Sin Messi, selección nacional de Argentina llegó a Filadelfia para afrontar la doble fecha FIFA

Los jugadores de la selección nacional de Argentina convocados para la doble fecha FIFA a llevarse a cabo en los próximos días tomaron sus respectivos aviones con el fin de poder poner rumbo hacia los Estados Unidos para afrontar los nuevos retos previos a lo que será la nueva edición de la Copa América en suelo estadounidense.

La albiceleste, reciente campeona del mundo en la Copa de Qatar 2022 se estará enfrentando en un principio al combinado de El Salvador el viernes 22 de marzo en las instalaciones del Lincoln Financial Field en la ciudad de Filadelfia, para posteriormente el martes 26 de marzo hacer frente al combinado ‘tico’ de Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles.

#SelecciónMayor Los campeones ya tienen sus nuevas camisetas 🇦🇷🔝



Siempre, la vida por los colores de nuestro país ♥ #VamosArgentina pic.twitter.com/vm9LfdrOOd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 14, 2024

La llegada de los jugadores

Las redes sociales del combinado nacional mostraron lo que fueron los arribos de los jugadores. “¡Hola, muchachos! Los futbolistas de La Scaloneta comenzaron a llegar a la ciudad de Filadelfia”, fue parte del escrito en donde se pueden apreciar imágenes de Cristian Romero y Giovani Lo Celso, ambos integrantes del Tottenham Hotspur de la Premier League, seguidos de Julián Álvarez y Valentín Carboni.

En las próximas horas seguirán apareciendo más caras conocidas en Filadelfia, con la novedad de la baja de Paulo Dybala por una lesión en el aductor de su pierna derecha. Por el momento todavía se mantiene una intriga sobre la participación o no del combinado albiceleste del capitán Lionel Messi, quien, si bien en días recientes se dio a conocer sobre una lesión sufrida en partido del Inter Miami de la Major League Soccer, aún no ha sido borrado del listado de jugadores convocados.

“Tras una evaluación médica posterior, se ha determinado que el capitán ha sufrido una pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha y se espera que no participe en el partido en condición de visitante del 16 de marzo”.

“La disponibilidad de Messi será determinada en base a evaluaciones médicas diarias y el desarrollo de su recuperación en los próximos días”, informó el Inter Miami luego de la salida del argentino en el entretiempo contra Nashville por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Más tarde saldría una imagen grupal en donde los protagonistas eran los jugadores Nicolás Tagliafico, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Valentín Barco, todos vistiendo la indumentaria nueva de Argentina con el negro como color principal y una mezcla de detalles celestes y dorados.

Argentina en la Copa América 2024

La Albiceleste es cabeza de serie del Grupo A de la Copa América y el jueves 20 de junio estará afrontando lo que será su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la Major League Soccer, frente a Trinidad y Tobago o Canadá, quienes deben enfrentarse primero el 23 de marzo para definir el ganador del boleto hacia esta nueva edición del campeonato.

El siguiente partido tomará lugar el martes 25 ante el seleccionado de Chile en uno de los recintos más importantes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró a la escuadra chilena como bicampeón de América tras ganar por penales. El último partido de la fase de grupos para la Selección tendrá lugar el sábado 29 ante el combinado de Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

