Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de marzo de 2024

Piscis

Si ya una vez te fallaron y dañaron no te quejes, tu permitiste una segunda y tercera oportunidad; recuerda que las personas nunca cambian así que no trates de creer todo lo que te prometen y dicen porque al final terminarán defraudándote o dándote puro chocotronco. El destino te pondrá en tu camino dos personas, te confundirás un friego y no sabrás cual persona elegir, arroja una moneda al aire y cuando esta vaya en el aire por tu mente pasará de qué lado quieres que caiga esa moneda, esa es la persona correcta. Es probable que te llegue esa noticia que tanto haz anhelado y esperado. Una enfermedad podría desarrollarse debido a tus malos hábitos de alimentación y tu falta de ejercicio. Aguas con un pago atrasado, podrías meterte en problemas legales. No esperes que te busquen, si te interesa ve tras eso que tanto amas, si te rechaza al menos tendrás la certeza de que lo intentaste. Pon mucha atención a una amistad que andará muy pegada a ti, no tiene buenas intenciones. Si sientes necesidad de voltear a ver el pasado que sea solo para ver tu crecimiento y no para deprimirte o echarte en cara errores o cuestiones que no pudiste resolver. Todas esas cosas negativas que te venían dañando la existencia desde hace tiempo comenzarán a superarse y quedar en el pasado, empiezas una etapa de renovación en la cual el amor se manifestará en la persona en la que menos imaginas.

Acuario

Recuerda que la felicidad o el amor de tu vida no llegar ya realizado, necesitas construirlo con la persona que esté dispuesta a trabajar contigo en eso. No confíes en tu pareja tanto, siempre tiene que haber algo de desconfianza, últimamente te ha mentido en unas cuestiones lo ha hecho para no hacerte daño pero al final de cuentas ha habido mentiras que a la larga podrían afectarte. No te quejes porque tú has hecho lo mismo. Si buscas encontrarás, no andes dando atole con el dedo en las redes sociales, eres muy de prender la sopa y no comerla. Problemas con vecinos o vecinas alcahuetas. Ten cuidado con caídas, golpes, etc. Siempre fuerte y optimista a cada golpe que las personas te dan, esa es la clave pues te ha llevado a donde hoy estas ahora. Debes de ser más precavido o precavida con la información que sabes de otras personas pues comentarla puede traerte de bufadas por parte de amistades muy cercanas incluso de familiares. Vienen pérdidas materiales en puerta debido a descuidos, si tienes que arreglar algún trámite de firmas o papeles estos días se muestran excelentes para que todo se dé de la mejor manera. Si ya tienes una relación no dañes los buenos momentos con dudas o tonterías del pasado, si no has logrado perdonar una infidelidad o mentiras no tiene caso seguir ahí reprochándole a tu pareja la misma cantaleta cada que tienes oportunidad.

Capricornio

Muchas oportunidades de mejoras laborales en próximas fechas, te va llegar un dinerito extra en los próximos días que te va servir de mucho. Ten presente que no todas las personas que te siguen y están a tu lado son de confiar, no te dejes engañar. Te sentirás mejor que nunca estos días, hay una persona del pasado que regresará a tu vida, te va mover mucho el tapete y posiblemente lo que no pudo darse hace tiempo ahora resulte, trata de no compararlo o compararla con tu ultima pareja pues podrías caer en errores que te van a llevar a que la relación no funcione. Recuerda que tus metas son solo tuyas y nadie tiene derecho a opinar más que tu al menos que te estén dando pa el gasto. Vienen problemas gástricos y en los riñones, bájale al nivel de cafeína y refrescos porque te está jodiendo bien feo. Cuídate mucho de dos personas de piel aperlada están hablando mucho de ti a tus espaldas. En el trabajo vienen pleitos por envidias de compañeros, tu no tomes eso en cuenta dedícate solo a ser tu trabajo y ellos o ellas que hagan lo que les de su gana. Si tienes que pedir disculpas a tu pareja o una amistad hazlo en este día que se muestra perfecto para solucionar cualquier problema que haya surgido por algún mal entendido.

