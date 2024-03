Niño migrante inspira la creación de un mariachi en su secundaria en Santa Ana

Hace un año, recién llegado de Puebla, México a la Century High School de la ciudad de Santa Ana, Isay Rosas le compartió a su maestro de música que le gustaría tener un grupo de mariachi en la escuela.

Fue su perseverancia y su amor por la música lo que ayudaron a hacer realidad su sueño.

Sin embargo, hoy necesitan del apoyo de toda la comunidad para comprarse sus trajes de charro. Para donativos, visita la cuenta de GoFundMe: Raise money for Mariachi outfits (trajes de charro).

“Cuando le platiqué mi idea al profesor de música Roberto de Jesús Ontiveros me mandó a Godínez (Godínez Fundamental High School). Allá si tienen un mariachi de estudiantes, y me gustó. El profesor de la otra escuela vio que cantaba, que tenía talento, y me invitó a quedarme con ellos, pero yo quería hacer mi propio grupo”, dice Isay.

El profesor Roberto Ontiveros, maestro de música del Mariachi Real del Siglo.

Así que regresó a su escuela con el maestro Ontiveros, le insistió y lo convenció. En el año escolar 2022, nació el Mariachi Real del Siglo formado con estudiantes de la Century High School.

Isay relata que tenía 16 años cuando emigró de Zicatlán, su ciudad en Puebla, México a Santa Ana, California. Llegó acompañado de su padre y un tío. Se inscribió en el grado 10 de la Century High School. Ahora tiene 17 años, y cursa el grado 11.

Su amor por la música de mariachi lo trae desde niño.

“Los hermanos de mi papá son músicos. A mí me gustó la música y quise aprender. Sigo aprendiendo. Me encanta el mariachi”.

Isay cuenta que lo primero que aprendió a tocar fue la vihuela, después le llamó la atención el guitarrón, y toca además guitarra y canta.

Isay Rosas toca el guitarrón en El Mariachi Real del Siglo.

La creación del mariachi en la Century High School ha sido clave en el proceso de adaptación de Isay a la cultura estadounidense.

“Me ha ayudado bastante. Gracias a la música, tengo amigos. Me inspira a echarle más ganas a la escuela y a este proyecto. Me siento contento de ser parte del Mariachi, y mi papá me apoya mucho”, dice Isay, quien confía que cuando sea adulto le gustaría enfocarse en la música, pero como también le gustan muchos los animales, ha pensado en estudiar para veterinario.

Los estudiantes integrantes del Mariachi Real del Siglo son: Melody Pimentel, Sabrina Sanchez, Samuel Sanchez, Hillary Anaya, Rommel Valle, Isay Rosas, Ulises Almazan y Ever Carranza.

Roberto de Jesús Ontiveros del Departamento de Música del Santa Ana Unified School District y desde hace dos años maestro de música de la Century High School, dijo que comenzaron el mariachi con tres estudiantes el primer año, y ya para el segundo año, eran ocho.

“Isay ya tocaba algunos instrumentos y cantaba, y otro estudiante también sabe tocar, pero la mayoría de los estudiantes ha empezado desde cero a aprender”, dice.

Para el tema del mariachi, cuenta con el apoyo de David Vásquez, otro maestro de música.

“Los estudiantes están demasiado emocionados con el mariachi porque esta música los conecta con sus raíces y las canciones de sus padres y abuelos. El 99% de los alumnos de la Century High School son latinos. Solo un muchacho del mariachi es de Nicaragua, y tenemos tres mujeres”.

Hillary Anaya también canta en el Mariachi Real del Siglo.

El profesor platica que se reúnen tres veces a la semana a ensayar.

“Nadie los obliga; es voluntaria su participación. Estos muchachos tienen mucha voluntad”.

Y platica que le pusieron Real del Siglo al mariachi en honor al nombre de la Escuela Century High School, ya que century en español quiere decir siglo.

El profesor Ontiveros dice que el único problema que han enfrentado es que no hay suficiente dinero para los trajes de charros, lo que les permitiera lucir más en sus presentaciones musicales.

Por el momento, ya han tenido al menos unas cinco presentaciones; y los integrantes acuden vestidos con pantalón negro, camisa blanca y solo un moño de mariachi, porque no hay presupuesto para más.

Los estudiantes que integran el Mariachi Real del Siglo necesitan de tus donativos.

Eso llevó a Damián Guillén a abrir una página en el sitio GoFundMe para recaudar fondos y comprar a los estudiantes sus trajes de charro.

“Cada traje de charro cuesta $880 en una tienda de la ciudad de Paramount, y como la mayoría de los estudiantes que integran el mariachi son recién llegados al país, necesitamos apoyarlos porque la banda les da un sentido de pertenencia e inclusividad, y les daría más confianza en sus presentaciones”.

Damián, un egresado de la Century High School en 1992, quien comenzó a trabajar como guardia de seguridad de su propia escuela en 1999, dice que el plantel se encuentra enclavado en el sureste de Santa Ana, una zona pobre conocida como “La Mini”.

“Los estudiantes no tienen muchos recursos. Viven en departamentos donde habitan tres o cuatro familias. Reciben loches gratis en la escuela. ¡Necesitamos apoyarlos!”.

Los miembros del Mariachi Real del Siglo se encuentran muy motivados.

Por esa razón, dice que como egresado de la Century High School, le nació del corazón abrir una cuenta en GoFundMe para solicitar donativos para los muchachos mariachis.

“Ahora son ocho, pero queremos que sea un grupo de 15 y comprar trajes para 15”, dice.

Jóvenes integrantes del Mariachi Real del Siglo.

Los muchachos ensayan después de clases, y tienen entre 14 y 17 años.

“Si no los ayudamos nosotros, quién más puede hacerlo. Ellos se sienten muy motivados, y con sus trajes de charro se van a sentir aún más animado”, dice Damián, quien se identifica con los estudiantes, ya que sus padres son inmigrantes mexicanos de La Piedad, Michoacán, y él ya nació en California.

Además de todo, tanto él como el profesor Ontiveros, dicen que la música ayuda a los muchachos a mantenerse alejados de las drogas y las pandillas.