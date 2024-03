Karla Souza se convierte en mamá por tercera vez y publica las primeras fotos de su bebé

La actriz mexicana Karla Souza, de 38 años, está que no cabe de la emoción , pues acaba de dar a luz a su tercer hijo tras una labor de parto que se extendió, tal y como ella misma lo dio a conocer, por 33 horas.

Por medio de unas imágenes, que compartió en su cuenta de Instagram, fue que la actriz nos permitió ser testigos de la llegada de Giulia, una bebé a la que ella y su esposo, Marshall Trenkmann, recibieron con muchísimo amor.

“Después de un maratón de 33 horas de trabajo de parto, que se detuvo y comenzó más veces que una producción de cine durante Covid, les anunciamos la llegada de nuestra preciosa hija, Giulia! 33 horas sin epidural y sin doctora, mi hija llegó al caos de la vida tal y como ella lo quiso”, se lee en un fragmento del texto que originalmente escribió en inglés, pero que posteriormente tradujo al español.

Además de hablar de su labor de parto, la reconocida actriz también se dio tiempo para reconocer a quienes lo hicieron posible, como su doctora Shamsah; su doula Talitha; así como su amado esposo.

“Un gran agradecimiento a mi increíble doctora, Shamsah, que no solo ha sido un ángel guardián para mi vagina , sino que también me ha guiado a través de tres embarazos con paciencia y humor. ¡Eres mi heroína! Un agradecimiento especial a mi doula, Talitha, la verdadera directora de Orchestra, que aseguró que nuestro trayecto estuviera lleno de fuerza, valentía y con las playlists más poderosas que me ayudaron hasta la recta final. ¡Sin ti, Talitha, seguiríamos en pleno labor de parto!”, se lee en las palabras que tuvo para ellas.

Mientras que las palabras que dedicó a su esposo se fueron más por el lado de su fortaleza y el gran apoyo que le brindó durante el casi día y medio que estuvo en labor de paro.



“Por último, mi roca, mi esposo, Marshall, que estuvo a mi lado durante esas interminables 33 horas, brindando un apoyo inquebrantable y sosteniendo mi pierna – esta vez, con aún más entusiasmo. Bebécito mira lo que Dios nos ha dado! ‘Maravillosas son tus obras’  Estamos más que bendecidos y rebosantes de amor. ¡Bienvenida al mundo, Giulia! ”, se lee en el resto de su mensaje.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos su publicación se llenó de corazones rojos y de cualquier comentarios de felicitación por parte de sus fans, quienes en ningún momento dejaron de estar al tanto de ‘Ranita’, el nombre con el que la actriz se refería a la nueva integrante de la familia cuando estaba en su vientre.

