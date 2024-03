MGM desmiente que Bruno Mars tenga una deuda de juego

Recientemente, una noticia aseguraba que Bruno Mars tenía una deuda millonaria con el casino del MGM Resorts International de Las Vegas; sin embargo, este lunes la cadena de hoteles desmintió que el cantante tenga una deuda por juego.

En un comunicado al que tuvo acceso Complex, MGM Resorts International negó que el cantante, quien tiene una residencia en Las Vegas con la cadena de hoteles desde 2016, tenga una deuda con ellos.

“Estamos orgullosos de nuestra relación con Bruno Mars, uno de los artistas más emocionantes y dinámicos del mundo. Desde sus espectáculos en Dolby Live en Park MGM hasta el nuevo salón Pinky Ring en Bellagio, la marca de entretenimiento de Bruno atrae a visitantes de todo el mundo. La asociación entre MGM y Bruno es duradera y está arraigada en el respeto mutuo”, indica la cadena de hoteles en el comunicado.

“Cualquier especulación en sentido contrario es completamente falsa; (Bruno Mars) no tiene ninguna deuda con MGM. Juntos, estamos emocionados de continuar creando experiencias inolvidables para nuestros huéspedes”, agrega.

La semana pasada, el portal web de News Nation informó que el cantante tenía una deuda de 50 millones de dólares con MGM Resorts, producto de apuestas en el casino.

Al parecer, una fuente anónima le había contado a News Nation que Mars estaba viviendo una situación tensa con la cadena de hoteles y que para saldar la deuda debía comprometerse mucho más con ellos.

“Básicamente, (MGM) es su dueño. Gana 90 millones de dólares al año por el acuerdo que hizo con el casino, pero luego tiene que pagar su deuda”, dijo la fuente.

News Nation indicó que intentó ponerse en contacto con los representantes de MGM y del cantante, pero no obtuvo respuestas.

¿Cuándo comenzó a apostar Bruno Mars?

Bruno Mars ya ha hablado sobre cuándo empezó en las apuestas. En 2013, en una entrevista el cantante recordó cómo comenzó a apostar. Fue en el Commerce Casino de Los Ángeles cuando todavía no era famoso, reseñó Infobae.

“Solía ser como un fanfarrón. Ya conoces al tipo, la gente querría quedarse con su dinero. Si consigues que pierdan, van a por ti, te acribillan. Y entonces es cuando son débiles. Y entonces es cuando saltas o te abalanzas sobre ellos”, contó en ese momento.

El cantante también contó cómo fue la primera vez que apostó y perdió. “Recuerdo mi primera apuesta, me temblaba la mano, y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder. Hay que perder para ganar, para entender”, dijo.

Sin embargo, no todo ha sido negativo. El cantante contó en Carpool Karaoke de James Corden que gracias a lo que ganaba en las apuestas logró pagar el alquiler y los servicios de su apartamento durante algunos meses jugando cartas cuando se mudó a Los Ángeles.

Seguir leyendo: