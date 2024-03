Horóscopo de hoy de Nana Calistar 19 de marzo de 2024

Piscis

Ten mucho cuidado con las decisiones que tomes en tu vida pues estas en una etapa que lo que suceda en la actualidad repercutirá en tu futuro. El amor llegará cuando tenga que llegar, no apresures las cosas o solo lograrás cometer equivocaciones. En la medida que busques encontraras. No te dejes gobernar por actitudes negativas, hay muchas personas que no desean verte bien y buscarán los medios para perjudicarte. No permitas que situaciones complejas de tu día te lo arruinen, aprende a ver la vida de otra manera y ser más positivo o positiva en tus actos. Ten cuidado con la manera en que te desenvuelves con amistades pues hay muchas de ellas que son bien mala leche y solo buscarán sacar información y obtener algo a cambio. Podría haber inestabilidad en tus sentimientos y eso se debe a que no se ha podido concretar algo duradero y pleno en el terreno del amor. Si no tienes el valor de ir por tus sueños, metas y aspiraciones no podrás concreta la felicidad en tu vida. Te gusta la buena vida sin embargo no te mueves para tenerla, no esperes que todo te caiga del cielo aprende a ir por lo que quieres y deja que el mundo ruede y siga su curso.

Acuario

Ya no pienses tanto en lo que ya no pudo ser, centra tus energías en tus metas y sueños y en lograr el balance que necesitas entre lo que quieres y como conseguirlo. No tengas miedo al amor, te han lastimado y has lastimado, recuerda que son enseñanzas y aprendizaje para no cometer los mismos errores, tu problema siempre será que buscas una persona con las mismas aspiraciones que tu, recuerda que polos opuestos se atraen, si sigues buscando la perfección en una relación jamás lograrás concretar nada. Siempre preocupado por tu familia y seres queridos, tienes un corazón bondadoso que algunas veces te ha hecho caer y ha sido utilizado malamente. Ya no tengas dudas y ve por lo que quieres y sientes, date la oportunidad de conocer a otras personas y salir, si bien es cierto que el amor ya no es una necesidad en ti, también es cierto que podría ayudarte a solucionar conflic tos que tienes con tu pasado y tu soledad. Cambia de actitud con quienes solo te brindan reproches y malos tratos no merecen tu veneración. El día que aprendas a querer a la persona que eres y confiar en tu poder de lograr lo que te propongas sin duda serás más fácil. Es importante que pienses en el futuro pero también en el pasado para no cometer los mismos errores. Aprende a crear amor donde hay indiferencia y a estas en una etapa en que lo podrás lograr fácilmente. No te quejes por lo que no tienes y disfruta de lo que te rodea siendo agradecido.

Capricornio

Cuídate de traiciones por parte de amistades pues podrían presentarse en estos días. Un viaje y la llegada de una persona de piel blanca te ayudarán mucho a mejorar en las cuestiones económicas. Un viaje, salida o plan con amistades o familia se cancelará en próximos días. Cada que necesites un consejo busca a esa amistad que siempre ha estado ahí, podrías preguntarle a la persona incorrecta y cometer grandes errores. Ten presente que las oportunidades tienen fecha de caducidad así que no esperes mucho tiempo para aceptar lo que vida te pone a tu paso. Vienen nuevos amores en camino pero también traiciones muy perras, no confíes ni te enamores tan pronto o podrías salir muy lastimado o lastimada. Una amistad comenzará a desarrollar sentimientos carnales por ti, sino te interesa y no tienes buenas intenciones con él o ella no des motivos para que piense que le importas o podrías llegar a lastimar a esa persona. Tu familia podría necesitarte en próximas fechas más que nunca, no la descuides tanto recuerda que es lo más bueno que en estos momentos tienes. Tu desconfianza podría meterte en problemas pues podrían ofenderse las personas que te quieren y siempre han estado ahí para ti.

Sagitario

Algunas ocasiones eres demasiado directo o directa con las personas y sueles dañarlas mucho inconscientemente; cuida más tu carácter y tu manera de expresarte de las personas no seas tan explosivo. No caigas en provocaciones ni cuestiones que te pongan de mal humor o te hagan perder tu paciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Recuerda que si la persona que te gusta y te mueve tu mundo no muestra interés por ti estas en el lugar equivocado, no pierdas tu tiempo con alguien con quien no está dispuesto o dispuesta a apostar por ti. Ten cuidado con lo que sales de tu boca pues podrías dañar inconscientemente a una persona. Un viaje y un nuevo embarazo en la familia se ven por llegar. Tu manera de ver la vida te va ayudar mucho en tus proyectos, no descuides la parte de tu corazón, está dañado sin duda y tienes miedo de enamorarte y volver a perderte pero ten presente que de esto se trata la vida, confía en quien te de motivos para hacerlo. No caigas en provocaciones ni cuestiones que te pongan de mal humor o te hagan perder tu paciencia, siempre que quieras algo podrás lograrlo sin ningún problema siempre y cuando le pongas las ganas y el empeño que se requiere.

