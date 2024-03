Para el ex defensa de Chivas Joel Sánchez, se equivocan todos los que queman en leña verde al técnico Fernando Gago

En medio del bache en que ha caído Chivas con dos dolorosas derrotas ante Cruz Azul en la Liga MX y América en la Concachampions, en la cual acusan y señalan como culpable el técnico argentino Fernando Gago, el ex defensa de Chivas y América Joel Sánchez, cuestionó esas críticas al asegurar que todos los que queman en leña verde al estratega argentino, están equivocados.

En charla telefónica con La Opinión, el llamado “Tiburón” Sánchez, expuso que: “Si las cosas le hubieran salido a Chivas como se planeó, ahorita estarían diciendo que Gago es un genio, pero como pasó lo contrario están haciendo leña verde y eso no es justo”, destacó el zaguero tapatío que es uno de los que vivió esta rivalidad desde ambas trincheras.

¿Qué opinas de qué están acusando en redes sociales y en las mesas de discusión de los expertos al técnico argentino de Chivas Fernando Gago, como el culpable de la derrota?

Creo que lo más cómodo en este momento es quemar en leña verde al técnico Fernando Gago, creo que ahorita es el más cuestionado y debe ser una situación difícil, pero la responsabilidad no recae en el cien por ciento en él. Quiero ser muy claro en mi respuesta y creo que hay más responsables de lo que está pasando en Chivas. Sobre todo en la última semana donde recibieron seis goles y no metieron uno, al final no solo es el técnico.

¿Entonces s injusto quemar en leña verde a Fernando Gago?

Creo que sí, sería muy cómodo, sería muy fácil decir que se equivocó en el planteamiento, que se equivocó en la elección, puedes decirme mil cosas, pero al final los estelares, los artistas, los que ejecutan, creo que también tendrían que asumir un poquito de responsabilidad.

Y añadió que: ”Sobre todo por lo que representa el equipo en el impacto social. Si se dan cuenta el recibimiento que tuvieron en la ciudad de México para el juego contra Cruz Azul fue importante y antes del duelo contra América les llevaron serenata. Por eso, la gente se queda con un sinsabor, porque entregan demasiado y reciben muy poco.

¿Cómo hacerle para cambiar todo este sentimiento golpeado de los aficionados de Chivas?

Cuesta entender esta situación, sobre todo porque uno quisiera ver al equipo en otro escenario. Quizá está quedando corto en la expectativa. Ya van dos partidos importantes contra rivales que pueden ser protagonistas. Hablo de los últimos dos adversarios (Cruz Azul y América) y el equipo de Chivas no ha tenido mucha respuesta. No ha tenido mucho equilibrio y menos estabilidad emocional o sea, son muchas cosas, aunque ojalá se pueda revertir la situación, al grado de que ayude a dejar el noveno lugar en la Liga MX y regresar de la desventaja de tres goles en la Concachampios.

Tu opinión respecto a que Gago se equivocó al meter al jovencito Fernando Torres y que jugó con tres centrales en una línea de cinco, con lo que le restó poder al equipo en el ataque, aseguran que jugó con miedo, ¿eso que te dice?

Es muy fácil hablar de esto para mucha gente, porque si hubieran dado un partidazo estarían hablando más del buen accionar del jugador que del descubrimiento del técnico Gago. Ahorita se está hablando de qué los inventos de Gago provocaron esa derrota, de la expulsión de Torres y todo lo que trajo consigo. Pero nadie habla de quien ejecuta, hace buenos o malos entrenadores.

¿Qué te dicen los dos últimos resultados?

Creo que como todo aficionado de Chivas, te queda un mal sabor de boca, porque no era un partido solamente, la serie era de dos y me parece que quedó muy complicada la situación. Si bien es cierto que nada está escrito en el fútbol, hay un panorama complicado para Chivas.

¿Todo parece definido en la Concacachampions?

Sí, sobre todo por lo que juega América. Un triunfo muy contundente y veo muy complicado que Chivas pueda meter más de tres goles para remontar, pero veo más complicado que América no anote más goles.

Y terminó sentenciando que: “La verdad que en América tienen un equipo muy completo en todas sus líneas, pero esperemos que el duelo sea disputado y por lo menos se vea otro panorama de lo que vimos ayer por la noche”, finalizó.

Joel Sánchez, miembro del equipo campeón de Chivas en el torneo Invierno 1996 planteó en entrevista con esta casa editorial el complicado camino que tiene el Guadalajara contra el América en la Concachampions. Foto: Sandra Bautista/Imago7.