Sagitario

Ten cuidado con un accidente o golpe pues estarán a la orden del día. Te vas enterar de embarazo dentro de la familia, posiblemente alguna prima o familia podría resultar con su domingo siete. Un proyecto que tiene que ver con compra y venta te va venir perfecto a tu vida. Si tienes pareja los celos se harán presentes debido a una persona de piel blanca. No llores por quien se fue, al contrario agradécele a la vida que te quitara personas falsas de ti. No descuides tu salud pues podrías cometer grandes errores y caer en cama. Ya déjate de tonterías, las traiciones en tu vida se deben a tu mucha confianza porque te la han hecho una vez y sigues creyendo en esas personas. Si sientes necesidad de buscar a esa persona del pasado que te tiene triste o que no te ha dejado avanzar debido a que no se cerraron algunos ciclos hazlo ahora y no permitas que siga deteniendo tu camino, la única manera en que podrás avanzar y salir de los baches en que te has encontrado es perdonando y olvidando, eso sí no confíes tan pronto en las personas de lo contrario solo te llevarás decepciones, recuerda que la gente es muy perra y siempre buscará dañarte y obtener algo de los demás. Viene un evento en puerta en el cual te la pasarás de lo más genial sino tienes pareja hay oportunidad de encamarte con una amistad muy cercana, no te enamores pero eso sí disfruta el momento.

Escorpión

Casi siempre logras tus metas que te propones, eres de las personas que no da paso sin guarache y cuando te tumban te levantas, no sabes de límites y como enemigo no tienes piedad ni de ti mismo o misma. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde te diriges, podrías meterte en problemas si das opinión de temas que no te están pidiendo, algunas ocasiones das por hecho cosas que ni existen ni sabes a ciencia cierta sin son reales o no. Tu peor juez siempre serás tú, no trates de ser tan duro o dura contigo mismo. Posibilidades de viaje. Recibirás noticias de un amistad que tenías un friego de no ver. Recibirás una sorpresa que te va hacer sentir la gran garza envuelta en guevo, hay posibilidades de que tu situación mejore y esas personas o ser que has extrañado regrese a tu vida, recuerda que la vida está llena de oportunidades, pon las cartas en la mesa y si el amor que sientes es más grande que tu rencor date la oportunidad de volverlo a tener. Si han existido confusiones en tu relación despreocúpate porque estás por entrar en una etapa muy perra en la que el amor se manifestará de mil maneras, cuida y atiende más a tu pareja recuerda que lo que no tenga contigo lo buscará con otras personas.

Libra

Si tienes una relación ponte las pilas porque tienes competencia, le están tirando los canes a tu pareja y éste o esta no se muestra indiferente, recuerda que si lo mandas bien cenado o cenada no tiene por qué darle hambre en el camino. Ten mucho cuidado lo que sale de tu boca podrías meter en problemas a persona de tu familia. Chismes por parte de vecinos. Ten mucho cuidado con pensar cuestiones negativas pues podrías atraerlas hacia ti, te esperan grandes cambios en los cuales resultarás beneficiado. A veces te quejas de todo tu alrededor pero no haces nada por remediarlo, recibirás noticias de un ex pareja que regresa a incomodar tu existencia, no des pie a eso, manda bien lejos a esas personas, mientras más sigas respondiendo será el cuento de nunca acabar. Relación a distancia se irá fortaleciendo en la medida en que ambas partes participen en mantener viva esa llama y sentimientos. Debes aprender a mandar a la fregada a quien no quiera estar en tu vida, recuerda que las personas que debes de ser importantes para ti son esas que siempre están incondicionalmente ahí, no permitas que las mismas rutinas diarias te aburran tu vida, trata de cambiar lo que haces e ir buscando otras cosas que te hagan sentir mejor, muchas de tus depresiones se deben al aburrimiento y a la misma rutina de siempre.

