Putin asegura que aprobó el canje de Navalny días antes de su muerte

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró que aprobó el canje del líder opositor Alexéi Navaly días antes de que muriera repentinamente en una prisión del Ártico, de lo que sus correligionarios lo acusan directamente.

“Créame usted o no. El hombre que habló conmigo no había acabado la frase y yo dije: estoy de acuerdo. Pero lamentablemente pasó lo que pasó“, afirmó Putin, en su primera referencia a Navalny durante una rueda de prensa tras lograr la victoria en las elecciones presidenciales.

Explicó que alguien que no pertenece a la gobierno ruso (los aliados de Navalniy han mencionado al magnate Román Abramóvich) le propuso canjearlo por rusos encarcelados en países europeos.

“Pero con una condición yo lo acepté: lo canjeamos, pero que no vuelva más. Que se quede allí. Pero así es la vida“, dijo Putin.

El gobernante ruso aludió al “señor Navalny” y describió su deceso en una prisión del círculo polar ártico como “un triste acontecimiento”.

Yulia Navalnaya, the widow of late opposition leader Alexei Navalny, joined the “Noon against Putin” protests as she queued to cast her ballot at the Russian embassy in Berlin. The protests took place outside voting stations in several countries, including Russia. pic.twitter.com/wcZ0SVeMIT