Familia víctima de robo: ‘No tienen idea de cuánto daño nos han hecho’

Personas de todas las comunidades se han solidarizado con Jesse Dena, con su esposa Karina y sus hijos, Adriel, de ocho años, quien es clasificado como autista y con Arlo, el pequeño de cuatro años que padece el raro síndrome de Silver-Russell-3 (SRS3), después que al proveedor de la familia le robaron su camioneta de trabajo y decenas de miles de dólares en herramienta.

Ha pasado casi una semana desde el martes 12 de marzo, cuando los ladrones se llevaron de madrugada la furgoneta Chevy Express 2014 del frente de su casa, en el vecindario de Granada Hills, en el Valle de San Fernando.

“Apenas en diciembre había terminado de pagar los $24,000 que me costó la camioneta”, dijo Jesse, hijo de inmigrantes de Jerez, Zacatecas. “Espero recuperarme pronto”.

El negocio que, por décadas construyo su padre, Jesús Dena, llamado Dena Air Heating & Air Conditioning Refrigeration se vino abajo de la noche a la mañana.

El pequeño Arlo de cuatro años nació con un trastorno genético. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“Mi papá se retiró en 2011, cinco años después de que falleciera mi mamá (Elisa Dena)”, dijo Jesse. “Aparte de la camioneta robada, se llevaron casi $30,000 en herramienta”.

El vehículo tenía cobertura total y la aseguradora solamente espera a que la policía de la Estación Devonshire del LAPD encuentren la camioneta.

En caso de no tener éxito, habría una declaración de pérdida total. Así, Jesse tendría la oportunidad de negociar el valor de su automóvil.

“Sinceramente, cuando salía a trabajar y no vi la camioneta, pensé que estaba soñando”, recordó. “Ya me habían robado antes cuando vivía en Reseda; me han quebrado las ventanas y las puertas, pero nunca se habían llevado mi camioneta ni mis herramientas”.

Las pruebas en la vida para la familia Dena se han incrementado desde el nacimiento del pequeño Arlo, ahora de cuatro años, quien presenta el síndrome de Silver-Russell-3 (SRS3), un raro trastorno genético del desarrollo, caracterizado por retrasos en el crecimiento prenatal y posnatal y otras anomalías físicas.

Jesse asiste a su hijo Arlo para que pueda respirar bien. Crédito: Jorge Luis Macías | Impremedia

“El niño tiene que ser alimentado a través de una sonda que tiene en la tráquea y otra en el estómago”, dijo Karina Estrada, la madre del niño. “Es un niño travieso y tenemos que cuidarlo las 24 horas del día, los siete días de la semana”.

En efecto, el cuidado de Arlo, que apenas pesa 22 libras (9.97 kilogramos) y mide 2.9 pies estatura (89 centímetros) es extremo.

“Si vamos a una fiesta, lo primero que tengo que hacer en buscar en los mapas de Google cómo está el área porque si hay agua, arena o tierra no lo puedo llevar, porque tiene un pequeño hoyo, directamente en los pulmones para que pueda respirar”, añadió Karina. “La mochila que carga en la espalda nunca se le puede quitar; tiene que estar colgada porque él tiene que estar comiendo todo el tiempo”.

De hecho, aunque el niño tiene ciertos reflejos para mover su boca como si fuera a comer, su cerebro no se ha desarrollado al grado de que él sepa la forma correcta por donde debería alimentarse, y la mutación genética que tiene no lo deja crecer ni aumentar de peso.

“Desde que nació, nunca ha usado su boquita para comer”, dijo la madre del pequeño. “Por eso tenemos un aparato para que, cuando él tose, podamos extraerle las flemas y evitar que se ahogue”.

Frente a esta situación, Karina Estrada comentó que quienes robaron la camioneta y las herramientas de trabajo de su esposo no tienen idea de cuanto daño les han causado.

“No tienen conciencia y no les importa robar las cosas, pero en este caso, le robaron a un padre y a una familia que realmente está necesitada”, dijo Karina. “Desde que nació, mi hijo Arlo vivió su primer año en el Children’s Hospital Los Angeles; varias veces ha muerto y los médicos me lo han revivido”.

Michael Acosta, cuñado de la familia, abrió una cuenta de GoFundMe para apelar a la generosidad de la gente, y ayudarles a su recuperación.

“He sido testigo de primera mano de los desafíos que enfrentan a diario”, escribió. “Me rompe el corazón verlos en esta situación y merecen apoyo para reconstruir lo que les quitaron. Me dirijo a nuestra comunidad, con la esperanza de obtener apoyo durante este momento difícil”.

“Su generosidad, ya sea a través de una donación, compartiendo su historia u ofreciendo palabras de aliento, marcará una profunda diferencia en sus vidas”, añadió. “Los fondos recaudados se destinarán directamente a conseguir un vehículo de trabajo de reemplazo para Dena Air, que está asegurado, pero tardará 30 días o más. También ayudará a reponer el equipo, que no está cubierto y que ha sido acumulado durante 30 años”.

“Con la ayuda inicial, los primeros $500 que recibimos nos ayudaron para comprar la comida, y luego pudimos hacer a tiempo el pago de la casa”, dijo Karina.