Desaparece famoso periodista en Jalisco tras salir de su programa de radio

Las agresiones contra periodistas en México siguen siendo uno de los problemas más graves que enfrenta el país, pues los comunicadores constantemente se enfrentan a amenazas de muerte, desapariciones y, en el peor de los casos, son ejecutados debido a su profesión.

El caso más reciente es la desaparición de Jaime Barrera Rodríguez, conductor de radio y televisión en el estado de Jalisco, del que no se sabe nada desde la tarde del lunes, según denunció su propia hija.

En un principio, la joven recurrió a las redes sociales para reportar el hecho. “Está desaparecido, necesito por favor que nos ayuden a encontrarlo. Ayúdenos a llegar hasta él por favor, les pido que difundan”, escribió.

Horas más tarde, su compañera en la conducción del noticiero de N+ en Guadalajara, Trini Rodríguez, informó sobre la desaparición señalando que Jaime Barrera no se presentó a laborar.

En tanto, otros comunicadores cercanos indican que la última vez que se le vio fue al salir de su programa radiofónico del mediodía en la cadena Mega Radio.

Una vez que se presentó la denuncia, la Fiscalía del Estado confirmó que ya tuvo contacto con la familia del periodista para llevar a cabo las investigaciones, mientras que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, también se pronunció en redes sociales.

“Hace unos momentos me informaron que el periodista Jaime Barrera no había ido a su noticiero y que desde el mediodía su familia no lo localizaba. A partir de esa información estamos atentos y concentrados en dar con su paradero. Personalmente, estoy atendiendo el tema y todas las corporaciones están coordinadas para encontrarlo”, indicó el mandatario estatal.

¿Quién es Jaime Barrera?

Reconocido ampliamente en Jalisco, Jaime Barrera comenzó a trabajar como reportero desde que era estudiante de Ciencias de la Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

A lo largo de casi 30 años ha laborado en estaciones de radio, medios impresos y televisión. También es columnista en un diario local y fue director editorial de Milenio Jalisco.

Dedicado al periodismo de investigación y análisis, realizaba entrevistas a políticos y las difundía en su canal en la plataforma YouTube bajo el nombre #SinBarrerasConBarrera.