Virgo

Todas esas cosas que pensaste de una persona y te negabas a creer te darás cuenta que resultarán ciertas, te va dolor mucho esa situación, no te desanimes ni te sientas mal, recuerda que nadie es indispensable en tu vida y todos pueden ser reemplazables. Aguas con una amistad que conociste hace no más de 6 meses, te va traicionar hablando mal de ti, por una parte te muestra la cara de tu mejor amig@ y por otra no te aguanta ni te puede ver en pintura, existe mucha envidia y rencores de su parte hacia ti. Te vienen oportunidades de crecimiento muy importantes, es importante que abras bien tus ojos pues en próximas fechas una persona de piel blanca llegará a tu vida y te ayudará a mejorar mucho económicamente. Te has sentido triste en estos días, quizás las cosas o los planes que tenías no te salieron como tu pensabas y eso en cierto grado te ha hecho sentir impotente y fracasado o fracasada; debes aprender que la vida de esto se trata, de momentos buenos y momentos malos, aquí el chiste o la cuestión es aprender a sobre llevar dichos momentos que nos dañan o nos hacen sentir una miseria, no permitas que las acciones de los demás te perjudiquen a ti, como diría la competencia: “tu mojarra enjabonada” que te valga mauser lo que hagan y si eso que hacen te afecta busca la mejor cara pa enfrentar las cosas y no dejes nada pa otro día, a darle con todo y levantarse que no naciste pa ser derrotado o derrotada.

Leo

En estos días sentirás ganas de tener ya algo estable pues estarás madurando mucho, trata de pensar bien qué es lo que quieres y hacia dónde te diriges. Bájale a tu mal humor, no te sirve de nada, llévate las cosas tranquilamente pues solo te amargas tú solo o sola. Cuando creas que ya no hay nada más que hacer te darás cuenta que es cuando el sol comenzará a brillar para ti. Ponte ya las pilas y centra tus energías en ir por eso que tanto amas, arriésgate a decir lo que sientes sin miedo a ser rechazado o rechazada o que las cosas no resulten, solo así te quitarás esa careta de la cara y podrás darte cuenta si vale la pena seguir ahí o mejor cerrar esa puerta y buscar mejores opciones. Cumplirás un sueño o meta que te habías propuesto desde hace un buen, eso se va deber a que le has taloneado mucho y no te has dejado caers ni vences, no juegues tanto a los novios o novias con una amistad porque vas a terminar bien enamorado o enamorada y ahorita el horno no está para bollos. Ponte las pilas con un amor que te anda echando los perros, no desaproveches esa oportunidad quizás no es el modelo que esperabas pero créeme que tiene más corazón y sentimiento que la bola de weyes y con las que te has acostado, digo…con las o los que has salido. En cuestiones de amor es necesario que te des un tiempo y disfrutes mas tu soltería, recuerda que no es necesario tener pareja para divertirse y ser feliz tu dale vuelo a la hilacha y aprovecha esta racha para poder probars de todo, aguas con amores a distancia en estos momentos no son los indicados.

Cancer

Si tu relación se está tornando aburrida ha sido porque ha caído en la monotonía y en la costumbre sino innovas se la va llevar la fregada, necesitas ponerte las pilas y cambiar las mismas rutinas de siempre. Cuídate de la monotonía en caso de tener pareja podría enfriar la relación. Te da mucho miedo que te traicionen y termines al final sufriendo, eres muy inseguro o insegura y vives con miedo a que te pongan el cuerno, sino estas dispuesto o dispuesta arriesgarte jamás lograrás consolidar nada. Es momento de abrirle las puertas al amor, estas por conocer a una persona que te va mostrar con hechos las palabras que te ha dicho, ya no tengas miedo a enamorarte o iniciar una relación, si te fue mal en el pasado no significa que esta vez te vaya ir de esa manera. Ten cuidado con cambios de humor podrías lastimar a tu pareja en caso de tener o a una amistad muy querida. No trates de manipular a las personas, déjalas que ellas tomen sus decisiones, da consejo si te lo piden, sino mejor quédate callado o callada o de lo contrario solo te vas a exponer a que te bufen o te suelten un fregazo. Chismes de vecinos o vecinas que te valga mauser sino te dan pa el gasto no tiene porque importarte sus comentarios.