Aries

Cada nuevo comienzo significa una nueva oportunidad de cambios, podrías entrar en una etapa en la cual no sabrás a dónde dirigirte, piensa bien qué es lo que quieres y necesitas y da el siguiente paso para no cometer errores ni equivocaciones. Si lo quieres será posible, no esperes que las cosas caigan del cielo ve tras ellas y no esperes ya más. Proponte lograr tus metas y sueños, no rindas cuentas a quien no te las pide ni andes de arrastrado o arrastrada por quien no te toma en cuenta. Extrañarás a una persona de tu pasado que fue muy importante sin embargo mientras sigas ahí no podrás consolidar nada nuevo, despójate de lo que ya fue y no se pudo. Nuevos amores se visualizan sobre todo una persona de piel blanca. Ya no es momento de retroceder al pasado, es momento que visualices tu futuro y hacia donde quieres llegar pues en la próxima semana te caerán nuevas oportunidades laborales y económicas. Es importante que tomes en cuenta cada una de las caídas por las que has pasado, sueles encariñarte con la piedra y eres muy de estar ahí donde no te quieren y tratan mal; sal de la rutina del día a día y atrévete hacer cosas nuevas que te beneficien y dejen algo de provecho. Ten cuidado con el corazón no lo pongas en bandeja de plata a quien desconoce comer en utensilios.

Tauro

Es momento de iniciar de cero, de perdonar errores que te han dañado y mermado tu existencia, ten presente que vida solo tendrás una y nadie tiene derecho a vivirla más que tu, aprende a ser feliz en soledad y en compañía, no sigas viviendo arrastras y menos mendigando cariño, amor y atención por personas a quien les importas un carajo. Ten mucho cuidado con lo que deseas pues estás en una etapa que las cuestiones negativas podrían hacerse realidad. Aléjate de relaciones prohibidas o donde tengas que ser el o la tercera en discordia. Recuerdan que no eres culeis de nacimiento, la personas que te han rodeado han sido quienes han moldeado tu carácter y forma de ser, no te dejes caer por nadie y siempre di lo que sientes. Algunas ocasiones muestras mucho interés por una persona pero de la noche a la mañana te decepcionas, sueles ser algo perfeccionista y te olvidas de los pequeños detalles. Deja de querer ayudar a medio mundo y enfócate en tu vida, no sigas tratando de resolver problemas que no te correspondes, has descuidado muchísimo a tu felicidad y te has prestado a cuestiones que no son sanas ni te dejan nada de provecho. Es momento hacer más duro tu corazón para evitar ser dañado o dañada, confía en quien confía en ti y ama a quien te ama. Date tu lugar, valórate, amate de aquí al sol ida y vuelta que nadie lo va hacer por ti, recuerda y ten bien presente que tú no tienes que pelar ningún lugar para estar con alguien si esa persona te quiere en su vida te pondrá ahí.

Géminis

No permitas que te vuelvan a lastimar y a jugar con tus sentimientos, es momento que te pongas las pilas para lograr tus metas o sueños y que ningún hijo e hija de la fregada altere tus planes o te haga sentir mal. Aprovecha tu tiempo y días en mejorar esos aspectos que te hacen perder la línea adecuada de tu vida. Un nuevo amor podría llegar de tierras lejanas sin embargo no será una relación duradera pues la distancia será un problema grave. Si tienes una relación ponte las pilas, te es difícil superar errores del pasado y eso podría constituir un punto negativo en tu relación, sino has aprendido a perdonar fallas de tu pareja nada tienes que seguir ahí. No pierdas la esperanza de encontrar el amor, lo has buscado en logares equivocados porque este lo has tenido prácticamente frente a ti. Aléjate de relaciones prohibidas pues podrías sufrir de daños y tu familia podría resultar lastimada. Ten cuidado con lo que prometes pues podrías quedar en deuda con personas que son importantes para ti. Momentos importantes comenzarán aparecer en tu vida, la llegada de nuevas personas y cambios en tu círculo de amistad se hará presente. Aprende a quererte más y valorarte y dejar de hacerte daño con cuestiones que ya fueron, ya pasaron y ya no tienen solución.

Cancer

Si tienes pareja no traigas al presente situaciones o pleitos del pasado que solo pueden dañar tu relación, eres muy de picarle el buche a tu pareja para provocarla, no te hayas sin estar peleando o discutiendo. Posiblemente en estos días te encuentres en un tono confuso pues andarás de un humor que ni quien te aguante. No debes de preocuparte por cuestiones que no son de tu incumbencia, preocúpate más por tu bienestar que eso debe de ser tu centro de atención. Es importante que no descuides las relaciones de amistad pues podrías perder grandes amigos por más atención a personas sin importancia. Una invitación a salir se aproxima. Es importante que dejes de mirar atrás, no te lamentes por lo que no pudo ser y concentra tus energías en lo que tienes, algunas veces caes muy fácilmente en provocaciones y debido a eso cometes errores muy tontos al punto de lastimar a personas que son muy importantes para ti. No confundas tus sentimientos pues podrías sentir algo por una amistad que te está tratando muy bien y que te ha mostrado cariño en estos días con sus atenciones.

