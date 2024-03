El senador John Fetterman señala como algo obligatorio expulsar a Bob Menéndez del Congreso

El hecho de que el abogado Robert Menéndez continúe siendo senador a pesar de las acusaciones por presuntamente haber recibido sobornos para favorecer a empresarios egipcios e incluso a gobiernos extranjeros, valiéndose de su posición en el gobierno, provoca indignación en John Fetterman, demócrata por Pensilvania.

En la actualidad, el demócrata de raíces cubanas y su segunda esposa, Nadine Arslanian, están acusados de soborno y corrupción, todo ello a partir de una investigación realizada por las autoridades federales, la cual llevó al descubrimiento de cerca de $500,000 dólares en efectivo y lingotes de oro escondidos en su casa de Englewood Cliffs, Nueva Jersey.

Sin embargo, después salieron a flote algunos costosos obsequios que presuntamente recibió la familia Menéndez en agradecimiento a los favores que el político de 70 años les hacía tanto a empresarios como a los gobiernos de Egipto y Qatar aprovechando su influencia en el gobierno.

A pesar de ello, el expresidente del Comité de Relaciones Exteriores en todo momento a negado todos los señalamientos en su contra afirmando ser presa de una persecución política por tener raíces latinas.

De hecho, este lunes, Menéndez incluso se declaró como no culpable ante el Tribunal Federal de Manhattan de los cargos de soborno y obstrucción de la justicia.

(Bob Menéndez continúa negando los 18 cargos penales que las autoridades le han fincado en su contra derivados de una investigación ligada a presuntos sobornos que habrían recibido él y su esposa. (Crédito: José Luis Magana / AP)

Dicho posicionamiento provocó indignación en John Fetterman, demócrata por Pensilvania, quien durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN reconoció todavía no entender cuál es la razón que les impide a sus compañeros de partido expulsar al político neoyorquino.

“Ha quedado claro que mis colegas quieren mantenerlo cerca. No sé qué dice que les parece bien tener un sórdido en el Senado. Desconozco por qué alguien querría reunirse con ese sórdido”, señaló.

Bajo la perspectiva del demócrata de Pensilvania, a la par del juicio que le espera a Menéndez a partir del 6 de mayo con 18 cargos en su contra, en el Senado deben expulsarlo a la brevedad.

“Él necesita irse. He sido muy claro al respecto. Deberíamos haberlo expulsado. No sé por qué no lo hemos expulsado, y espero que eventualmente lo hagamos”, subrayó.

Cabe señalar que, en enero de 2006, Robert Menéndez fue designado por el entonces senador Jon Corzine para ocupar su lugar y desde entonces se ha mantenido vigente.