Géminis

Te encontrarás en tu camino personas que querrán ponerte trabas y obstáculos para que no logres tus metas y objetivos pero si eres inteligente lograrás que no te afecten en tu círculo de armonía y paz. Tus sueños y anhelos se pierden muchas veces por tu falta de interés y trabajo constante, has tenido la oportunidad de cumplir muchas metas y salir siempre victorioso o victoriosa sin embargo le flojeas mucho o te desespera el no lograr las cosas pronto. Es probable que te sientas indispuesto o indispuesta en estos días, habrá situaciones del pasado que te seguirán agobiando y aunque digas que lo has superado en el fondo sabes que no es así. Se acercará una persona a ti con planes de encamarte, ponte bien buzo o buza y si te gusta tu date y que te valga madres lo que las demás personas digan o hagan, recuerda que a esta vida se viene a disfrutars tu date! Si tanto amas a esa persona y el orgullo los ha alejado o impedido seguir juntos es momento de mandarlo al carajo y acercase ya no pierdas tu tiempo en esas tonterías, o lo/la aceptas o de plano cortas de tajo eso pero no te quedes neutro o neutra. Necesitas medir más tus palabras pues andarás en modo perra y podrás lastimar a quien ni culpa tiene. Ya por el amor de Dios deja de comer tanto y haz un poco de ejercicio y dieta o de lo contrario se te va hacer bolas el engrudo, hay un embarazo en puerta puedes ser tu o alguien cercana a ti.

Tauro

Aléjate de relaciones prohibidas no vale la pena comer las sobras de otras personas. No pretendas buscar lejos lo que tienes cerca, a veces te atontas mucho y sueles mirar solo la parte externa de las personas olvidando que lo mejor que vas encontrar en ellas está en su interior. Te llegará la invitación para una salida o viaje exprés en próximas fechas. Ten presente que las oportunidades solo se presentarán una vez en tu vida, no temas a cambios y nuevas cosas, recuerda que es mejor arrepentirse de lo que se hace que quedarse con las ganas. En esta etapa todo marcha para que el amor florezca, te estás enamorando un friego de una persona que conociste o vas a conocer en estos días, será una relación duradera con lazos muy fuertes. Debes aprender que no puedes resolver la vida de todo el mundo, necesitas poner más atención en tus actos, metas y prioridades, eres muy de pensar en las demás personas antes de ver por ti. Tu familia siempre será la parte más importante de tu vida y un lazo con tu madre padre o herman@ se fortalecerá debido a un problema que lograrán resolver juntos. Estos días se muestran bien positivos para que soluciones tus problemas que hayas tenido con otras personas, todo se resolverá a tu favor, no pierdas más el tiempo y aprovecha esta etapa positiva para resolver esas cosas que te han quitado el sueño.

Aries

Si no te ha funcionado lo que has hecho para lograr ese proyecto que tienes en mente es momento de cambiar la estrategia para poder obtener resultados distintos. Has aprendido a ser muy fuerte en estas semanas pero esa misma fortaleza en estos días te hará caer en una tristeza por recordar personas que ya no están en tu vida. Cuida más la parte de tus sentimientos y no se los entregues a cualquiera. No te confundas, a veces sueles confundir mucho la necesidad de sexo con amor y al final terminas haciendo daño a la otra persona. Es probable que recibas una noticia nada grata de una persona que es muy importante para ti. La tristeza quizás regrese en estos días, si bien es cierto que ya habías superado esa parte del pasado que tanto te había lastimado también es cierto que tus sentimientos y corazón son tan grandes que no es fácil ocultarlos de la noche a la mañana. No trates de ayudar tanto a los demás, a veces las personas no quieren esa ayuda y solo logras perder tu energía, trata de invertir más tu tiempo en tus cosas, has ejercicio, busca la manera de verte mejor físicamente, necesitas distraerte un friego ya que esa será la única puerta para alejarte de pensamientos tontos que solo te van a dañar tu estado de ánimo.