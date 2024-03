Las primarias, elecciones con escasa participación de los votantes y sin sorpresas

Con una escasa participación a las urnas, que se estima en alrededor del 20%, las elecciones primarias en California no arrojaron muchas sorpresas, ya que los resultados se habían previsto en las encuestas.

En la contienda para el Senado, el congresista demócrata Adam Schiff y el exjugador de Los Dodgers, el republicano Steve Garvey pasaron a la segunda ronda en la elección general de noviembre.

Un día después de las elecciones, Adam Schiff llevaba el 33.2% de los votos contra Steve Garvey que obtenía el 32.4% para el término completo a partir de enero de 2025.

Para el periodo parcial, que es por alrededor de un mes, Garvey ganaba con 34.6% contra Schiff que obtenía el 30.8%.

En ambas contiendas, la congresista demócrata Katie Porter obtenía el tercer lugar con entre el 13 y 16% de la votación; muy abajo quedó rezagada la congresista demócrata Bárbara Lee con 7.4 y 9.3% de los votos.

La novedad en esta contienda, es que como nunca antes se había dado en una fiesta electoral, un candidato fuera interrumpido cuando daba su discurso como fue el caso del congresista Schiff, lo que de alguna manera empañó el momento.

Un grupo de jóvenes a favor de Palestina irrumpieron en el acto de Schiff, quienes tuvieron acceso al lugar haciendo pasar como sus simpatizantes, y estuvieron gritando ¡Cese al Fuego! y ¡Dejen vivir a Gaza! una y otra vez.

Fue imposible para los guardias de seguridad sacar a los manifestantes porque no eran dos o tres si no un numero grupo disperso entre los simpatizantes, mientras que el congresista no sabía qué hacer. Fue algo inesperado. Se dieron empujones y un conato de pleito. Alguien de seguridad, le pidió al congresista Schiff que mejor cortara su discurso.

Tras los resultados de las elecciones primarias, el congresista Schiff dijo a La Opinión que se siente genial y va a emprender una gran campaña general.

“Trabajaremos duro para transmitir nuestro mensaje sobre la necesidad de tener a alguien en el Senado que pueda asumir las grandes luchas para defender nuestra democracia pero que también sepa cómo hacer las cosas y cómo trabajar con otros para construir viviendas, sobre el transporte público, para redactar la declaración de derechos de los pacientes de California y llevar libros de texto actualizados a nuestras escuelas”.

Dijo que su oponente republicano Steve Garvey está demasiado a la derecha para California.

“No va a luchar por una reforma migratoria integral, o simplemente se hará eco de los puntos de conversación de Trump sobre la frontera y demonizará a la gente. No nos va a proteger de la violencia armada. No va a luchar por una atención sanitaria universal ni por viviendas más asequibles”.

Con relación a los manifestantes que asistieron a protestar a su fiesta de victoria, dijo que se alegraba que vivamos en una democracia donde la gente tiene ese derecho a disentir.

“Quiero luchar para asegurarnos de que mantengamos nuestra democracia. Si la gente piensa que con una presidencia de Trump y un presidente que quiere ser un dictador desde el primer día, deberían visitar otros países que tienen dictaduras y ver un poco de lo que está permitido”.

Sobre el conflicto Israel-Gaza, reconoció que es una cuestión difícil y divisoria.

“Mis puntos de vista son muy claros. Estoy buscando una solución de dos estados que los palestinos conocen como el espíritu de paz. No creo que eso sea posible si hay una organización terrorista controlando Gaza que está asesinando y violando a personas como lo hizo Hamás el 7 de octubre.

“Pero quiero asegurarme de que hagamos todo lo posible para evitar más pérdidas de vidas civiles y que llevemos alimentos y medicinas a la población de Gaza. Pero también tenemos un Estado palestino que comprende tanto Gaza como Cisjordania y que está dirigido por una Autoridad Palestina reformada y no por un grupo terrorista”.

George Gascón avanza

Tal y como los pronosticaban las encuestas, el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascón logró avanzar a la elección general de noviembre al obtener el 21.40% de los votos hasta el último conteo de un día después de la elección, y llevará como rival al exfiscal federal, Nathan Hochman quien logró el el 17.72% de los votos.

Se anticipa que no será fácil para Gascón ganar la elección general de noviembre, toda vez que múltiples encuestas mostraron un índice de desaprobación de más del 50% a sus políticas progresistas, y de reforma de justicia penal. Eso llevó a 11 candidatos a desafiarlo.

La prueba final la librará Gascón el martes 5 de noviembre, cuando los electores habrán de decidir si le dan una oportunidad más, o quieren un cambio hacia alguien más duro en sus posturas.

“Ya hemos aprendido que alrededor de tres cuartas partes de los residentes del condado de Los Ángeles han rechazado a George Gascon. Estas son personas que tienen miedo”, dijo Hochman en su discurso al enterarse de que había sido el puntero de entre todos los retadores del fiscal.

Elecciones al Concejo de LA

Por el distrito 2 que comprende North Hollywood, Studio City, Partes de Sun Valley, Toluca Lake, Van Nuys, Valley Glen y Valley Village avanzaron a la elección de noviembre, el exasambleísta demócrata Adrian Nazarin con 38.03% contra Sam Kbushyan con el 19.26%. Ambos buscan reemplazar al concejal Paul Krekorian, a quien se le termina su tiempo en el Concejo.

