Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de marzo de 2024

Piscis

Es probable que la vida te haga cambiar de últimos planes varios proyectos que tenías en mente. Chismes en la familia se harán presentes en pocos días. Un evento que tiene que ver con festejo se aproxima podrías no ser requerido o requerida. No trates de aparentar alguien que no eres por complacer a otras personas. Cuida mucho lo que tenga que ver con trámites y arreglo de documentos podría quedar algo pendiente de arreglar. Amistas se embaraza. Viene una situación muy importante que te va hacer reaccionar y valorar un friego a tu familia y amistades, aprende a ser más cariñoso con las personas que amas, algunas veces te tragas tus sentimientos y te cuesta expresar lo que sientes. No te confíes de quien un día te baja el cielo y las estrellas y al siguiente no se acuerda ni de tu existencia, tienes todas las armas para concretar una relación y ser feliz sin embargo has desaprovechado esas oportunidades por andar mendigando cariño y amor por quien no te merece. Cuestiones que tienen que ver con trámites y pagos se resolverán de la mejor manera.

Acuario

Ya no trates de engañarte, ni sigas caminos que no son tuyos. Muchas veces te desespera la pasividad de otras personas, si quieren seguir viviendo en el lodo es muy su problema tu preocúpate por cambiar de actitud ante la vida. Ex pareja te ha pensado mucho y dentro de poco te lo hará saber. Cambios importantes en los dineros pues te llegará un dinerito extra que te ayudará a pagar algunas deudas. No te desanimes si una situación no sale como planeas ten en cuenta que las cosas se van a dar en el tiempo que se debe y sea mejor para ti. Es momento de despabilarte y dejar tu pasado, ábrete a nuevas oportunidades en las cuales puedas mejorar todas esas cuestiones que no te habían dejado avanzar. Ten cuidado con querer ir más allá de donde puedes, es posible que en próximos días recibas noticias inesperadas de una persona que fue muy querida para ti. Deja de confiar y creer en quien solo te ha dado dudas y malos momentos, aprende a desconfiar de todo mundo hasta de tu sombra pues solo así lograrás no decepcionarte de las personas cuando éstas te fallen. Una situación algo confusa te va hacer valorar lo que tienes a tu lado.

Capricornio

Oportunidades de iniciar una nueva amistad en estos días, esta persona llegará por medio de un amigo o amiga y al poco tiempo lograrán consolidar un lazo muy fuerte entre ambos. Ten cuidado con cambios repentinos y sin pensar podrías meterte en problemas por tomar decisiones tan apresuradas. Sé más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te afectaron la existencia en tu pasado. No tengas miedo a enfrentar lo que viene, la vida te va colmar de bendiciones en esta etapa que iniciar. Muchas veces te duele el no poder concretar tus sueños y metas pero eso se debe a tu falta de carácter y flojera para hacer las cosas. Ten cuidado con la forma de expresarte de tus seres queridos pues por tus cambios de humor y la bipolaridad que te andas cargando podrías herirlos. Ten paciendo con tu familia algunas veces eres algo duro o dura quieres que piensen como tú y entiendas las cosas rápido.

Sagitario

No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie, la bipolaridad y cambios repentinos de humor es muy característico de tu signo. Es posible que en esta semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino pues es momento de cumplir tus metas y sueños. Momentos importantes se presentarán en próximos días, muchos cambios de los cuales aprenderás mucho y te dejarán un gran sabor de boca. Vienen muchos cambios a tu vida los cuales te ayudarán a madurar mucho, ten cuidado con lo que deseas sobre todo en las cuestiones negativas pues se te podría cumplir. Es probable que recibas una noticia bastante alentadora en próximas fechas. La llegada de un dinero del extranjero o de un pago atrasado te va ayudar a salir de deuda.

Escorpio

Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que ya pasaste. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error si te adelantas cuando el camino es paso a paso. Probabilidad de subir de peso, bájale a las harinas y los chescos traes mucha inflamación y retención del líquidos. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, el problema no son ellos sino tú falta de carácter para llevarlos a cabo. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias. Enfermedad en una amistad se visualiza, todo va salir bien. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante.

Libra

Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas siempre y cuando en estos días le pongas las ganas que se necesitan. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí, ya ponte las pilas caramba. Trata de confiar más en ti, pues si tu no lo haces nadie más lo va hacer. Hay momentos en que quisieras mandar todo a la borda, tranquilízate y espera que la vida te compensara cuando menos lo esperes. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza por estar pesando en cosas que ya fueron y ya no tienen solución. Ten presente que regresar con ex parejas es tragar lo que ya vomitaste. Hay varias de tus amistades que se la viven quejándose de todo y son buenos pa criticar todo y nada les parece, aléjate de esas personas que nomás te enredan en su veneno y depresión, después ahí andas quejándote y te anda llevando la que te trajo a este mundo osea tu santa madre.

