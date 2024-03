Mike Trout lanzó advertencia por no haber sido incluido en el top 10 de mejores jugadores de la MLB

Por más increíble que parezca, por primera vez en un total de 10 años el jardinero de los Angels de Anaheim, Mike Trout no forma parte del listado de los 10 mejores jugadores que hace la Major League Baseball Network previo a cada temporada de las Grandes Ligas, y esto ha dejado con la boca abierta a más de uno en el mundo de la pelota, especialmente a los fanáticos y se podría decir que mucho más a Trout.

Trout siempre se ha destacado por ser un jugador que no tiene miedo o limitaciones para hablar abiertamente ante los medios de comunicación y está al tanto que no se encuentra en el listado antes mencionado y no tuvo problemas en hablar al respecto cuando se le preguntó sobre el tema. Trout quien ha ganado en 4 ocasiones el premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana, se le ve confiado, tranquilo y dejó saber que siempre y cuando se mantenga saludable al 100%, volverá a ser tomado en cuenta para dicho top 10 como fue en su momento durante muchos años.

No hay otro jugador mejor que Trout si está sano

“Sé que, si puedo tener una temporada saludable, seguiré siendo el mejor. Así es como lo siento, esa es mi mentalidad desde que vengo subiendo en las pequeñas ligas” dijo Mike Trout, quien a pesar de que su equipo está bajo muchos cambios tras la salida de grandes peloteros entre ellos el japonés Shohei Ohtani quien ahora viste los colores de los Dodgers, así como también el cambio de manager de Ron Washigton por Phil Nevin, no cabe duda que esto puede llegar a significar algo a lo largo de la venidera temporada.

La Cabra habló: “Si puedo jugar una temporada completa seguiré siendo el mejor”. 🔥



Mike Trout sin miedo al éxito.



(ht: MLB Network). pic.twitter.com/I476bix0TH — Eliezer González Caraballo (@ElTioElie) March 13, 2024

Las lesiones han limitado al pelotero

Las molestias físicas han sido parte de la vida de Mike Trout en los últimos años en las Grandes Ligas, y la última vez que pudo jugar más de 120 partidos en una temporada regular fue en la campaña del 2019, desde entonces sus problemas en las muñecas y piernas han sido un gran obstáculo algo que lo ha mantenido alejado de jugar en la defensa y tener un desenvolvimiento mucho mejor inclusive como bateador designado.

Jugador Todos Estrellas consagrado

Mike Trout de 32 años, ha sido selecto como Jugador Todos Estrellas todos los años desde el 2012 hasta la fecha, aún cuando ha tenido unas temporadas mejores que otras, principalmente por lo antes mencionado, sus problemas físicos, pero aún con ello el jardinero continúa trabajando fuerte para dar lo mejor de sí mismo y dar un rendimiento optimo para la organización de Anaheim.

Sin embargo, se podría decir que está atravesando los tiempos más complicados de su carrera a la hora de producir ofensivamente para el equipo; en resumen, ha tenido una trayectoria sumamente exitosa con 4 premios al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, 11 veces selecto al partido Todos Estrellas, 2 veces ganador del Jugador Más Valioso de Juegos de Estrellas, ha obtenido hasta la fecha 9 bates de plata y una vez ganador al premio del novato del año.

⚾️🇺🇸 | Nueva temporada, misma calidad



Mike Trout castigó a Oakland con sensacional Grand Slam.#SwingLatino #MineTrout #LosAngelesAngels pic.twitter.com/KVwoE9x6Kn — Swing Latino Beisbol (@SwingLatinoBB) March 10, 2024

