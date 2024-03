Lanzan programa en California para ayudar con el enganche a compradores de casa por primera vez

Ser propietario de una casa cada día se vuelve un sueño imposible para muchas familias trabajadoras en California, aún para aquellas con ingresos moderados. La falta de dinero para dar el enganche impide en muchos casos, el sueño de tener un hogar propio.

La California Housing Finance Agency (CaldHFA) en español la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California ha lanzado un programa para que las familias puedan por fin hacerse de su propia vivienda.

Durante la conferencia: “Cada familia merece la oportunidad de crear riqueza generacional, pero ¿cómo?”, organizada por Ethnic Media Services, expertos en el programa California Dream for All compartieron cómo hacer para que los primeros compradores adquieran una casa.

Eric Johnson, vocero de la División de Comunicaciones y Mercadeo de la Housing Finance Agency, dijo que hay mucha gente en California que tiene buenos ingresos, buenos empleos y crédito, pero no han podido ahorrar para un enganche.

Señaló que tampoco tienen el beneficio de la riqueza intergeneracional, o que sus padres o abuelos les pasen una casa.

“Muchos miembros de las comunidades afroamericanas, asiaticoamericanos, latinos y nativos no han tenido esa ventaja”.

Dijo que este programa impulsará esa riqueza generacional energética que realmente puede brindarles ser propietario de una casa.

“El programa le otorga un préstamo de hasta el 20% del precio de compra, o $150,000, lo que sea menor. Y lo que eso significa es que si compra una casa por, digamos, $600,000, le conseguiremos un préstamo de hasta $120,000”.

Explicó que eso significa que se reducirá la cantidad de su primera hipoteca, lo cual es la suma que se paga cada mes.

“Por tanto, mencionó que el precio se reducirá de 600,000 a 480,000. Esto hará que no tengan que pagar un seguro hipotecario por su préstamo, lo que puede agregar una cantidad bastante considerable al pago de su hipoteca cada mes”.

Lo que va a pasar es que deben devolver ese 20% cuando vendan o refinancien la casa.

Johnson pidió revisar la página: https://www.calhfa.ca.gov/dream/ para encontrar todos los detalles y cómo trabaja el programa.

“Este programa está diseñado para llegar realmente a un futuro muy lejano y mantener este alquiler y esta financiación con este capital inicial”.

Los requisitos

El portavoz dijo que para recibir este préstamo, las personas deben ser compradores por primera vez, lo que significa que no pueden haber ocupado su primera casa en los últimos tres años.

“Por lo menos una persona en el préstamo tiene que ser residente de California ahora mismo”.

Enfatizó que un comprador de primera generación es alguien que no ha sido propietario de su primera casa en los últimos siete años y cuyos padres no posean una casa en la actualidad; o que no hayan sido propietarios al momento de su muerte.

“También pueden ser parte de este programa, si alguna vez estuvieron en el sistema de cuidado de hogar”.

Reveló que hay límites en los ingresos para beneficiarse de este programa.

“Por ejemplo en Los Ángeles, el límite es de $150,000, en San Diego, $85,000 y en el condado de Alameda, $234,000”.

Precisó que se trata de un préstamo para compradores de casa de moderados a bajos ingresos.

“Lo que vamos a hacer es que haremos una lotería en la primera ronda de financiamiento. Al principio, los entregamos a quienes llegaban primero, lo cual era necesariamente una manera inequitativa de distribuir el dinero. Para esta ronda, vamos a tener una lotería entre el 23 de abril y el 29 de abril”.

Dijo que quieren que la gente tenga el tiempo suficiente para contactar a uno de los prestamistas aprobados, y el comprador tenga su carta de aprobación y puede ponerla junto con otros documentos en su página web para entrar a la lotería.

“Lo que sucede es que una vez que tengamos todas las aplicaciones, sacaremos nombres al azar. La lotería será 100% digital, y se le notificará a la gente seleccionadora que recibirá su voucher o vale”.

Enseguida, pueden usar ese vale con uno de sus prestamistas aprobados y tienen 90 días para encontrar una casa y usar los $150,000 para el programa.

“Hay tiempo para preparar su solicitud. Aún queda mes y medio. Y mientras lo envíes entre el 3 de abril y el 29 de abril, tendrás exactamente las mismas posibilidades de ser seleccionado”.

Dijo que no hay límite de edad para aplicar, solo que tengan un ingreso.

Una oportunidad para tener casa propia

Maeve Elise Brown, directora ejecutivo y fundadora de la organización Housing and Economic Rights Advocates (HERA), dijo que este programa le da a la gente la oportunidad de adquirir un préstamo estatal, ya que es un verdadero desafío comprar casa en momentos en que el precio promedio es de $756,000.

“El año pasado, cerca del 46% de los afroamericanos eran propietarios a nivel nacional comparado el 74.4% para los residentes caucasicos; y otro dato indica que este grupo pudo acceder a $10,000 de sus padres para invertir en comprar casa”.

Mencionó que otro factor en contra es que la gran cantidad de deuda que tienen la gente de color y las mujeres impacta la habilidad de comprar una casa y hacer los pagos.

“Una herramienta como la que ofrece California me resulta muy emocionante para poder adquirir la casa familiar y luego conservarla”.

Afirmó que sus servicios son gratuitos para cualquier persona.

“Trabajamos en las deudas de los hogares y los problemas de crédito para que reactiven su crédito en preparación para buscar vivienda, sin ningún pago inicial”.

Factores en contra

Ria Cotton-Landry, agente inmobiliario, propietaria de Ria Cotton Realty y presidenta de la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces, dijo que las tasas de propietarios de vivienda están disminuyendo.

“El crédito es un factor en contra porque la calificación crediticia de los afroamericanos a nivel nacional es por alrededor de 695, y si vemos que el programa California Dream for All, pide 680 o 700 puntos, entonces tenemos trabajo por hacer para preparar el crédito de los compradores y trabajar con los prestamistas”.