Escorpio

Ya no comentes tus planes porque hay muchas personas que te envidian y podrían salarte todos tus planes. Mucho trabajo y estrés en estos días urge tener un horario más establecido para que no te presiones tanto. En este periodo necesitas tener bien presente que nadie es indispensable en tu vida, pon las cosas en claro de una buena vez y deja de mendigar cariño, atención, amor o amistad que tú no naciste para eso, quien te quiera y valore va luchar por ti sin necesidad de andar pidiendo o exigiendo un lugar en tu vida. Una persona de tu familia te dará una gran alegría. Sueños que te pondrán muy pensativo o pensativa. Y un mensaje te ayudará a sentirte mejor, recibirás señales estos días. Vienen cambios muy buenos sin embargo necesitas tener toda la actitud para saber recibirlo. Posiblemente conozcas a una persona en las próximas semanas que te llamará mucho la atención, conócela, pero siempre ten la duda y asegúrate que no tenga ya una relación. Un amor del pasado te quitará el sueño sin embargo descubrirás que ya es asunto olvidado. En la medida que pasen los días entenderás el porqué de una situación y empezarás a mandar a la fregada a quien solo te busca por interés y remediarás errores.

Libra

Te invitaran a un viaje o para iniciar un nuevo proyecto o negocio. Cambia de actitud con las personas que no te buscan y siempre tu estas ahí para ellas, que se te quite la pasividad que te cargas, aprende a valorar a quien te procura. Siempre que desees un buen consejo pregunta a tu familia, recuerda que los mejores vienen de ahí. Aprende a ser más hijo e hija de la tiznada y a darte cuenta que tienes todo para salir adelante y no volver a caer en jueguitos tontos. No temas a lo que viene, enfréntalo con la cara en alto que tú no eres culpable de todo. Ten cuido la manera en que les hablas a las personas pues podrías arruinar grandes proyectos. Comenzarás a sentir atracción por una amistad y te va a sacar mucho de onda lo que vas empezar a sentir, que te valga, tu dale para delante y que nadie te detenga. Posibilidades de enfrentamientos con familiares, recibirás una noticia inesperada, te harán una propuesta en estos días. La vida te devolverá con intereses cuestiones que no te dio en tu pasado. Sé más persuasivo o persuasiva a tu alrededor pues ciertas personas que te rodean podrían estar hablando mal de ti a tus espaldas.

Virgo

Ten cuidado con lo que comes en la calle pues las infecciones estomacales estarán a la orden del día. Recibirás una visita inesperada y una persona te hará sentir muy especial en estos días. Aguas con caídas o perdidas de objetos. Cambia tu forma de pensar y aprende a ser más positivo en todos los aspectos, recuerda que lo que siembres en casa, trabajo y amigos será lo que cosecharás. Tu alimentación podría no ser la correcta y por eso muchas veces se te va el sueño o sientes dolores musculares o de cabeza, aprende a cuidar más tu organismo. Recibirás una visita esperada desde hace mucho tiempo pues en estos días se logrará concretar. Grandes cambios en tu vida sentimental y económica se aproximan. Es posible que en estos días extrañes a una persona sin embargo te darás cuenta que gran culpa de que las cosas no funcionarán fue tuya. Ciertos problemas en esta semana te pondrán de mal humor, no vale la pena estresarte pues las cosas se solucionarán de la mejor manera. Es posible que te sientas frustrado por una situación que no se aclara en un trabajo, las cosas llegan cuando tienes que llegar no te mortifiques. Un nuevo amor podría ser la clave para que mejores ese carácter que te andas cargando, ten cuidado con nuevos proyectos o negocios pues podrías ser víctima de una estafa o que te quieran ver la cara de tonta o tonto.

Leo

No es que el amor no se haya hecho para ti, el problema aquí es que te niegas a creer en él y exiges demasiado de otra persona. Siempre fuerte, fiel, dominante e intenso, pero cuando tu familia la pasa mal te doblegas. No pienses en lo que pudo ser, mejor piensa en lo que está por venir, algunas veces arruinas tus sueños y metas por seguir viviendo en tonterías que ya fueron y no te dejaron nada bueno. Si ya tienes pareja no pierdas tu tiempo con otras personas, la estabilidad de tu relación podría estar en juego. Llévate la vida más fácil, aprende a sonreír siempre y ser más selectivo en tus amistades, acércate a quien te saca una sonrisa y manda al diablo a quien pone grises tus días. Si hubo estrés o problemas en tu trabajo se solucionarán de la mejor manera. Amores a distancia se debilitan. Posibilidades de crecer económicamente y de emprender un nuevo negocio. Tienes muchas dudas en tu alma y corazón que no te permiten avanzar, si sigues viviendo de esa manera te será muy complicado encontrar a una persona adecuada para ti pues siempre vivirás desconfiando de todo mundo. Aprende a confiar en tu poder para amar y ser digno de todo, la vida te compensará tus luchas y esfuerzos, te toca a ti deshacerte de tanta tontería negativa que solo te amarga o afecta tu felicidad.