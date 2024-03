Bell Gardens aprueban resolución que demanda alto al fuego en Gaza

Inspirados por ciudades como Cudahy y Montebello, los concejales de Bell Gardens aprobaron de manera unánime una resolución que llama a hacer un alto al fuego permanente en Gaza para salvar vidas.

Fue el vicealcalde de Bell Gardens, Marco Barcena, un inmigrante de Guadalajara, México quien impulsó la medida, que fue aprobada a favor por los cinco concejales que forman parte del Concejo de Bell Gardens, una pequeña ciudad en el sureste del condado de Los Ángeles, habitada mayormente por latinos.

“Esta resolución la propusimos ante la urgente necesidad de parar la pérdidas humanas, ya que suman más de 30,000 las muertes en Gaza causadas por el ejército de Israel”, dijo el vicealcalde Barcena.

“Estamos ante una crisis humanitaria que es investigada como un posible genocidio”.

Comentó que debido a que el conflicto Israel-Gaza es muy controversial, no sabía que esperar el día de las votaciones, y cómo sería el voto de sus compañeros.

“La gente no está enterada o no sabe la realidad de esta injusticia. No es fácil obtener los votos. Pero la tecnología ha hecho posible que cada vez haya más conciencia sobre las muertes de mujeres y niños en Gaza”.

Dijo que está orgulloso de haber jugado un papel en el desarrollo y aprobación de la resolución del cese al fuego, pero dijo que no lo hizo solo.

“Rida Hamida, fundadora de Unidad Musulmana Latina también lideró esta causa, junto con el apoyo de docenas de residentes, familias, voluntarios, activistas y organizadores que ayudaron a asegurar el apoyo para esta resolución asistiendo a la reunión del consejo y enviando comentarios públicos”.

Añadió que la resolución es un testimonio de la resiliencia y la compasión de la comunidad que se unió por la paz y la unidad.

“El mensaje es muy simple, queremos que paren de matar a otros seres humanos y que prive el diálogo para resolver este conflicto”.

El conflicto Israel-Gaza inició después de que el grupo terroristas Hamas atacó por sorpresa a Israel el 7 octubre pasado, y mató a 1,200 personas y se llevó a cientos de rehenes, muchos de los cuales permanecen secuestrados.

Como respuesta se desató la guerra. De acuerdo a la página web de las Naciones Unidas, hasta la fecha, más de 31,184 palestinos han muerto y 72,889 han resultado heridos, según las autoridades sanitarias locales.

Mientras tanto hasta el 12 de marzo, 247 soldados israelíes habían muerto en Gaza y 1, 475 habían resultado heridos desde el inicio de la operación terrestre, según muestran datos del ejército israelí.

En California, Richmond fue la primera ciudad en Estados Unidos que aprobó en octubre pasado una resolución pidiendo un alto al fuego.

En noviembre, el Concejo de la ciudad de Cudahy en el sureste de Los Ángeles, aprobó una resolución en apoyo al pueblo palestino de Gaza y a la moción de la congresista Cori Bush que pide una inmediata desescalada y alto el fuego en Israel y la Palestina ocupada.

La resolución fue aprobada por tres votos a favor, un concejal se abstuvo y otro estuvo ausente.

En enero, los supervisores de San Francisco aprobaron una resolución que llama por una ampliación del cese al fuego y condenan tanto a Hamas como al gobierno Israeli.

Urgieron además a la administración Biden a presionar por la liberación de los secuestrados por Hamas en el sorpresivo ataque del 7 de octubre y, la entrega de ayuda humanitaria para la población civil desplazada en Gaza.

El 24 de enero, el Concejo de Montebello aprobó de manera unánime una resolución que apoya el cese al fuego de inmediato en Gaza.

La medida fue presentada por el concejal David Torres.

“La resolución de Montebello esta noche es para indicar a nuestro estado y a los representantes del Congreso que cuentan con el apoyo de Montebello para buscar el fin de los combates en Gaza”, dijo el concejal Torres al aprobarse la acción.

Otras ciudades que han aprobado estas medidas en el sur de California son Long Beach y Pomona.