Ronda Política: Elecciones locales que no podemos perder de vista

Este martes 5 de marzo tendremos elecciones locales a las que no podemos quitarle la vista de encima.

Una de las sorpresas de los últimos días ha sido ver el despegue del expelotero de Los Dodgers, el candidato republicano Steve Garvey en la lucha por el escaño en el Senado Federal que dejó vacante con su defunción, Dianne Feinstein.

Van a creer que la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Gubernamentales de la Universidad de California en Berkeley patrocinada por el LA Times, y que se espera sea la última antes de las primarias, le dio a Garvey un 27% de apoyo contra 25% del congresista demócrata Adam Schiff. O sea que ahora ambos están en un empate estadístico. En tanto que la congresista Katie Porter obtuvo un 19% contra 8% de la congresista Barbara Lee.

Y eso se le atribuye a una estrategia del demócrata Schiff, quien le ha estado “pegando” a Garvey en los anuncios, ya que obviamente en la elección general, el exjugador de pelota, sería pan comido para él, por ser California, un estado mayormente demócrata.

Ni dudar que otra de las contiendas que no podemos dejar de observar es la del fiscal del condado de Los Ángeles, en la que George Gascón busca un segundo mandato. Se anticipa que debido a que la cartelera de contrincantes es numerosa, Gascón no tendrá problema para pasar a la segunda ronda; pero donde se le pondrá pesado el asunto será en la elección general. El fiscal ha tenido que endurecer un poco sus políticas, a fin de calmar los señalamientos que lo perciben como muy suave con los delincuentes en lugar de proteger a las víctimas.

La contienda a nivel local que atrapa más la atención es la del Distrito 14 del Concejo de Los Ángeles. Se anticipa que el actual titular Kevin De León, quien busca un segundo mandato, pasará a la segunda ronda sin despeinarse, pero quién será su rival está por verse. Todos podríamos pensar que el asambleísta Miguel Santiago, avanzará a la elección general de noviembre, pero si tomamos en cuenta que la abogada filipina-americana Ysabel Jurado ha andado muy activa y que los socialistas demócratas son muy buenos para tocar puertas, no duden que se puedan colar.

Algo que no está ayudando a Santiago es que en los últimos días le han sacado que el año pasado votó en contra de la medida SB 14 en Sacramento que busca penas más duras contra los traficantes sexuales de menores. Los demócratas del comité de Seguridad Pública de la Asamblea votaron en bloque en contra. Solo que a diferencia de Santiago, los otros no andan en campaña. Y rechazaron la medida porque la impulsaba la senadora republicana Shanon Grove. Con lo que no contaban es que cuando el gobernador Gavin Newsom se enteró de la movida, no le pareció y molesto ordenó que la revivieran. El líder de la Asamblea, Roberto Rivas, urgió también a un nuevo voto.

El tema ahora está siendo usado para mostrar a los electores donde están los valores de Santiago.

¿Quién quedará en el asiento de MRT?

No menos interesante es la contienda por el distrito 10 del Concejo de Los Ángeles en la que buscan quedarse con el asiento que ocupó el concejal Mark Ridley Thomas, la concejal designada Heather Hutt, el pastor Eddie Anderson, el asambleísta Reggie Jones-Sawyer, la activista afrolatina, Aura Vásquez y la abogada Grace Yoo.

Alcaldesa en campaña

La alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass se puso a hacer campaña electoral el fin de semana con el pretexto de animar a los votantes, y se fue apoyar precisamente a la concejal designada Heather Hutt, a la concejal Imelda Padilla quien busca quedarse por un periodo de cuatro años en el distrito 6 del Concejo Angelino que abarca parte del Valle de San Fernando; y también la alcaldesa acudió a darle el espaldarazo a Sada Elhawary, candidata al distrito 57 de la Asamblea, disputado por los latinos Efrén Martínez y Dulce Vázquez.

Baja participación

Algo que debemos destacar porque es verdaderamente preocupante en la elección del martes 5 de marzo, es que se anticipa una histórica escasa participación de menos del 20%, lo cual no es nuevo en una primaria, porque despiertan poco interés y solo los más aplicados que suelen ser los mayores de 50 años salen a votar. No deja de ser desalentador.