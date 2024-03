California ofrece entrenamiento gratis en línea para cuidadores de adultos mayores

Los cuidadores y trabajadores de cuidado de salud domiciliaria, predominantemente personas de color y mujeres desempeñan un papel fundamental como columna vertebral del sistema de atención médica de California, y cada vez será mayor ante el vertiginoso crecimiento de nuestra población envejeciente.

Por ello es importante que quienes trabajan como cuidadores pagados o no pagados, reciban la capacitación necesaria no solo para estar mejor preparados sino porque además les puede abrir las puertas para otras carreras profesionales relacionadas con la salud.

Durante la videoconferencia “El Tiempo se acaba: Entrenamiento gratuito en línea para trabajadores de la salud y cuidadores en el hogar”, organizada por Ethnic Media Services, el Departamento para la Vejez de California dio a conocer que ofrecen capacitación en línea completa y gratuita tanto para cuidadores remuneradas como no remunerados con el objetivo de dotarlos de habilidades valiosas y allanar el camino para nuevas posibilidades profesionales.

La capacitación de CalGrows está disponible solo hasta el 30 de agosto; los cuidadores pueden inscribirse en el programa en línea en calgrows.org, por teléfono al (888) 991-7234 o por correo electrónico a help@calgrows.org.

Los cuidadores remunerados elegibles se beneficiarán significativamente, con el potencial de ganar hasta $6,000 en salarios al completar exitosamente el curso de capacitación.

Renita Polk, a cargo de la implementación de Cal Grows en el Departamento de la Vejez, dijo que el tema del cuidado es muy importante porque la población de California está envejeciendo y el número de californianos de más de 60 años, se proyecta que alcance los 10.8 millones para el 2031.

“Un cuarto de los residentes del estado requerirán varios niveles de cuidado. Cumplir con las necesidades de nuestra población envejeciente demanda una fuerza de trabajo de cuidadores bien preparados”.

Sin embargo, mencionó que California enfrenta una escasez de hasta 3.2 millones de cuidadores pagados y de trabajadores de la salud, por lo que es críticamente importante que apoyemos estas carreras.

“El Departamento de la Vejez es el portal para cientos de programas destinados a mejorar las vidas de la población adulta incluyendo Cal Grows que proporciona entrenamiento en línea amplio y gratis para los cuidadores remunerados y no pagados”.

Precisó que los cursos que ofrecen están en nueve diferentes idiomas como el inglés, español, armenio, cantonés, coreano, mandarín, tagalo, ruso y vietnamita para ayudar a satisfacer las necesidades de la diversa población de California.

“Desde sus inicios, Cal Grows ha logrado que los cuidadores adquieran habilidades y conocimientos valiosos para servir mejor a la población que envejece de California. Más de 6,000 cuidadores han participado en el programa. Y esto está creando una red cada vez mayor para garantizar un sistema de apoyo más sólido para las personas mayores en todo el estado y se han otorgado más de $2 millones en incentivos”.

Los cursos brindados abarcan una variedad de temas como la enfermedad del Alzheimer, la demencia, la diversidad cultural, seguridad alimentaria, control de infecciones, y muchos más.

Vidas más largas

La doctora VJ Periyakoil, directora del Stanford AGE Research Center y directora de Entrenamiento y Educación del Cuidado Paliativo en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, dijo que a medida que la medicina es más exitosa, la gente vive más.

“A partir de los 60 años, es probable que vayamos a vivir con una o más enfermedades crónicas por muchos años con el apoyo de un equipo de cuidado de salud, amigos y familia, y que la muerte llegue a causa de tener varios de estos males al mismo tiempo”.

Pero nos encontramos con que hay una enorme falta de cuidadores mientras hay un creciente número de estadounidenses envejeciendo con enfermedades crónicas.

“Esto significa que si tú y yo vivimos lo suficiente, vamos a necesitar algún tipo de ayuda con las actividades de la vida diaria”.

Reveló que datos de 2021, descubrieron que hay 38 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos y que el costo de la atención que brindan se estima en 600 mil millones.

Entrenamiento a migrantes

Anni Chung, presidenta del Self-Help for the Elderly, una organización que proporciona una amplia variedad de servicios de salud, educativos, social y recreativos para más de 40,000 adultos al año, dijo que dar entrenamiento a los trabajadores inmigrantes ha sido una de sus prioridades principales desde que se establecieron en 1966.

Hizo ver que los cuidadores de paga son una parte importante de la comunidad, por eso parte de su misión es entrenar a los profesionales de cuidado de salud para que sean amorosos, pacientes y serios con un paciente que algunas veces no habla inglés, y puede tener dificultades para comunicar lo que necesita.

“Nuestro entrenamiento dura 120 horas, y después tienen que pasar un examen para recibir una licencia del estado de California que les permite practicar como asistente de cuidado en el hogar en cualquier parte del estado”.

Dijo que han entrenado entre 4,000 y 5,000 cuidadores de salud en el hogar con licencia, y cuando obtienen mayor experiencia usualmente estudian para certificarse como asistentes de enfermeras y comienzan a trabajar en asilos, instalaciones médicas o aún en hospitales.

“Nosotros no cobramos nada”.

La experiencia de los cuidadores

Mei Gou dijo que en 2005, tras llegar a Estados Unidos comenzó a trabajar como cuidadora del hogar el mismo año.

“Un amigo me introdujo al programa de entrenamiento de autocuidado para los adultos mayores. Rápidamente me di cuenta que sería un punto de inflexión en mi carrera. Me gradué en 2008 y obtuve mi licencia. Esto no solo fortaleció mi confianza sino que me hizo más competitiva en el mercado laboral”.

Agregó que Self Help for the Elderly ayuda a los buscadores de empleo monolingües que no hablan inglés.

“Para los inmigrantes como yo, las barreras del idioma suponen un desafío importante. Self Help for the Elderly no sólo brinda formación profesional sino que también es un puente de comunicación y aprendizaje, permitiéndonos volar en esta sociedad multicultural de Estados Unidos.

“A través de estas capacitaciones, no sólo desarrollamos plenamente nuestras habilidades profesionales, sino que, lo que es más importante, aprendemos a integrarnos en esta sociedad”.

Joe Rodríguez un exreportero y exeditor del periódico San Jose Mercury News, se hace cargo de su hermana, luego de que ella fue la cuidadora de sus padres hasta que murieron, más tarde se lastimó el tobillo y ahora camina con trabajos.

“No puede bañarse por ella misma, no puede cocinar, necesita ayuda para salir de la casa y algunas veces dentro. Yo soy soltero. Ella no tiene hijos. Vamos a vivir por mucho tiempo juntos, y no pienso que tengo las capacidades para ayudarla. Así que estoy contento de saber de Cal Grows y me voy a inscribir a sus cursos, lo más pronto que pueda”.

Recordó que hace 20 años, escribió una columna acerca de la experiencia de su hermana para cuidar a sus padres y cómo ella necesitaba un descanso.

“Nunca recibí tantos correos de odio de los lectores como con esa columna. El sentimiento era que no esperara que los contribuyentes pagaran por las vacaciones de mi hermana, y que era mi deber y el de la familia cuidar de los padres, familiares y no esperar un centavo”.