Lindsay Lohan reveló la razón por la que se alejó de Hollywood

Antes del remake de Mean Girls y otros proyectos, Lindsay Lohan estuvo mucho tiempo alejada de Hollywood e incluso del ojo público. Poco se sabía de la vida de la actriz hasta ahora, que compartió la razón por la que se mantuvo alejada de todo.

Esta semana, en una entrevista con Bustle, reveló por qué estuvo ausente durante mucho tiempo: el acoso de los paparazzi, que afectó tanto su carrera como su vida privada.

“Siento que parte (de mi trabajo) quedó eclipsado por los paparazzi y todo ese tipo de cosas cuando era más joven, y eso es algo molesto. Ojalá esa parte no hubiera ocurrido”, dijo Lohan.

“Siento que eso como que tomó vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar sólo en mi trabajo”, agregó.

En la entrevista, Lohan también reflexionó sobre el contexto en el que ocurrió todo, mucho antes de que existieran las redes sociales para poder contar su versión de la historia, puesto que nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Hasta ahora.

“Las redes sociales son tan diferentes ahora que cuando yo era más joven, que todo el mundo tiene el control de su propia historia”, dijo la actriz.

Asimismo, Lindsay aseguró que no lee noticias o revistas de chismes. “No le presto mucha atención (a los tabloides). Tampoco leo las cosas que salen. Porque sé cómo funciona, así que no tiene sentido. Y si te sumerges en esas cosas, te pierdes, y pueden afectarte mucho”, indicó.

Tras su larga ausencia, la actriz volvió a la actuación con varias apariciones en proyectos, como el remake musical de Mean Girls, la película de Netflix Falling for Christmas y el próximo estreno de Irish Wish.

Nueva etapa en la vida de Lindsay Lohan

Además de su regreso a la actuación, Lindsay Lohan también está viviendo una nueva etapa en su vida desde que se convirtió en mamá el año pasado.

En julio del año pasado, la actriz dio a luz a su primer hijo, Luai, fruto de su relación con Bader Shammas, con quien se casó en 2022.

En una entrevista con E! News, Lohan contó que la maternidad ha cambiado su vida en todos los aspectos hasta su visión para seleccionar los proyectos en los que participa, puesto que no quiere participar en algo que en el futuro pueda avergonzar a su hijo.

Sus prioridades también han cambiado. En una conversación en The Drew Barrymore Show, la actriz dijo que quiere tener una familia más grande y que su hijo tenga un hermano pronto para que pueda disfrutar una infancia como la que ella tuvo junto a sus hermanos.

