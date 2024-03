Dan cadena perpetua a hombre que asesinó a mujer hispana en Virginia tras confundirla con su exnovia

Un hombre de Virginia fue sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas por matar a una mujer que, según las autoridades, había confundido con una exnovia, por lo que la apuñaló repetidamente y le prendió fuego en un apartamento del condado de Fairfax.

Richard Montano, de 48 años, fue declarado culpable en octubre de asesinato en primer grado e incendio provocado por el crimen de Silvia Vaca Abacay, de 40 años, registrado el 10 de agosto de 2022.

La policía dijo que la mujer se había estado quedando temporalmente con la exnovia de Montano, Fátima Via Rojas, en un apartamento en el área de Seven Corners de Falls Church.

Los fiscales dijeron que Montano fue al departamento de Via Rojas, en el número 2900 de Willston Place, con la intención de matarla a ella, no a Vaca Abacay. Los dos tuvieron una relación volátil y abusiva durante unos ocho años antes de que Via Rojas rompiera definitivamente con él un mes antes del ataque.

Después de la ruptura en julio de 2022, ella le envió un mensaje de texto para que la dejara en paz. Dos días después Vaca Abacay se mudó con ella, según testificó Via Rojas durante el juicio.

“Me siento culpable. Una parte de mí se siente culpable porque él vino por mí, no por ella, y ella tiene que pagar por algo que se supone que me va a pasar a mí”, lamentó.

Vaca Abacay era madre de un hijo y una hija, que viven en Bolivia, país del que salió 6 años antes en busca del sueño americano.

Defensa asegura que Montano no es “completamente malvado”

El video de seguridad reproducido durante el juicio mostró a un hombre entrando y saliendo del apartamento de Via Rojas siete veces en las semanas previas al asesinato.

El 10 de agosto, un vecino escuchó gritos y golpes en el apartamento de Via Rojas y llamó al 911. Los socorristas llegaron en cuestión de minutos y encontraron el apartamento en llamas, según las autoridades. Los investigadores descubrieron el cuerpo quemado de Vaca Abacay en una habitación carbonizada y salpicada de sangre, dijeron los fiscales.

“En algún momento, tuvo que haberse dado cuenta de que tenía a la persona equivocada”, dijo la fiscal Kaitlin Morgan al juez. “Y, aun así, siguió adelante”, agregó.

El fiscal Steve Descano dijo que el asesinato de Vaca Abacay fue una muerte innecesaria y sin sentido. “El nivel extremo de violencia y total desprecio por la vida humana demostrado por Richard Montano es de un nivel rara vez visto en el condado de Fairfax”, señaló.

Por su parte, la abogada defensora, Mandy Petrocelli, dijo que Montano no es “completamente malvado”, refiriéndose a cartas escritas al tribunal por sus seres queridos.

Además, le pidió al juez principal Penney Azcárate, que le diera una sentencia dentro de los lineamientos, argumentando que esta debería “poner en contexto sus peores días” con otros aspectos de su vida.

Azcárate dijo que los hechos agravados del caso muestran “contundentes pruebas de culpabilidad”. Estuvo de acuerdo con Petrocelli en que la sentencia de un acusado no debería basarse en los peores días de una persona, pero dijo que no podía ignorar el impacto de sus decisiones.

“Los peores momentos se pesan según la gravedad de esos momentos… En tus peores momentos mataste a una hija, a una madre y a una amiga”, comentó.

A través de un intérprete Montano declaró ante el tribunal, “A todos los que me señalan con el dedo, quiero decirles que mi conciencia está tranquila”. Su defensa reiteró que su cliente sostiene su inocencia y apelaría la sentencia.