Por el distrito 4, Nithya Raman, la actual concejal que busca su reelección lograba su pase para la elección de noviembre con el 44.54% de los votos contra el 42.82% de Ethan Weber, fiscal adjunto de la ciudad de Los Ángeles.

El distrito 4 abarca partes de Silver Lake a Los Feliz y Hollywood Hills, de Sherman Oaks a Encino, y áreas de Studio City, Van Nuys y Reseda.

Por el distrito 6, la concejal Imelda Padilla logró afianzarse en el asiento al obtener el 76.13% de los votos. Muy atrás dejó a sus contrincantes Ely de la Cruz y Carmelina Minnasova.

El distrito 6 del Concejo de Los Ángeles se extiende sobre partes de Lake Balboa, Van Nuys, Panorama City, Arleta, North Hills, North Hollywood y Sun Valley.

En otro de los distritos más disputados, el distrito 8 antes ocupado por Mark Ridley Thomas, la concejal designada Heather Hutt avanzó a la segunda ronda con 37.31% de los votos contra la abogada Grace Yoo que obtenía 27,78% de la votación. Hutt y Yoo avanzan a la elección general de noviembre.

Y finalmente en el distrito 14, sobresale como puntero,el concejal Kevin de León con 27.15% de los votos contra el 20.27% de los votos del asambleísta Miguel Santiago, en tanto la abogada socialista demócrata, Ysabel Jurado obtenía el 18.92%.

Así que aún era incierto quien se enfrentará contra De León, en noviembre si será Santiago o Jurado.

Quien se quedó en el camino con un cuarto lugar, fue la asambleísta demócrata Wendy Carrillo con un 15.94% de los votos.

“Desde el fondo de mi corazón estoy muy agradecido por todo su apoyo en la construcción de nuestra campaña que se ha centrado en el coraje, la compasión y la comunidad”, dijo Carrillo en un comunicado enviado al darse a conocer los resultados que no le eran favorables.

“Cualesquiera que sean los resultados, estoy muy inspirada por todos y cada uno de ustedes y por la energía que aportaron para luchar por un futuro mejor aquí en el Distrito 14 del Concejo Municipal de Los Ángeles”.

Junta de Supervisores

Por el distrito 4 de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles, la supervisora Janice Hahn obtenía el primer lugar con el 54.74%, lo que aseguraba no tener que ir a una segunda vuelta, si su porcentaje no desciende por debajo del 50%. En segundo lugar, se quedó el exsheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva con el 30.56% de los votos.

El distrito 4 comprende desde Torrance y la península de Palos Verdes hasta Long Beach y las llamadas Gateway Cities como Downey, Whittier y parte de Vernon.

Asamblea Estatal

Entre las contiendas más interesantes para la Asamblea estatal, destacan la del distrito 57 que comprende parte del centro y el sur centro de Los Ángeles, y el área de Florence Graham, en la que el demócrata Efrén Martínez ganaba con 35.94% mientras que la organizadora afroamericana, Sade Elhawary conseguía el 27.68%. Martínez y Elhawary competirán por el escaño en la Asamblea en noviembre.

Dicho distrito actualmente es representado por el asambleísta Reggie Jones-Sawyer, quien fracasó en su intento por ser concejal de Los Ángeles.

Otro distrito competido es el 52 representado por la asambleísta Wendy Carrillo, quien también falló en su intento por ir al Concejo de Los Ángeles.

Avanzaron a la segunda vuelta, los demócratas Jessica Caloza con el 29.64% de los votos; y Franky Carrillo con 19.82% de los votos. David Girón se quedó en el camino con el 11.69% de la votación.

El distrito 52 comprende el este de Los Ángeles y Boyle Heights, y noreste Los Ángeles.

El distrito 54 de la Asamblea es otro de los más disputados. Comprende East Hollywood, Boyle Heights, Montebello, Commerce y Vernon. Es representado en este momento por Miguel Santiago, quien a su vez compite por el distrito 14 del Concejo de Los Ángeles.

Se disputan el distrito 54, Mark González quien obtuvo el 45.11% de los votos contra el también demócrata John K Yi, que alcanzó 31.59% de la votación. Ambos avanzaron hacia la elección general.

Otro distrito que estaba causando preocupación es el 39 de Adelanto/Palmdale, representado por el asambleísta demócrata Juan Carrillo, quien obtenía el 51.3% de los votos, seguido muy de cerca por el republicano Paul Andre Marsch, quien llevaba 48.7% de la votación.

Junta del LAUSD

Pese a una demanda en contra por presuntamente encubrir a un colaborador de campaña que tocó inapropiadamente a un menor voluntaria electoral, Graciela Ortiz avanzó en la contienda por el distrito 5 de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles con 32.80% de los votos, mientras que Karla Griego obtuvo el 31.87%.

La proposición 1, una contienda cerrada

La única medida estatal en la boleta electoral de California, la proposición 1 se encontraba metida en una elección cerrada con el 50.2% a favor y el 49.8% en contra, cuando se habían contado la mitad de los votos.

La propuesta 1, impulsada por el gobernador Gavin Newsom para abordar la crisis de los desamparados en el estado, busca reasignar alrededor de $6.4 mil millones de dólares de impuestos para construir instalaciones de tratamiento de salud mental y viviendas para las personas sin hogar.