Virgo

Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos. Sueño que te indicarán lo que podría pasar. No temas más a cambios y date la oportunidad de aceptarlos pues solo así podrás obtener mejores resultados en todo lo que hagas en tu vida. Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones no vale maíz seguir ahí. No te atontes demasiado o terminará convirtiéndote en un mendigo títere. Que mendigue amor quien no se quiera y quien no se valore, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más bitch en ese aspecto. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones sin motivo alguno. Suerte en juegos de azar y cambios en pagos o deudas. Podrías estar cometiendo grandes errores que te meterán en problemas tiene que ver con negocios turbios. Tendrás visiones o estarás en lugares que recordarás que ya antes anduviste ahí. Trata de no ser tan agarrado de las cosas recuerda que entre más des más la vida te llenará de bendiciones. Cuídate de chismes entre amistades y vecinas pues podrías armar un lío del cual te será difícil salir.

Leo

Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor. Si tienes pareja vienen celos y separación momentánea. Una amistad te buscará por problema sentimental. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta. Dinero que te debían regresa. Familiar se enferma, nada de gravedad. No te culpes de cuestiones del pasado, ni pex, la vida sigues es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños. En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen.

Cáncer

Es posible que una amistad ande muy pegada a ti y esto lo hace debido a que quiere obtener cierta información de ti, no sueltes nada pues esa información podría usarla contra ti. Vienen cambios de humor muy perros que te van ayudar a madurar, cambia la rutina de tu día a día y enfócate en lograr proyectos que dejaste pendiente. Quien te quiera que se esfuerce para obtenerte, no bajes tu precio por nadie, date tu lugar y aprende a respetarte y dejar de esperar que las personas actúen como tú. Tu problema es el miedo a quedarte solo o sola o que te vuelvan a fallar como ya lo hicieron en tu pasado. Date tu lugar y ponte más perris antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental. Deja de vivir en el suelo y lamentarte por errores del pasado, sana viejas heridas y centra tu energía y tiempo en enfocarte en cosas positivas. Es posible que sientas necesidad de buscar a persona de tu pasado, no caigas en las mismas situaciones de antes, no te permitas regresar a lo mismo. Una infección en estos días.

Géminis

No te quejes tanto si algo no te sale como esperas, recuerda que tienes que volver a intentarlo las veces que sea necesario. No temas a cambios en tu carácter y en tus amistades pues dichos cambios te traerán nuevos resultados, es momento de dejar la costumbre y monotonía de tu día a día y cambiar por completo el balance de las cosas. Vida solo tienes una aprende aprovecharla y dejar de perder el tiempo. Quien te quiera que lo demuestre quien no que vaya a fregar a la gestora de sus días. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a ex pareja. Fiesta o salida en puerta en próximas fechas y la posibilidad de una noche de pasión con amistad con quien ya ha existido cierta atracción desde hace tiempo. Algunas ocasiones caes en las mismas situaciones por las que ya pasaste y vuelves a tropezar con la misma piedra, ponte las pilas o podrías lamentarlo en poco tiempo.

Tauro

Tu trabajo se visualiza bien sin embargo si buscas otras oportunidades de crecimiento las encontrarás antes de lo que te imaginas. No descuides tu cuerpazo criminal, estas en una etapa que engordarás el doble, ponte las pilas y cuida más tu alimentación o después se te va dificultar un chorro el lograr perder peso. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. Ya no caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos.

Aries

Un compromiso o evento en el cual serás invitado es boda o bautizo. Si tu pareja se muestra distante, dale su tiempo, algunas veces le fastidias mucho. Si sientes necesidad de buscar a alguien de tu pasado que sea solo para cerrar puertas que quedaron abiertas, no regreses a las mismas fregaderas habiendo tantos errores por cometer. Ponte a quitar de tu vida y tu camino a todas esas personas que no tengan nada bueno que ofrecerte y solo te llene de apuros, depresiones y mal humor. La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Tu familia deberá de ser lo más importante en esta etapa de tu vida, disfrútala lo más que puedas pues el día de mañana podrías lamentarte de no hacerlo. Una persona de tu pasado retorna en próximas fechas o tendrás noticias de él o ella, que ya no te quite el sueño, aprende a disfrutar más lo que estás viviendo.