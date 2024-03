Una revisión del Pentágono no halló evidencia de de visitas ni de objetos extraterrestres

Un nuevo informe del Pentágono ordenado por el Congreso no encontró evidencia de que el gobierno estuviera encubriendo el conocimiento de tecnología extraterrestre y dijo que no había evidencia de que algún objeto volador no identificado (OVNI) estuviera en la superficie del planeta ni de que los avistamientos reportados representaron visitas extraterrestres a la Tierra.

El documento de 63 páginas es la refutación más amplia que el Pentágono ha emitido en los últimos años para contrarrestar las afirmaciones de que tiene información sobre visitas o tecnología extraterrestres.

El documento fue elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, en inglés), creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos en 2022, informó el Departamento de Defensa en un comunicado.

“La AARO no encontró evidencia de que ninguna investigación del gobierno de Estados Unidos y de académicos haya confirmado el avistamiento de un ovni de tecnología extraterrestre”, concluye el informe.

La oficina sostiene que los avistamientos de objetos voladores no identificados son en realidad “fenómenos ordinarios” que resultan “identificados de manera errónea”.

La AARO destaca además que todas las investigaciones llevadas a cabo hasta la fecha por gobiernos extranjeros han llegado a la misma conclusión.

Para elaborar el informe, los investigadores tuvieron “pleno acceso” a todos los programas sensibles del gobierno estadounidense, como los del Departamento de Defensa, del Ejército y de los servicios de inteligencia.

Según el documento, Estados Unidos ha investigado desde 1945 los avistamientos de ovnis para determinar si suponen un riesgo para la aviación, si son tecnología de un país extranjero o si se trata de extraterrestres.

Los investigadores detallan que la gran cantidad de contenido sobre alienígenas en la cultura popular ha generado la “percepción” en una parte de la población de que el gobierno está conspirando desde la década de 1940 para esconder al público la existencia de extraterrestres.

“La AARO reconoce que muchas personas creen sinceramente en estas versiones, basándose en sus percepciones, las experiencias de otras personas en las que confían o medios de comunicación que consideran fiables”, relata el documento.

El año pasado David Grusch, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, afirmó ante el Congreso que las autoridades están en posesión tanto de naves de origen extraterrestre como de los restos de sus ocupantes.

