos asistencias. Primero sirvió un pase para el mediocampista español y luego le dio el pase a Arteaga para finalizar la goleada.

Gallardo se une a Jordi Cortizo como los jugadores con dos o más asistencias en este Torneo Clausura para Monterrey. Cortizo lo hizo ante Juárez en la goleada 0-3 como visitante de los Rayados.

Con este triunfo, los Rayados de Monterrey acumulan nueve juegos sin perder en el Estadio BBVA. Esta es la segunda racha más larga en la Liga MX desde que acumularon 16 encuentros en 2022 (11 victorias y 5 empates).

Monterrey ha derrotado a los Pumas como local en los últimos 10 partidos consecutivos. Además, han dejado en blanco a los Universitarios en cinco de sus últimos seis encuentros en el Estadio BBVA.

¿Cómo queda la tabla de la Liga MX tras la victoria de Rayados de Monterrey?

Tres equipos están empatados en puntos en la tabla de la Liga MX. Monterrey, Cruz Azul y Pachuca pelean por el liderato con 22 puntos tras 10 jornadas.

En cuarto lugar a tan solo un punto del liderato están las Águilas del América. Monterrey es el equipo con mejor diferencia de goles con 19 a favor y 6 en contra.

Por su parte, el Pachuca es el equipo más goleador del torneo con 24 tantos aunque han recibido 18 tantos en lo que va del torneo.

Solo tres equipos han recibido seis goles o menos en lo que va del Torneo Clausura: Monterrey, Cruz Azul y las Águilas del América.

Estos son los partidos de la siguiente fecha:

8 de marzo:

Puebla vs. Atlas, Necaxa vs. San Luis y Juárez FC vs. Toluca.

9 de marzo

Guadalajara vs. León, Pachuca vs. Querétaro, Santos Laguna vs. Cruz Azul y América vs. Tigres.

10 de marzo

Pumas UNAM vs. Tijuana y Monterrey vs. Mazatlán.

Sigue leyendo:

– Santi Giménez marca en empate del Feyenoord ante el PSV y rompe la sequía en Eredivisie