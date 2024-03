Fernando “Nene” Beltrán admite sin excusas que América fue muy superior en el Clásico de Clásicos

Con la autocrítica que se esperaba en estos momentos tan álgidos que vive Chivas después de la octagésima derrota en la edición 213 en partidos oficiales del Clásico de Clásicos contra el América 0-3 en la ida de los octavos de final de la Concachampions, el mediocampista del Guadalajara Fernando “Nene” Beltrán, salió a admitir sin excusas la derrota y vergüenza que representó perder con el cuadro americanista.

Beltrán en el diálogo que tuvo con el periodismo respecto al primero de los tres juegos contra el América que sostuvo este miércoles por la noche, reconoció que el equipo Guadalajara no estuvo a la altura de las circunstancias en su casa y que por esa razón las críticas contra ellos eran logicas y fundamentadas.

“La sensación es jodida, mucha bronca dentro de mí ahora, pero bueno… la verdad que la planeación del partido no fue tal cual como salió”, expuso el habilidoso volante ofensivo del Rebaño Sagrado.

Beltrán en su análisis de los detalles de la derrota con América también señaló que: “Hay mucha bronca dentro de lo que es el grupo. Lo único que tenemos que hacer es voltear a ver adentro, si estamos haciendo las cosas bien o mal como grupo”, precisó uno de los jugadores de mayor actividad en el esquema táctico del técnico Fernando Gago.

El mediocampista también dijo que: “Al final, las armas nos las está dando el cuerpo técnico para adentro del campo tomas las decisiones nosotros y creo que no estamos tomando las mejores decisiones. Esa es la realidad. No competimos, No estuvimos a la altura”, admitió el Nene con la suficiente autocrítica por una derrota de esta magnitud.

Fernando Beltrán tampoco culpó al técnico Fernando Gago por su planteamiento táctico tan inesperado contra América y que para muchos especialistas fue la causa de la derrota como fue el colocar a un inexperto jovencito Eduardo Torres en una posición donde nunca se acomodó y terminó siendo expulsado del juego.

“Creo que aquí todos ganamos, todos perdemos, sería muy fácil repartir culpas. Decir se perdió porque este jugador no estuvo a la altura, todos somos compañeros y el cuerpo técnico está para apoyarnos y nosotros a él”, concluyó Beltrán, quien 24 horas después del juego seguía con el coraje metido en la cabeza por el tropiezo con el América.

Fernando Beltrán en todo momento dio la cara por las Chivas contra el América como en esta jugada donde lucha por el balón con el ex tapatío “Chicote” Calderón.Foto:Etzel Espinosa/Imago7.

